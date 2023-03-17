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Сегодня, 06:00

Биатлонисты придумали секретный аппарат для выявления фтора. Придется ли IBU обращаться за помощью к россиянам?

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Лыжи.
Фото Global Look Press
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Технологии в борьбе за экологию у стреляющих лыжников пока особо не работают.

Следом за мировыми лыжами под давлением экологической комиссии Евросоюза прогнулся и биатлон. Сезон-2023/24 будет первым, на котором командам полностью запретят использовать любые лыжные мази, содержащие фтор или его близкие аналоги. Правда, адекватной замены фтору сервисмены так и не нашли, так что, несмотря на все разговоры о необходимости заботиться о природе, вредные смазки продолжают и будут продолжать использовать.

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Поэтому запрет и отложили: все понимают, что с его введением без адекватного контроля мало что изменится. Фтор как был в ходу, так и остается, пусть команды теперь и стараются его скрывать. Поэтому Международный союз биатлонистов (IBU) вместе с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) разработали специальный прибор, который должен выявлять фтор. Первые испытания были еще прошлым летом, но они провалились. Однако чудо-агрегату дают второй шанс и теперь проверяют уже в боевых условиях — на Кубке мира.

Новая версия провального устройства

Кубок мира в Эстерсунде запомнился тем, что впервые Международный союз биатлонистов тестировал устройство для обнаружения фторидной смазки прямо на официальных соревнованиях. Прямо рядом с трассой была установлена загадочная палатка. Никаких камер — полная секретность. Не пустили даже съемочную группу норвежского телеканала TV2, снимающего свой аналог «Биатлона с Дмитрием Губерниевым». Дело в том, что разработчики аппарата по выявлению фтора не хотят давать сервисменам понимание специфики работы своего изобретения, чтобы те не знали, как ее обходить. В отличие от лыж, в биатлоне не стали рубить сплеча и ограничения по фторовым смазкам вводят постепенно. В прошлом сезоне это была рекомендация, в этом — настоятельный совет. А вот в следующем обещают, что фтору на Кубке мира точно не будет места.

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Вернее, IBU хотел ввести полный запрет на фтор еще в прошлое межсезонье, но после того, как провалились первые тесты загадочного аппарата Alpha II, биатлонистам дали еще год на адаптацию, несмотря на активное противоборство экологического сообщества. Но ученые не сидели на месте и уверяют, что третья версия устройства по выявлению фторуглеродов C8 намного умнее и ошибок быть не должно. Ведь главная претензия к предыдущему поколению — огромный процент неверных результатов. И как следствие — возможность несправедливых дисквалификаций. Представляете — из-за проблем с анализом веществ медалей лишат Йоханнеса Бе? Раньше нужно было за своим организмом следить, а теперь еще и за лыжи переживать. Однако сейчас IBU уверяет, что все в порядке. По крайней мере ожидания перед тестами были позитивные, только вот их результаты еще не публиковали.

Фото Global Look Press

IBU скрывает детали

Сама процедура проходит следующим образом. Все команды стран-участниц должны сдать лыжи за полчаса до старта. То есть инвентарь на проверку забирают уже тогда, когда на него нанесли необходимые смазки. Затем после взятия анализа судья выдает биатлонисту лыжи непосредственно перед выходом на старт. Результаты проверки проходят несколько стадий анализа. В случае положительной реакции на фтор у команды запрашивают используемую ею мазь, и только в случае повторного выявления запрещенного вещества к спортсменам и делегатам могут быть применены санкции. Правда, каким конкретно образом работает лаборатория и чем отличается новое оборудование от старого, IBU не объясняет. Самим разобраться тоже не получится — как мы уже писали, все испытания проходят в условиях полной секретности. И ладно не пускают представителей СМИ, но ведь и непосредственно сотрудников, отвечающих за работу со смазками, — якобы опять же по причине конфликта интересов.

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IBU для сохранения доверия к процедуре даже не собирается провести отдельную внесоревновательную демонстрацию. Что вызывает недоумение у главы отдела смазочных материалов Норвегии Тобиаса Даль Фенре. Скрытность и отсутствие реакции со стороны IBU ему не в новинку. Все помнят прошлогодний провал австрийских тестов, после которого представители сборной Швеции буквально требовали от союза отказаться от сомнительной затеи бороться со фтором. «Мы были встревожены, так как увидели, что это не работает. Оно не работает так, как должно, это нестабильная система, — говорил сервисмен сборной Швеции по биатлону Йохан Вольстрем агентству NTB. — Я настроен критически. И такой настрой у нас был с самого начала. Пока у них нет функционирующей системы контроля, у нас будут большие сомнения. Мы присутствовали на испытаниях машины, и кажется, что мы еще не близки к цели и даже наоборот — весьма далеки. Мы видим, что обойти контроль можно очень простыми методами».

Фото Global Look Press

Возможная альтернатива — сотрудничество со специалистами из России

Перед сезоном-2022/23 IBU пошел навстречу мировому биатлону и не стал вводить тотальный запрет. Однако дальше тянуть вряд ли возможно — руководство Международного союза биатлонистов буквально связано по рукам и ногам. Чиновники союза не могут взять и отказаться от предписаний ЕС. Особенно в условиях, когда экологи открыто высказываются в принципе против спорта высших достижений, называя его неразумной тратой природного и человеческого ресурса. К примеру, против лыж выступает знаменитая шведка Грета Тунберг, несмотря на огромную популярность этого вида спорта в ее стране. Она говорит, что уважает увлечение людей, но призывает граждан опомниться и наконец задуматься о неминуемости экзистенциального кризиса человечества в результате изменения климата. Однако и представители команд продолжают стоять на своем. Они требуют больше открытости в действиях и меньше политики.

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IBU на самом деле ведет себя радикально. ЕС не требовал запрещать продукты с низким содержанием фтора C6, но чиновники от союза решили выполнять закон по максимально строгим критериям. При этом даже не обеспечив адекватной системы анализа, ведь секретность вполне может говорить о том, что о реальном успехе в испытаниях пока нет и речи. Возможным спасением может стать альтернативная система проверки на фтор из России. Как утверждает глава сервисной бригады сборной России по лыжным гонкам Виктор Головин, отечественный прибор способен определять наличие фтора в лыжной смазке с точностью до 100 процентов. И российские специалисты с радостью готовы предоставить технологии международным ассоциациям, несмотря на введенные против России временные ограничения. Ведь отстранение россиян рано или поздно завершится, а вот борьба Европы за экологию — вряд ли. Так что если и подстраиваться под новые правила, то лучше на наших условиях.

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