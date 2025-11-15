«Рука онемела. Палец находился в положении, в котором не должен». Жесткое падение Серохвостова перед стартом сезона

Один из лидеров российского биатлона надеется восстановиться к Кубку МЛКБ.

В Ханты-Мансийске 22-23 ноября состоятся первые соревнования нового биатлонного сезона — Кубок МЛКБ. Несмотря на то что это неофициальный старт, который не входит в календарь СБР, участие в нем принимают сильнейшие спортсмены России и Белоруссии. Интерес подогревают солидные призовые. Победители гонок на Кубке МЛКБ получают миллион рублей.

В прошлом сезоне самый большой куш сорвали биатлонисты команды «Профински»: Карим и Анастасия Халили, Виктория Сливко и Даниил Серохвостов. В женском масс-старте представительницы клуба взяли золото (Сливко) и бронзу (Халили), в мужском Карим и Даниил разыграли победу на финише через «камень — ножницы — бумага», а в смешанной эстафете их команда заняла второе место.

К новому Кубку МЛКБ «Профински» сохранил победный состав. Однако в начале ноября Серохвостов жестко упал на тренировке в Ханты-Мансийске и вывихнул палец. Его вынужденно заменили в команде на Дмитрия Евменова. Тем не менее Даниил еще не потерял надежду выступить на соревнованиях. Как биатлонист чувствует себя за неделю до гонок, он рассказал в интервью «СЭ».

Фото Getty Images

Думал, что сломал палец

— Как сейчас общее состояние?

— В целом все в порядке. Тренируюсь как тренировался, но с корректировками. Сейчас стал больше делать велотренировок. Потому что много на лыжах не покатаешься.

— На лыжах ездишь без палок?

— С одной палкой. Последние три тренировки сделал уже с двумя.

— Стрельба пока недоступна?

— Нет. В положении стоя вообще не могу держать оружие. Лежа один раз попробовал, но решил, что пока полностью не заживет, стрельбу делать не буду. Думаю, никаких проблем с ней не будет. Возможно, какая-то уверенность пропадет, но сам навык стрельбы потерять сложно.

— Уже рассказывал про падение, которое привело к травме. Но давай еще раз повторим, как все было.

— Ехал на спуске и упал. Подробнее некуда рассказывать.

— Терял ли сознание? Кричал?

— Сознание не терял, но кричал. Сначала не понимал, что случилось. Рука онемела полностью. Я ее не чувствовал. Видимо, от сильного удара. Потом, когда мне помогли встать и расстегнуться, подумал, что палец сломал. Он находился в том положении, в котором не должен.

— Испугался, что палец сломал?

— Нет. Сначала непонятно было, так как присутствовали адреналин, эмоции. Потом вечером сидел в гипсе под обезболивающими и думал, сколько нужно времени, чтобы все зажило. Не хотел подводить команду на Кубке МЛКБ.

— Говорил, что упал, потому что кто-то начал перед тобой тормозить на спуске, из-за чего ты начал «плужить». Чью вину видишь в падении?

— Это случайность. Там был поворот, где все тормозят. Просто так получилось.

— До травмпункта добрался сам?

— Мы решили не идти в медпункт, потому что меня в любом случае отправили бы в травмпункт. Поэтому просто поехали в окружную больницу.

— В прошлом сезоне Кубок МЛКБ был для тебя одним из главных стартов. Сейчас он тоже таковым является?

— Конечно. До сих пор является одним из главных стартов, наравне с февральскими соревнованиями и чемпионатом страны.

— Когда врачи сказали, что на восстановление нужно минимум четыре недели, а это означает пропуск Кубка МЛКБ, как принял эту информацию?

— Сначала расстроился. Затем посчитал дни. В принципе, успевал восстановиться к Кубку МЛКБ. Поэтому понимал, что еще смогу выступить, но не испытывал никаких ожиданий.

— В концовке прошлого сезона был момент, когда ты опоздал на материальный контроль и тебя не допустили на старт гонки. Многие, включая тебя, тогда думали, что таким образом ты лишаешься шансов заработать миллион за победу в зачете рейтинга СБР. На Кубке МЛКБ на кону тоже стоит миллион. Ощущения сейчас и тогда были схожи, когда ты потенциально теряешь миллион?

