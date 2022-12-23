«Нужно прописать план, чтобы не было гонок ради гонок». Большой биатлон впервые приехал в Рязань

Перед Новым годом состоится праздничный этап Кубка Содружества с необычной программой.

Биатлон. Этап Кубка Содружества в Рязани

24 декабря

10.40 Суперспринт. Квалификация. Мужчины

12.10 Суперспринт. Квалификация. Женщины

13.30 Суперспринт. Финал. Мужчины

14.40 Суперпринт. Финал. Женщины

25 декабря

11.00 Большой масс-старт. Мужчины

13.00 Масс-старт. Женщины

Традиционно последним биатлонным стартом в году является шоу-забег World Team Challenge, которое в России знают под названием «Рождественская гонка». Там выступают команды из разных стран, состоящие из двух человек — мужчины и женщины. В нынешнем сезоне наших биатлонистов не допустили до международных стартов, поэтому и на «Рождественской гонке» российского дуэта не будет.

Зато необычная программа ждет зрителей на этапе Кубка Содружества в Рязани. 24 декабря биатлонисты России и Белоруссии выступят в суперспринте, а 25-го — в большом масс-старте. Эти дисциплины пока не дошли до Кубка мира и чемпионатов мира и иногда встречаются в программах этапов Кубка IBU и Кубка России. Но такого, чтобы полностью этап состоял только из них, еще не было.

Программу соревнований, правда, пришлось немножко изменить. У женщин вместо большого масс-старта пройдет классический. Все дело в том, что в Рязань приехало не так много участниц. В большом выступают до 60 спортсменов, в классическом — до 30.

— Изначально, когда презентовали этап в Рязани, то говорили, что будет шоу-гонка, как «Рождественская гонка» в Гильзенкирхене. Но тут больше соревнований, чем шоу. Почему такой выбор? — вопрос к главе СБР Виктору Майгурову.

— Можно сказать, что у нас суперспринт — шоу, масс-старт-шоу. В преддверии Нового года будет больше шоу-программ для зрителей, атмосфера праздничная, но соревнования серьезные.

Виктор Майгуров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Пивом награждать, как на «Рождественской гонке», не будут?

— Нет-нет. Радует, что будет много зрителей. Продано 6000 билетов на два дня. Трехтысячные трибуны заполнены. Конечно, мы столкнемся с очередями на входе. На предыдущих этапах были морозы, поэтому небольшое количество зрителей. Ожидаем полноценный этап с эмоциями, со звуком. Будет много сюрпризов.

В начале сезона несколько гонок на Кубке России пришлось отменить из-за сильных морозов. В Рязани таких проблем не будет. Город встретил биатлонистов плюсовой температурой и дождем. Похожие погодные условия ожидаются в оба гоночных дня. По городу непросто передвигаться из-за гололедицы, но трасса на стадионе у биатлонистов и тренеров нареканий не вызывает. Спасает подушка искусственного снега.

— Проблем со снегом нет. Подготовили. Трасса немножко подразбита, но это погодные условия сейчас такие. Селитрой посыпать, наверное, они не готовы, — рассказал «СЭ» тренер сборной России Юрий Каминский.

— Такая погода лучше, чем морозы?

— Не знаю даже. Уже привыкли к морозам. Кажется, что жарко. Руки в перчатки по привычке засунул, а не нужны они. Лучше, когда умеренный мороз, солнце. Тогда и настроение другое.

— Что ждете от стартов в Рязани?

— Интересная борьба будет. Здесь сильно не оторвешься. Будет многое решать стрельба.

— То есть Бабикову должна подойти трасса?

— Ой, Бабиков здесь вообще должен хорошо выступить, если его никто не выведет из себя.

Антон Бабиков. Андрей Аносов, СБР

Иногда помогает, когда выводят из себя

На данный момент Антон Бабиков является лидером Кубка Содружества. Он возглавил общий зачет еще летом, а зимой Кубок Содружества еще не проводился, только Кубок России. О том, чувствует ли Антон себя лидером зачета, он рассказал в интервью «СЭ».

— В Рязани еще не проводились крупные соревнования. Ты, наверное, впервые на этой трассе. Как она тебе?

