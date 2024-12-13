Биатлонистку допустили до стартов как «беженку из Белоруссии». Опасный прецедент на Кубке IBU

Дочь известного белорусского спортсмена и оппозиционера Дарья Долидович странно дебютировала на юниорском уровне.

Малопримечательная индивидуальная гонка девушек на этапе юниорского Кубка IBU в итальянской Валь-Риданне принесла новость, которая может повлиять на ситуацию с допуском до соревнований зимников из России и Белоруссии. 19-летняя Дарья Долидович выступила без флага с пометкой Belarus Refugee Team (команда беженцев из Белоруссии). Притом что белорусским биатлонистам (как и российским) дорога на международные старты в настоящее время заказана по политическим причинам. Если подобная практика будет продолжена и на взрослых турнирах, это создаст опасный прецедент. Ведь получается, что для допуска на соревнования в условиях санкций не требуется даже нейтральный статус — достаточно объявить себя «беженцем».

Сорванный отбор

В первой гонке на этапе юниорского Кубка IBU в Италии Дарья Долидович допустила четыре промаха и отстала от победительницы на шесть минут. 53-е итоговое место из 115 возможных, наверное, неплохо для дебютантки, хотя триумфальным первые выступление «беженки» в Валь-Риданне, безусловно, назовешь. Тем не менее к девушке приковано большое внимание. Прежде всего из-за того, что она — дочь участника семи Олимпиад в составе сборной Белоруссии по лыжным гонкам Сергея Долидовича. Четыре года назад этот спортсмен поддержал белорусскую оппозицию, а в 2022-м вместе с дочерью эмигрировал в Польшу. Причем их отъезд сопровождался скандалом с федерацией лыжных гонок страны.

Накануне Олимпиады в Пекине Дарья и еще одна лыжница — Светлана Андриюк — заявили, что из-за поддержки оппозиции белорусские власти якобы запретили им участвовать в отборе на Игры. Национальная федерация деактивировала их FIS-коды, что сделало невозможным участие в официальных стартах. При этом Долидович-младшая вроде бы публично не озвучивала свою политическую позицию, а причиной ее отстранения стала деятельность отца. Сергей Долидович (принимавший участие в семи зимних Олимпиадах с 1994 по 2018 год, а также в 12 чемпионатах мира с 1995-го по 2017-й) был участником протестных акций против Александра Лукашенко и вместе с оппозиционерами подписывал письма против действующей власти.

«Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для продолжения ее карьеры в Беларуси», — говорил в начале 2022 года бывший лыжник, который после ухода из большого спорта стал тренером. В Польше девушка связалась со знаменитым специалистом Александром Веретельным, бывшим наставником Юстины Ковальчик. Он и предложил лыжнице перейти в биатлон. Однако польского гражданства Долидович, по всей видимости, пока не дождалась, зарегистрировавшись базе Международного союза биатлонистов (IBU) как представительница Белоруссии. Как это удалось сделать без участия белорусской федерации — загадка. Как бы то ни было, выступить на стартах IBU в таком статусе Дарья не могла, поскольку Белоруссия, как и Россия, отстранена от соревнований вот уже почти три года. И тогда всплыли загадочные три слова — Belarus Refugee Team.

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Провал альтернативной сборной

По большому счету, ситуация с Долидович — яркая демонстрация тезиса «если нельзя, но очень хочется, то можно» в исполнении международных спортивных чиновников. Даже если у семьи лыжницы есть документы «политических беженцев» в Польше, его нельзя просто так перенести на официальные старты. МОК с 2016 года действительно предоставляет возможность стартовать в особом статусе спортсменам, покинувшим родину и утратившим связь со своими НОКами. Однако это касается только Олимпиад. В 2017 году команды беженцев также регулярно формируются на больших соревнованиях по легкой атлетике. Но в других видах спорта такого до сих пор не было. Тем более в случае с биатлонисткой речь не о беженцах вообще, а именно о политических мигрантах из Белоруссии.

Ранее похожая ситуация возникала с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, бежавшей из сборной Белоруссии прямо на Олимпиаде в Токио. После переезда в Польшу эта спортсменка несколько раз выступала под белорусским флагом, несмотря на возражения спортивных организаций Белоруссии. Но потом Тимановская получила польский паспорт и на Играх-2024 выступала уже за новую страну, правда, без особого успеха. Кристине с эмиграцией помогли Свободное объединение спортсменов Беларуси и Белорусский фонд спортивной солидарности, которые создали несколько атлетов с оппозиционными взглядами (наиболее известны среди них баскетболистка Елена Левченко, пловчиха Александра Герасименя и легкоатлетка Надежда Остапчук).

Попытки оппозиционных структур создать альтернативную белорусскую сборную быстро провалились. Но накануне новых выборов президента Белоруссии, которые состоятся 26 января 2025 года, политики снова активизировались. Именно в этом контексте, видимо, следует рассматривать «белорусскую беженку», внезапно всплывшую в биатлоне. Напомню, что в процессе обсуждения допуска россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 польские политики уже предлагали присоединить их к сборной беженцев (некоторыми в России это было воспринято как попытка зачислить наших атлетов в «бомжи»). Однако идея не прошла, что не помешало IBU теперь реализовать ее самым волюнтаристским образом. И теперь главное — понять, был ли это единичный случай или международные федерации по зимним видам спорта всерьез намерены накануне Игр-2026 реализовать новый безумный сценарий.