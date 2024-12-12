Логинов забрал золото в отсутствие лидеров. Не помешали даже три промаха на огневых рубежах

У женщин первая — Шевнина.

Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка

Мужчины

1. Александр Логинов — 49.17,6 (3)

2. Кирилл Стрельцов — 39,0 (2)

3. Рустам Каюмов — 46,4 (2)

Женщины

1. Полина Шевнина — 46.46,4 (1)

2. Наталия Шевченко — 6,4 (0)

3. Виктория Сливко — 32,4 (2)

В четверг, 12 декабря, в Ижевске прошли индивидуальные гонки на третьем этапе Кубка России-2024/25 по биатлону, которые также идут в зачет чемпионата страны. У мужчин победу одержал Александр Логинов, а у женщин лучшей стала Полина Шевнина.

Логинов занял трон

Соревновательный день на «Ижевской винтовке» начали мужчины. К сожалению, многие топы решили пропустить гонку: не бежали Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Даниил Серохвостов. Сборная Белоруссии в Ижевск вовсе не приехала — спортсмены проводят сбор в Чайковском перед этапом Кубка Содружества.

В отсутствие сильных конкурентов выделялся Александр Логинов. Тем более что ему достался один из ранних номеров. Несмотря на то что летом у биатлониста был перелом руки, он к старту сезона набрал неплохую форму. Правда, над стрельбой еще работать и работать, о чем он говорит сам. На огневых рубежах двукратный бронзовый призер Олимпийских игр-2022 допустил три промаха, но это совершенно не помешало ему финишировать первым с большим отрывом.

Второй результат у Кирилла Стрельцова, который отстал от Логинова на 39 секунд. Учитывая не самую лучшую стрельбу (два промаха), это неплохой результат. Да и давненько представитель Московской области не был на личном подиуме. Бронза у Каюмова. И для него это особенное событие, ведь Рустам взял медаль в Удмуртии, за которую выступал в юниорском возрасте.

Единственным биатлонистом, отстрелявшим на ноль, стал Василий Томшин. Но подвела скорость, поэтому выше шестой строчки ему подняться не удалось.

«Хорошая гонка. Конечно, обидные ошибки на рубеже, но с моим уровнем стрелковой готовности сейчас пока, увы, это моя стрельба... Я сейчас немного в тренировочном процессе стараюсь экспериментировать. Очень много пропустил, только только восстанавливаю стрелковые навыки. Понятно, что я столько лет стрелял, но после перелома все равно много нюансов, которые не позволяют пока показывать былой уровень», — цитирует Логинова matchtv.ru.

Наталия Шевченко, Полина Шевнина и Виктория Сливко. Фото Андрей Аносов/СБР

Борьба между Шевниной и Шевченко

У женщин в отсутствие Анастасии Халили и Кристины Резцовой развернулась настоящая битва между двумя биатлонистками. Полина Шевнина допустила один промах, но прошла трассу быстрее всех. Она наблюдала за финишем Наталии Шевченко, которая до последнего пыталась отобрать золото. Не хватило совсем чуть-чуть, отставание составило 6,4 секунды. А если бы отстреляла чисто...

Отставание бронзового призера от первого и второго мест оказалось большим. Топ-3 замкнула Виктория Сливко, допустившая две осечки на четырех огневых рубежах. Ходом шла неплохо, но стрельба подвела.

«Перед гонкой мужу (Сергею Коновалову. — Прим. «СЭ») сказала: «Можно хотя бы я с тобой титулами поравняюсь?» — приводит слова победительницы matchtv.ru. — Его тяжело по титулам догнать, он же чемпион «Ижевской винтовки». Думала: «Дай бог, чтобы у меня получилось где то тебя догнать». Семья придала мне много энергии и сил. Мы с дочкой Настей вместе спали. Она у меня всю ночь то в ногах спала, то где то еще. Думаю: «Пожалуйста, дай выспаться перед гонкой». Но они меня сильно зарядили».

Во время соревнований всех напугала Виктория Метел. На трассе у 21-летней спортсменки началось кровотечение из носа. «Видимо, давление, — объяснила в эфире «Матч-ТВ» инцидент девушка, занявшая 17-е место с четырьмя промахами. — Села на спуске и увидела, как кровь не просто капает, а бежит. Зажала рукой нос, вроде прекратилось все на круге. Потом на следующем круге снова села на спуске и уже из другой ноздри полилось. Чувствую себя сейчас хорошо, проблем нет. Почему не сошла? Слышала свой результат, но ничего не напрягало».