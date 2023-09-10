«Присылали опросники от комиссии спортсменов IBU. Но что толку в этих опросах?» Интервью Эдуарда Латыпова

Трехкратный призер Олимпиады — о летних стартах, конкуренции и семье.

Трехкратного олимпийского призера Эдуарда Латыпова называют сильнейшим биатлонистом России после двух-трех сезонов и в каждой гонке ждут от него побед. А что об этом думает сам спортсмен? Об этом «СЭ» поговорил с Латыповым на этапе Кубка Содружества в Сочи после спринтерской гонки, в которой он занял шестое место.

Сами мои ошибки не исправятся, я это понимаю

— Шестое место в спринте — это для тебя какой результат?

— Средний. Думал, что буду выше. Мог быть выше, но не сложилось со стрельбой.

— Ты говорил, что состояние было тяжелым. Оно было ожидаемо тяжелым?

— Ожидаемо. Первые старты легко не проходят. У каждого спортсмена разная подготовка.

— Специально не подводился к этому этапу Кубка Содружества, верно?

— К летним стартам тяжело подводиться. Ты делаешь определенную работу. Эти старты больше подготовительные к зиме, как контрольный срез.

— Летний период прошел без сбоев?

— Нормально. Конечно, есть недочеты, которые надо проработать. Сейчас будем догонять.

— Ты рассказывал после спринта, что промахи на стойке связаны с тем, что слишком быстро подошел к рубежу. Но ты же опытный спортсмен, провел много гонок, знаешь свое состояние. Почему так получилось?

— Здесь не только в опыте дело. У нас во время подготовки не было контрольных срезов, гонки не бегали. На тренировках и соревнованиях все по-другому. Я все регулировал, но в горах часто бывает, что самочувствие бывает обманчивым. Это первая гонка и показала. Чувствовал, что подхожу к рубежу в нормальном режиме. Однако в момент накрыла горная волна. Только перед выходом на стадион почувствовал, что у меня сильно закисли ноги. Резко нахлынуло. К рубежу подошел уже с тяжестью. Пришлось сбавлять, но это не помогло. Не мог прочувствовать этот момент во время гонки.

— То есть сколько гонок ни проведешь, все равно можно попасть в обманчивое состояние?

— Естественно. Особенно когда последняя гонка была пять месяцев назад. Это не то, что забывается, но нужно нащупать этот момент. Если посмотреть на летние старты, то тот же Йоханнес Бе их часто проваливает. Не сказать же, что у него опыта не хватает. Но летом зачастую выигрывают другие люди. Он часто на этих стартах бывает далеко. Все равно спортсмену нужно разбежаться. Это как с физической формой. Она же приходит постепенно.

— Тренер по стрельбе Максим Максимов после спринта раскритиковал твою стойку. Что ты сам думаешь?

— Конечно, неприятно два штрафа оставлять, хотя надеялся, что буду стрелять хорошо. Пристрелялся перед гонкой неплохо. Но не смог справиться с самочувствием. В этом плане я недоработал.

— Вопрос стойки тебе не надоел? В том числе от нас, журналистов?

— Это странный момент. Биатлонист всегда связан со стрельбой. Есть проблемы или нет, в любом случае об этом будут говорить. Это мои ошибки. Мне их надо исправлять. Говорят о них или не говорят. Сами же они не исправятся. Я это понимаю. Стабильность в этом плане нужно наращивать. В прошлом году был хороший процент стрельбы из положения лежа, а стоя — наоборот. Стараемся в этом сезоне поправить. Не знаю, стоит ли делать выводы по первым стартам. Надо смотреть дальше. Эти летние соревнования идут в качестве подготовки.

Фото Global Look Press

Сейчас уже сложно прицениться на Кубок мира

— Все ждут от тебя в каждой гонке побед-медалей. Для тебя это дополнительное давление создает?

— Нет. Я выхожу с тем же настроением бороться. Спортсмены всегда хотят медалей.

— Тебя последнюю пару сезонов называют сильнейшим биатлонистом России. Ты себя таковым считаешь?

— Людям со стороны виднее. Стараюсь соответствовать.

— Юрий Каминский говорил, что его напрягает, что Серохвостов и Халили не создают тебе конкуренцию. Ты чувствуешь нехватку конкуренции в России?