— Нет. Ты не можешь быть уверенным, что выиграешь эти старты. Класть в карман деньги, которые ты еще не получил, глупо. Никаких эмоций не было по поводу того, что потерял миллион, потому что я его не выиграл. Мне просто было обидно, что пропускаю такой старт. В прошлом году мы выиграли командой. Мне, да и, думаю, ребятам, хотелось тем же составом подтвердить, что у нас лучшая команда.

— Как восприняли новость партнеры по команде?

— Полагаю, что расстроились. Сразу сказал им, чтобы лучше брали замену, потому что не факт, что смогу выступить.

— Замену быстро нашли?

— Думаю, да. Я в этот вопрос не вдавался. Заменой занимался Карим. Он вроде бы быстро договорился.

Фото Getty Images

Вероятность поехать на Олимпиаду — ноль процентов

— Какие шансы даешь себе, что через неделю выступишь на Кубке МЛКБ?

— Сейчас я начал кататься с палками, что меня уже радует. Поэтому надеюсь, что смогу выйти на старт и выступить нормально, то есть без какой-либо боли или риска опять повредить связки.

— Если такой риск будет, то выступать не будешь?

— Да, конечно. Все-таки впереди целый сезон. Может случиться рецидив. Если связки не до конца заживут, то будет боль всю зиму. Даже сейчас, когда начал кататься с палками, на первой тренировке было достаточно больно, поэтому палку отложил. Понимаю, что ради одного старта жертвовать всем сезоном глупо.

— Насколько сильно эта травма рушит твою подготовку?

— Думаю, что особо ничего не потерял. Единственное — по технике было неудобно с одной палкой, потому что я привык под правую руку ходить. Но перестроился, и все было нормально. Поэтому не кажется, что это сильно повлияло. У меня еще есть время до первых стартов, чтобы подтянуть технику.

— У тебя регулярно случаются различные неудачи и болезни. Кажется, даже Каминский говорил, что тебе надо свечку в церкви поставить. Ты к своим неудачам адаптировался?

— Не знаю. Особо не расстраиваюсь. Но не скажу, что мой случай нетипичный. У многих происходят какие-то проблемы. Просто в моем случае все выносится в СМИ. Может быть, из-за того, что я постоянно на слуху. Поэтому и такое впечатление, что у меня постоянно беды и несчастья. Тем не менее есть много спортсменов, которые каждый год получают травмы. В этом нет ничего удивительного. Это спорт.

— В подготовке к этому сезону все прошло без сбоев?

— Да. Один раз проболел — предположительно ковидом. Но в целом ничего серьезного не было.

— В межсезонье сменил регион, что позволило вернуться к Артему Истомину. Не было сомнений, когда второй раз уходил от Каминского? Ведь результаты у тебя с ним были хорошие в прошлом сезоне.

— Нет, сомнений не было. Понимал, что делаю. Даже не сомневался.

— В итоге летом изменил подготовку, чтобы набрать мышечную массу. Не опасна ли такая смена в олимпийский сезон?

— Нет. Я не думаю, что кто-то из биатлонистов готовился к Олимпиаде. Потому что было очевидно, что ее не будет. А по поводу набора мышечной массы, то в любом случае до главных стартов еще много времени. Даже если в начале сезона будет тяжело, то к февралю уже станет все в порядке.

— В летний период подготовки Настя и Карим Халили ездили в Италию. У тебя такого варианта не было?

— Был. Ханты-Мансийск одобрил эту поездку. Но подумали, что будет проблематично ехать без тренера, без транспорта. Решили продолжить тренироваться на месте.

— Савелий Коростелев сказал, что вероятность поехать на Олимпиаду — 1%, на Кубок мира — 60%. Но это в лыжных гонках. Какие шансы видишь в биатлоне?

— В биатлоне — 0 процентов. Не думаю, что нас куда-то возьмут. Все-таки у нас разные федерации. Думаю, что IBU (Международный союз биатлонистов) хуже настроен, чем FIS (Международная федерация лыжного спорта).

— Почему?

— Не знаю.

— Что для тебя главное в новом сезоне?

— В этом году я не пропустил первый этап Кубка Содружества. Поэтому хотелось бы побороться за общий зачет этих соревнований, как и за зачет СБР. Эти цели у меня есть на сезон.

— Ты говорил, что пропуск Олимпиады сильно снизит желание выступать. После сезона не заканчиваешь?

— Нет, конечно. Пока точно не собираюсь. Посмотрим, что будет в будущем. От этого станем отталкиваться.