В деле Бессеберга — фигуранты из Австрии и Чехии. Бывший биатлонный босс помогал не только русским?

Норвежского спортивного функционера обвинили в коррупционных охотничьих поездках по Центральной Европе.

Суд над бывшим главой Международного союза биатлонистов (ISU) Андресом Бессебергом, проходящий в Норвегии, наконец отошел от «русской темы», и выяснилось, что экс-функционер вовсе не думал ежеминутно над тем, как бы «спасти» наших спортсменов от «допинговых обвинений». Оказывается, круг фигурантов уголовного дела не ограничивается Россией. Среди потенциальных подельников Бессеберга также бизнесмены из Чехии и Австрии. В частности, один из руководителей маркетинговой компании Infront Фолкер Шмид. После пятничного заседания суда норвежские СМИ в красках расписывают, как друг и бизнес-партнер Андреса в декабре 2016 года организовал ему празднование 70-летия в охотничьем домике в Чехии.

Личная поездка

Фолкер Шмид давно занимается реализацией маркетинговых прав на зимние виды спорта, в том числе на биатлон. Именно с его помощью Бессеберг сделал из мало кому интересного «зимнего многоборья» интересный телевизионный продукт, один из самых рейтинговых и востребованных в спортивном мире. Сотрудничество IBU со Шмидом помогло вытащить биатлон из нищеты, а по уровню призовых — опередить лыжные гонки и фигурное катание. С другой стороны, продажа маркетинговых прав на спорт — это не торговля нефтью и не металлургическая промышленность. Деньги здесь вращаются довольно скромные. И поэтому представлять Шмида магнатом, который готов потратить миллионы на то, чтобы «подкупить» спортивного функционера, просто смешно.

Тем не менее во время суда над 77-летним функционером активно обсуждалась его поездка в охотничий замок Жидлохвице в Чехии в декабре 2016 года. Она была приурочена к празднованию дня рождения Бессеберга и якобы организована Фолкером Шмидом за счет австрийского бизнесмена. В качестве доказательства предъявлено фото Бессеберга с охотничьим трофеем — головой убитого дикого барана (муфлона). Прокуроры считают, что этот вояж стоил не менее 100 тысяч норвежских крон (примерно 840 тысяч рублей) в сутки и стал «взяткой» Андресу за его лояльность при подписании контракта с компанией Шмида. Бывший глава IBU эти обвинения отрицает, называя поездку личной и никак не связанной с биатлоном.

Бессеберг говорит, что знаком со Шмидом более двадцати лет. Во многом благодаря этому бизнесмену IBU базировался в австрийском Зальцбурге, а не в Швейцарии, как многие другие международные федерации. Обвинение утверждает, что поездка в Чехию в декабре 2016-го была не единственной совместной охотой спортивного чиновника и бизнесмена и что раньше Шмид уже оплачивал дорогостоящий отдых Бессеберга в угодьях Чехии и Австрии, а также оказывал ему бесплатные транспортные услуги. Впрочем, доказательства, представленные в суде, обернулись фарсом. Выяснилось, что на записи телефонного разговора «криминального характера» слышен голос некоего чеха по имени Курт, а не Шмида, как утверждал прокурор.

Фото AFP

Уязвимость с точки зрения закона

Все эти подробности частной жизни Бессеберга не имели бы для нас особого значения, если бы накануне в суде не прозвучали обвинения в адрес биатлонного чиновника, связанные с его отдыхом в России. По утверждению прокурора, Андрес бесплатно охотился в Тюменской области с помощью местных властей в обмен на помощь в получении для Тюмени чемпионата мира по биатлону. Насколько правдивы эти обвинения и где проходит грань между подкупом и гостеприимством, сказать сложно. Ведь наш город потом действительно выиграл право на ЧМ (правда, из-за допингового скандала успел провести только этап Кубка мира). Однако надо понимать, что этот старт — явно не Олимпиада и осыпать ради нее золотом «нужных людей» очень странно.

Как бы то ни было, в «русской части» обвинений против Бессеберга также фигурируют ценные подарки в виде элитных часов, а также оплаченные услуги проститутки. Сам Андрес связи с русской девушкой не отрицает, но при этом подчеркивает, что это были длительные отношения, а не секс на одну ночь. И что ему неизвестно о том, что его любовницу стимулировали деньгами в России в обмен на лояльность главы IBU в допинговых делах против наших спортсменов. Ранее утверждалось, что Бессеберг скрыл более 60 инцидентов с абнормальными данными биопаспортов россиян. Однако адекватность данной цифры вызывает большие сомнения, особенно с учетом того, что источником этой информации стал беглый российский ученый Григорий Родченков.

Уголовное дело Бессеберга — второе крупное судебное разбирательство против международного спортивного чиновника топ-уровня, обвиняемого в коррупции на почве антидопинговых историй. Ранее два года тюрьмы во Франции по схожим обвинениям получил бывший глава Международной федерации легкой атлетики сенегалец Ламин Диак. В коррупционные разбирательства также были втянуты футбольные чиновники — экс-глава ФИФА Зепп Блаттер и экс-руководитель УЕФА Мишель Платини. Все это говорит о том, что стиль руководства большими спортивными структурами, практиковавшийся в нулевых годах, крайне уязвим с точки зрения современных законов. Однако попытка норвежцев поквитаться с престарелым Бессебергом, который очень много сделал и для биатлона, и для своей страны, все равно выглядит крайне некрасиво.