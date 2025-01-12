Нехватка снега, победа Латыпова в пасьюте и первая медаль Метели. Как прошел этап КР по биатлону в Рязани

Лозовский победил в спринте на Кубке России в Рязани, Латыпов — первый в пасьюте

Не обошлось без сенсаций.

В Рязани завершился четвертый этап Кубка России по биатлону. Несмотря на сложнейшие погодные условия и катастрофическую нехватку снега, организаторам удалось сделать все возможное, чтобы спортивный праздник удался. Для этого, правда, пришлось пожертвовать классическими дистанциями, а также заменить большой масс-старт на суперспринт. В итоге все гонки получились динамичными.

Уверенная победа Лазовского в спринте

Спринт, 10 километров. Мужчины

1. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 22.34,6 (0)

2. Карим Халили — +23,8 (0)

3. Антон Бабиков — +27,1 (0).

На старте мужского спринта главным заводилой был Эдуард Латыпов. Если кто-то и мог с ним посоперничать в скорости, так это Даниил Серохвостов, но он уже в который раз не принял участие в гонке — помешали проблемы со здоровьем.

Первый огневой рубеж Эдуард завершил с одним промахом, и на промежуточное первое место забрался представитель Белоруссии Дмитрий Лазовский. Ни один соперник не смог подобраться к нему до стойки, а затем его преимущество только увеличивалось.

В итоге Лазовский так никому и не отдал лидерство, а Карим Халили и Антон Бабиков заняли второе и третье места соответственно. Чемпион мира уступил более молодому сопернику серебро, отстав на три с половиной секунды.

Спринт, 7,5 километра. Женщины

1. Полина Плюснина — 21.32,8 (0)

2. Наталия Шевченко — +9,4 (1)

3. Тамара Дербушева — +11,5 (0).

У представительниц прекрасного пола уже привычно сияла белоруска Анна Сола. Однако на огневом рубеже она испортила себе гонку тремя промахами.

После лежки в лидерах шла Полина Плюснина. Виктория Сливко, отстрелявшая без осечек, уступала ей 3,6 секунды. Замыкала тройку на тот момент Кира Дюжева — 5,1.

До стойки биатлонистки шли вплотную за Плюсниной, а прямо перед рубежом Дюжева сделала рывок и вышла на первую строчку. Но место в тройке быстро упустила из-за промаха. Сливко с двумя помарками также не попала в число призеров. Плюснина же отправилась к финишу с отрывом почти в 20 секунд. Наталия Шевченко и Тамара Дербушева устроили за ней погоню, но отставание уже было не отыграть.

Виктория Метеля. Фото СБР

Метеля — с бронзой в пасьюте. Сенсация!

Гонка преследования, 7,5 километра. Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 20.03,0 (1)

2. Антон Смольский (Белоруссия) — +18,1 (1)

3. Кирилл Бажин — +33,0 (3).

В этой дисциплине мужчины и женщины бежали 7,5 километра вместо 12,5 и 10 соответственно.

Представитель Белоруссии Дмитрий Лазовский, выигравший спринт, быстро растерял преимущество. Уже после первого огневого рубежа его преследователи, в том числе Эдуард Латыпов и Антон Бабиков, были в нескольких секундах от лидера. Халили заехал на круг и держался на небольшом расстоянии.

Ко второй стрельбе Латыпов подобрался к Лазовскому вплотную, Бабиков остался при своих. С очередной лежкой лидеры справились, также в их компанию вклинился Кирилл Бажин.

А на стойке ошибались все: у Латыпова — один промах, у Лазовского — три, у Бажина — два. В итоге в лидеры вышел тот, кто напортачил меньше всех — Латыпов.

На заключительном рубеже Эдуард отстрелял безупречно и обеспечил себе победу. Бажин ошибся лишь один раз и этого хватило, чтобы упустить серебро — вместе него награду забрал Антон Смольский.

Гонка преследования, 7,5 километра. Женщины

1. Анастасия Халили — 22:05.07 (3)

2. Полина Плюснина — +9,3 (0)

3. Виктория Метеля — +38,3 (5).

У женщин борьба получилась максимально насыщенной. Все самое интересное произошло после заключительной стрельбы.

Анастасия Халили и Полина Плюснина вместе вышли на финишную прямую, но Анастасия оказалась сильнее. Также до последнего момента не была ясна судьба третьего места.

А в борьбе за третье место Виктория Метеля неожиданно обыграла олимпийскую чемпионку из Белоруссии Динару Смольскую. Этот успех стал настоящей сенсацией, ведь 21-летняя Метеля совмещает спорт с модельной карьерой. И это, пожалуй, главная сенсация этапа в Рязани.

Еще одна победа белорусской команды

Суперспринт, 5 километров. Мужчины

1. Рустам Каюмов — 18.53,5 (0).

2. Александр Бектуганов — + 8,2 (1).

3. Антон Бабиков — + 8,3 (1).

Завершался этап суперспринтами у мужчин и женщин. Сначала участники соревнований по очереди преодолели квалификации, а затем вышли на финальные гонки.

У мужчин солировал Рустам Каюмов, преодолевший дистанцию без единой ошибки в стрельбе. Второе место занял Александр Бектуганов, который уступил победителю 8,2 секунды, но сумел опередить Антона Бабикова — чемпион мира записал в свой актив вторую бронзу за три дня. Никита Поршнев показал лишь 7-й результат, отстав от лидера на 31,9 секунды.

Суперспринт, 4,5 километра. Женщины

1. Анна Сола (Белоруссия) — 20.50,9 (2).

2. Кристина Резцова — + 5,4 (2).

3. Динара Смольская (Белоруссия) — + 10,8 (3).

У женщин не было ни одной участницы, отстрелявшей на ноль. Представительница Белоруссии Анна Сола быстрее всех пришла к финишу, опередив Кристину Резцову на 5,4 секунды. У них по два промаха на огневых рубежах. Топ-3 замкнула еще одна белоруска — Динара Смольская.

Интересно, что штрафной круг в гонке был укороченным и составлял 75 метров.

«У нас сейчас идут выборы, не знаю, успеем ли проголосовать, возможно, придется пропускать гонки, чтобы ехать голосовать. Но наш президент сказал, что лучший голос — это финиш с флагом. Сегодня получилось, и я этому очень рада, — сказала Сола в эфире «Матч ТВ».