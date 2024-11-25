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Биатлон

Сегодня, 15:45

Серохвостов вышел в лидеры российского биатлона. Главное, чтобы его снова не подвело здоровье

Серохвостов выиграл две гонки подряд на этапе Кубка Содружества
Сергей Подушкин
Обозреватель
Биатлонист Даниил Серохвостов.
Даниил Серохвостов.
Фото Союз биатлонистов России.
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Даниил доказал на старте Кубка Содружества, что находится в великолепной форме.

Пожалуй, главным итогом второго (и первого на снегу) этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске стало великолепное выступление Даниила Серохвостова. 25-летний Серохвостов давно уже считался одним из самых больших талантов российского биатлона, однако реализовать свой потенциал в полной мере ему мешали постоянные болезни. Теперь же, похоже, наступает его время.

Большой талант со сложностями

Даниил громко заявил о себе еще в сезоне-2021/22, показав очень хорошие для дебютанта результаты на этапах Кубка мира в личных гонках и попадая в призы в эстафетах. Правда, Олимпийские игры в Пекине ему не удались — он стал 19-м в спринте и только 39-м в гонке преследования, оставшись без места в эстафетном квартете, в итоге завоевавшем бронзу. Предполагалось, что после отстранения от международных стартов именно Серохвостов станет одним из лидеров Кубка России и Кубка Содружества, но за два предыдущих сезона он выиграл только три гонки. Причем с середины декабря 2022-го отличился всего-навсего один раз, первенствовав в декабре 2023-го в гонке преследования на этапе Кубка Содружества. Мало того, в 2024-м он вообще только раз пробился в тройку призеров в личных гонках — в спринте на Спартакиаде в Златоусте.

Анна Сола. Сола убежала от Халили, у Серохвостова еще одно золото. Как прошли масс-старты на Кубке Содружества

Причиной слабых для столь одаренного спортсмена результатов было вовсе не снижение требований к себе в тренировочном процессе, а слишком частые сложности со здоровьем. Серохвостов и на Спартакиаде после спринта умудрился заболеть, да и вообще часто либо бегал в не самом лучшем состоянии, либо просто пропускал старты. Сам он говорил, что хотел бы меньше болеть и больше выступать, но никак не получается.

«Работаю с иммунологом с начала зимы. Зимой мы решали проблемы дефицита витаминов. Если их не решить, тяжело будет работать с иммунитетом. Под конец зимы, когда дефицит ушел, все выровнялось, начали делать другой курс — с приемом пребиотиков. Все проблемы у меня в основном были связаны с желудочно-кишечным трактом. Их надо сейчас решать. Простуды у меня носили хронический характер», — цитировал Серохвостова в начале июля Metaratings.

Биатлонист Даниил Серохвостов.
Фото Союз биатлонистов России.

То гвоздь, то клещ

Признавал наличие проблем со здоровьем у Даниила и тренер сборной Юрий Каминский, в группу к которому биатлонист вернулся после пары лет работы с Артемом Истоминым. Правда, Юрий Михайлович также указывал и на некоторые технические и методические моменты, которые требовалось доработать. Как бы то ни было, Каминский надеялся, что здоровье Серохвостова удастся наладить. А сам Даниил иронизировал над собой. «Просто я какой-то невезучий в общем. На сборах в Белоруссии я наступил на гвоздь, мне сделали прививку от столбняка. Через три дня меня укусил клещ. Что тут поделать?» — говорил он в августе сайту федерального спортивного телеканала. При этом отмечая, что с горлом и носом в межсезонье проблем не возникало. «Наверное, самый большой плюс, что я не попал в больницу летом. Повезло. Это уже хорошо», — рассказывал он в интервью «СЭ» в начале ноября.

Что ж, Даниил действительно сумел подойти к сезону в прекрасной форме. Особенно в вопросе лыжной подготовки. Он был хорош уже на Кубке Международной лиги клубного биатлона, где уступил в масс-старте своему другу Кариму Халили победу в масс-старте только из-за проигрыша в «камень, ножницы, бумага». А зато несколько дней спустя там же, в Ханты-Мансийске, стал главной звездой этапа Кубка Содружества, превзойдя и Халили, и лидера сборной Белоруссии Антона Смольского, и даже очень сильно проведшего этот этап Эдуарда Латыпова.

Даниил Серохвостов (справа) опередил Эдуарда Латыпова в&nbsp;гонке преследования в&nbsp;Ханты-Мансийске. Серохвостов вырвал победу у Латыпова. Как прошли гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества

Причем Серохвостов по скорости превосходил даже стремительного Эдуарда. В частности, в спринте стал вторым всего в шести секундах от Латыпова при трех штрафных кругах против двух. У тех же отнюдь не тихоходных Халили и Смольского он чисто на дистанции выиграл около минуты. В гонке преследования при равном количестве промахов (по два) он привез Латыпову 25 секунд. А затем выиграл и масс-старт, причем за явным преимуществом, пройдя заключительный круг не в максимальном ритме.

Теперь для Серохвостова главное — удержать такую классную форму на протяжении всего сезона, избежав новых форс-мажоров со здоровьем. Если все получится, то, возможно, именно Даниил станет лидером нашего биатлона не на несколько гонок, а на куда более долгий срок. Но для начала ему желательно подтвердить свой уровень уже на этой неделе в рамках первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске, который стартует спринтами уже 29 ноября.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Даниил Серохвостов

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