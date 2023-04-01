На российский биатлон под песни ходят по 300 человек. Что не так?

Посещаемость турнира в Ханты-Мансийске оставляет желать лучшего.

Биатлон. Чемпионат России

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 36.54,2 (2 промаха).

2. Антон Смольский (Белоруссия) — отставание 15,4 секунды (3).

3. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 23,9 (3).

Женщины. Эстафета 4х6 км

1. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко) — 1:08.54,2 (2+8).

2. Московская область (Полина Шевнина, Юлия Дроздова, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева) — 2.36,4 (1+18).

3. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Екатерина Носкова, Ксения Довгая) — 2.58,3 (6+14).

Чемпионат России по биатлону подходит к завершению, и один его аспект явно обделен вниманием. Пишут про спортсменов, трассу, героев — сегодня 1 апреля, и кумиром фанатов стал последний номер масс-старта Александр Попов, ради которого сделали плакаты, а фанатки просили остаться в спорте (до этого Попов ни разу не попадал в эфир телевидения).

Средняя посещаемость — 375 человек

Но все это происходит на фоне заваленных снегом центральных трибун стадиона имени Филипенко. В субботу за женской эстафетой и мужским масс-стартом наблюдали, по нашим подсчетами, 500-600 человек, несмотря на выходной день и свободный вход. Кажется, по популярности биатлон в России сдает третье место среди зимних видов спорта лыжам — после хоккея и фигурного катания. В день открытия корреспондент «СЭ» насчитал 400 зрителей, на следующий — уже 300, а в четверг посещаемость еле доставала до 200 человек. Значительную часть составляли школьники.

Гонки в субботу и правда не блистали интригой — у женщин Наталия и Анастасия Шевченко и Свердловская область привезли ближайшим соперникам более двух с половиной минут. У мужчин Эдуард Латыпов был настолько быстрее всех на трассе, что даже его промахи на рубежах не позволили Алексею Вагину и Антону Смольскому побороться с лидером.

Когда корреспондент «СЭ» интересовался у организаторов в первые дни, почему зрителей маловато, отвечали по-разному, но главным образом — ждите выходных. Действительно, арена преобразилась. Появилась ярмарка с шашлыком за 1500 рублей за четыре куска, маскот, песни и пляски под «Калинку» и произведения «Для меня святая Русь, для кого — занозонька». Видимо, имеется в виду IBU.

Почему не ходят?

Но радикально ситуация с посещаемостью не изменилась — хотя билеты на биатлон не продают, вход свободный. Причин много, помимо очевидной: нашим болельщикам нужно противостояние наших и не наших, а дуэлью с белорусами на трибуны не завлечешь. Старожилы вспоминают, как преображался Ханты-Мансийск в дни проведения этапа Кубка мира. Массовый наплыв немцев, курсировавших по кабакам, международное общение — миниатюра футбольного чемпионата мира-2018. А сейчас даже на улицах слышишь вопросы — а что за биатлон у нас проходит, кто против кого? Собственно, о чем говорить, если даже охранник на стадионе не узнает Юрлову и не пускает ее отпраздновать серебро с партнером по сингл-миксту?

Второй фактор — отсутствие вечерних гонок. По местному времени они проходят в 11.00 и 14.00. Источники говорят, что это из-за телевидения — оно показывает вечером футбол и хоккей, а утренние трансляции — гарантия рейтингов. Хотя показатели биатлона выше КХЛ, по политическим причинам сдвинуть хоккей нельзя. Дмитрий Губерниев говорит, что рейтинги у биатлона «офигительные», и также говорил, что к выходным посещаемость вырастет, ведь подтянутся его фанатки. Впрочем, они были замечены и в будние дни. Может быть, что-то переломится в воскресенье.

Болельщики на чемпионате России по биатлону. Фото «СЭ»

Второй фактор — как известно «СЭ», Союз биатлонистов России рассматривал возможность проведения чемпионата России в Тюмени, на стадионе «Жемчужина Сибири», где ранее состоялся чемпионат России по лыжным гонкам. Стадион в Тюмени более современный, и на нем было бы возможно проводить вечерние гонки, которые бы увеличили посещаемость соревнований. На вопрос о посещаемости биатлонного чемпионата России источник ответил, что в Ханты-Мансийске проводить вечерние гонки на данный момент проблематично — не хватает мощности осветительных мачт. В то же время сменить их затруднительно, в том числе потому, что в зимний сезон есть логистические проблемы — такой груз непросто доставить по снегу. Вечером после работы на трибунах собралось бы побольше народу.

Наконец, третий — отсутствие в Хантах железной дороги. Свердловская дорога идет в обход через Сургут в Лангепас и Нижневартовск. А долететь на самолете не так и дешево.

Но главное — международная изоляция, как бы мы ни говорили про ее несправедливость и двойностандартность, биатлону ничего хорошего не принесет. И не МОК, и не Томас Бах будут решать судьбу российского биатлона, а международная федерация. Если фехтование и настольный теннис нас уже готовы возвращать, то в биатлоне конъюнктура сложилась так, что даже после рекомендаций исполкома международного комитета никто нас не ждет. А значит, будущее весьма туманно. И этот туман вряд ли разгонит даже зычный голос Губерниева.