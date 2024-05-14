Россиянка меняет гражданство, но остается под санкциями. Биатлонистка Шнейдер выбрала Белоруссию

На вектор развития карьеры повлияли чувства.

Еще одна российская спортсменка сменила спортивное гражданство. Увы, учитывая обстоятельства последних двух лет, к таким новостям мы уже успели привыкнуть. Но случай биатлонистки Ксении Шнейдер выделяется среди прочих. Во-первых, она переходит в сборную Белоруссии, так что остается под санкциями. Во-вторых, причина перехода — замужество. Еще в прошлом году Шнейдер сблизилась с белорусским спортсменом Максимом Воробьем, и сейчас пара планирует свадьбу. Очевидно, что новая семья хочет проводить больше времени вместе и жить на две страны — не лучшая идея. Но как переход повлияет на расклады сил в Кубке Содружества и других совместных стартах?

Тюменская биатлонистка уезжает в Белоруссию

В сборной Белоруссии немало бывших российских спортсменов и спортсменок. Теперь будет на одну больше — 24-летняяя тюменская биатлонистка Ксения Шнейдер со следующего сезона будет выступать за сборную соседней страны. Об этом в беседе с порталом matchtv.ru сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области. «Конечно, для нас это большая потеря. Мы рассчитывали, что еще сезон до получения гражданства Ксения будет выступать за Тюмень и только потом перейдет в команду дружественной страны», — сказал Кугаевский.

Как сообщил Максим, решение о немедленном переходе Шнейдер было принято после встречи Ксении и ее супруга с президентом Федерации биатлона Белоруссии Андрианом Цибульским. «Вчера провели с ним переговоры и было принято решение отпустить Ксению из команды Тюменской области без предварительных условий и компенсации», — добавил тренер.

Конечно, любопытно, могла бы российская сторона заблокировать переход или нет, ведь Международный союз биатлонистов де-факто повлиять на ситуацию никак не может. И российские, и белорусские спортсмены сейчас отстранены от любых соревнований под эгидой IBU. Так что единственной возможностью выступать где-либо остаются внутренние соревнования.

Помимо общего Кубка Содружества белорусы активно участвуют и на этапах Кубка России и даже на чемпионате страны и Спартакиаде сильнейших, пусть и официально вне конкурса. Так что для стороннего наблюдателя мало что поменяется — просто вместо флажка команды Тюменской области будет флаг Белоруссии. Как таковой сборной России на текущий момент просто нет — ей негде и не с кем соревноваться. А белорусская команда выступает на правах одного из российских регионов, правда иногда эти права урезаются (как это было на той же Спартакиаде сильнейших).

Фото Соцсети Ксении Шнейдер

В Белоруссии умеют работать с россиянками

Поэтому если и говорить о Шнейдер как о потере для российского биатлона, то разговор может быть разве что о будущем, в котором наши спортсмены возвращаются на международные старты и фактор спортивного гражданства внутри Союзного государства будет иметь уже совсем другое значение. И вот, с одной стороны, Ксения — не самый известный спортсмен своего региона. Ведь в прошлом сезоне у нее вообще не было призовых мест в личных гонках. На все том же Кубке России она не поднималась выше десятого места. В общем зачете Ксения расположилась на 20-й позиции. Аналогичный результат у нее был и в Кубке Содружества. Тем не менее Ксению многие отмечают как надежную эстафетную единицу. Кроме прочего, 24 года в биатлоне — не тот возраст, когда стоит ставить не человеке крест.

Вполне возможно, что Шнейдер раскроется позднее, тем более что мы хорошо знаем подобные прецеденты, а необходимые качества для дальнейшего роста эксперты у нее наблюдают еще с юношеской карьеры. Девушке нужен был новый стимул для перезагрузки карьеры, и смена обстановки — хороший вариант. В Белоруссии хорошо знают, как давать новый импульс тем, кто не пригодился у себя на родине. Самый известный пример — Дарья Домрачева, но и без нее хватает достойных биатлонисток, не попадавших в обойму сборной в России, — например, Елена Кручинкина или Надежда Скардино.

Если и Ксения преобразится в Минске, стоит за нее лишь порадоваться. У нас хватает молодых звезд, но не всегда есть желание и возможности доводить их до правильной формы. Но на то у нас и есть этап изоляции — подготовить новое поколение, с которым получится вернуться и побеждать.