— Она есть, конечно. Нет такого, чтобы я выигрывал по три минуты у всех. Большинство гонок в борьбе, до последнего рубежа рубишься. Много стартов, когда все решалось в последней стрельбе или последних метрах.

— Кого ты видишь конкурентом?

— Все конкуренты. Каждый может хорошо выступать. Я больше сосредотачиваюсь на себе. Мне нужно свои моменты усилить. Всегда стараюсь сделать все, что от меня зависит.

— Согласен ли ты с тем, что когда Латыпов в лучшем своем состоянии, то конкурентов в России у него нет? В прошлом сезоне были гонки, которые ты выигрывал сериями.

— Да, были хорошие гонки с приличными отрывами. Когда я чувствую себя в хорошей физической и стрелковой форме, то со мной сложно бороться. Но, думаю, что в те моменты и соперники ошибались, поэтому был такой контраст.

— Реально ли делать такие серии, какие были у Йоханнеса Бе в прошлом сезоне на Кубке мира?

— Реально, раз у него получилось.

— Но то, что он показал, — это космос?

— Конечно, космос. Он — самый лучший биатлонист мира. Какие претензии? Мы стараемся тянуться за такими же достижениями.

— Ты сейчас как проецируешь себя на Кубок мира?

— Сейчас уже не знаю. Сложно понять. В том году еще можно было прицениться. Теперь уже непонятно, в каком мы состоянии, как будем там бежать. Думаю, что ни один точно не скажет. Мы можем либо хорошо бежать, либо не очень, либо средне. Разбег очень большой.

— Ты вошел в комиссию спортсменов СБР. Насколько в ней занят и нужна ли она вообще?

— Думаю, что важна. Взгляд спортсменов тоже нужен. А занят не так часто. Было несколько собраний по насущным вопросам, которые были в конце сезона, в середине. Мы их задавали. Пообщались, обсудили и решили вопросы. Примерно в таком формате.

— Все решается?

— Частично. Потому что какие-то возможности есть, каких-то нет. Не всегда получается решить все сразу. Самое главное, что это обсуждается. В любом случае к спортсменам прислушиваются. Это уже хорошо.

— Весной общался с главой комиссии спортсменов IBU Клэр Иган. Она рассказала, что у комиссии есть контакт с российскими биатлонистами. Так ли это?

— Что-то получали раньше, но давно. Были какие-то опросники. Но что толку в этих опросах? Они поменяют что-то? Кто наше мнение будет слушать?

— Раз они не идут на контакт, может быть, вам на него пойти?

— А какой смысл? О чем общаться? Возьмите нас на Кубок мира, что ли? Не знаю. Мы же до этого с ними не общались. Другое дело, если бы у нас раньше был плотный контакт. Сейчас они нам писали письма, спрашивали какое-то мнение. Я понимаю, что все это бесполезно. Комиссия спортсменов IBU в этом плане ничего не решит.

Фото СБР

Стараюсь быть для детей примером

— Биатлон этой зимой заглянет в интересные места — Мурманск, Златоуст. Ты какие-то старты особенно ждешь?

— Прикольно открывать новые места. Мы там не были. Посмотрим, как будет.

— В Уфе этап ждешь?

— Да, потому что он домашний.

— Не устаешь от излишнего внимания на нем?

— Нет. Я к этому привык.

— Жена с детьми приедет?

— В этом сезоне нет. С маленьким ребенком они вряд ли куда-то поедут. Зимой с грудничком — это очень сложно. Даже если бы они сами захотели, я бы сказал: «Сидите дома». Пусть по телевизору смотрят.

— Старшая дочь не просится?

— Иногда — да, хочет приехать. Пока у нее свои там дела садиковские. Конечно, времени с семьей не хватает. Летом времени побольше. Был дома целый месяц, там тренировался.

— У тебя жена часто выкладывает милые видео, как ты играешь со старшей дочерью. Ты себя считаешь хорошим отцом?

— Не знаю. Точно не скажу. Пусть они скажут, хороший я отец или нет. Конечно, стараюсь быть примером и вложить все хорошее, что во мне есть. Передать им положительные моменты. С другой стороны, стараюсь и плохого не делать. Мы неидеальны, совершаем ошибки. Пытаюсь их минимизировать и учить только хорошему.