— Да, впервые. Конечно, пару дней до этого катались, и погода была лучше. Трасса хорошая под специфику гонок, которые здесь нам предстоят. Непростой очень круг, несмотря на то что он кажется равнинным, но скорости будут запредельными. Выдержать их на протяжении всей дистанции непросто. Погода терпимая, интересная для стрельбы. Будут и ошибки, и какие-то грандиозные стрельбы, когда люди будут быстро и точно закрывать мишени. Пока все позитивно. Конечно, если бы нам предстояло бежать классический спринт, то хотелось бы другого рельефа. Но для суперспринта и масс-старта этот круг подойдет для интересной борьбы.

— Разговаривал с Каминским. Он сказал, что Бабиков должен зажечь, если его не выведут из себя. Видишь себя фаворитом?

— У него уже есть план. На самом деле иногда мне помогает, когда меня выводят из себя. Я только начинаю нащупывать свою стрельбу. Не всегда это у меня получается со старта сезона. Поэтому, может быть, не так уверенно говорил про перспективы на этих стартах. Многие ребята сейчас хорошо стреляют. Но не сказал бы, что круг заточен под стрелков. Ходить по такой равнине нужно уметь. Как раз воспитанники Юрия Михайловича Эдуард Латыпов и Александр Корнев очень мощные ребята. Им круг в помощь. Возможно, будет нестандартный исход гонок.

— Как часто бегал суперспринты? Что можешь сказать про этот формат?

— Только два раза бегал. Один раз на Кубке России выиграл в Кирово-Чепецке. Второй — в том году в Шушене. Но я в мороз немножко не справился с гонкой. Мне нравится. Интересный формат. Я бы и суперпасьют на Кубке России внедрил. Я ожидаю интересной борьбы. Просто приятно настраиваться на такие гонки. Классические варианты немножко где-то подъедаются. Тем более приятно закончить год какими-то другими эмоциями.

— На данный момент ты лидер Кубка Содружества. Насколько для тебя это значимо?

— Первый раз об этом сейчас думаю, когда ты меня об этом спрашиваешь. Совершенно это не важно. По ходу сезона я пока не показывал лидерские качества. Если у меня есть статус после летних гонок, это ни о чем не говорит. Лишь надеюсь, что у меня получится не ударить в грязь лицом.

Такое количество стартов не всем подвластно

— Бывший главный тренер сборной Норвегии Арне Идлан предлагает включить летние старты в Кубок мира, тем самым объединить летний и зимний биатлон в один зачет. Это предложение раскритиковали спортсмены, в том числе Йоханнес Бе сказал, что это разные виды спорта. По сути, такое объединение произошло сейчас на Кубке Содружества, где у летнего и зимнего биатлона один зачет. Насколько все же разные виды спорта?

— Не думаю, что разные. Единственное, хотелось бы чуть больше информации. Если бы мы об этом знали заранее, то было бы немножко иначе. Многие не были в курсе ни перед летними стартами, ни даже после них. Понятно, что многое решалось на ходу, на коленке. Но может, не хватило информации, чтобы выстраивать людям тренировочный план на лето. Однако думаю, что специфика похожая, нужно просто грамотно прописать весь этот план, чтобы не наслаивались гонки, чтобы не было гонок ради гонок. Сейчас очень много стартов. Посмотрим, как организм справится к концу сезона. Дальше нам предстоят в Рыбинске четыре гонки, а после них сразу Кубок Содружества. Во время Кубка Содружества еще и Кубок России. Все плотно. Такое количество стартов не всем подвластно. Тут еще вопрос рейтингов. Каждый понимает, что нужно занимать место в рейтинге. А получается, что для подготовки к Кубку Содружества нужно время, а у тебя четыре личных старта в Рыбинске. Как все это совместить? Не очень пока понятно.

— В этой части сезона обычно гонок не бывает. Накопилась ли усталость за это время?

— В этом году немножко нестандартный график, несмотря на то что каждую неделю старты были. Они были очень разнообразные: мороз на первом старте, потом что-то пропустили, приехали на другие старты в мороз, затем Уфа, переходящая от мороза к дождю, и теперь уже дождь. Из-за смены погодных условий нет однообразной усталости, что ты все время бегаешь. Как будто ты постоянно ожидаешь какой-то погоды, каких-то условий. Хочется уделить время тренировкам, накоплению сил, потому что мышцы уходят от такого количества стартов, но психологической усталости нет.

— Где собираешься Новый год отмечать?

— Пока не знаю. Зависит от этих стартов. Тренеры пока не дают однозначного разрешения, как сделать. Если здесь хорошо пробежим, то отпустят, конечно, домой.