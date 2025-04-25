«Обычная летняя интрижка». Экс-глава IBU Бессеберг признался в сексуальной связи с россиянкой

Говорит, ничего серьезного.

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на слушаниях в суде признался в сексуальной связи с россиянкой по имени Ева в период работы в организации, сообщает VG.

Летняя интрижка

В ходе апелляционных слушаний 79-летний Бессеберг отметил, что ничего серьезного или преступного не делал. «Это была обычная летняя интрижка. Мужчина имеет право общаться с женщинами. Я не подозревал, что они могли быть проститутками или устроили ужин специально для меня», — заявил норвежец в суде.

Ранее Бессеберг рассказывал, как познакомился с Евой. По его словам, это произошло в 2016 году. Женщина, проявлявшая интерес к биатлону, сидела с подругами за соседним столом. Она почти не владела английским, поэтому потребовались услуги переводчика.

В 2018 году на допросе в полиции Андерс признался: Ева ранее работала танцовщицей в ночном клубе и у них действительно был секс. Тогда же он рассказал и о контактах с проститутками, однако позже отказался от этих показаний, так как давал их без адвоката.

Фото Global Look Press

Срок за коррупцию

Напомним, скандал с Бессебергом тянется с 2018 года — тогда норвежский функционер был обвинен в коррупции. В апреле 2024-го Андерса приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы, признав его виновным по восьми эпизодам. Среди них — получение в дар часов, связи с проститутками, оплачиваемые охотничьи туры в несколько стран и использование служебной машины за счет одного из партнеров федерации.

Кроме того, суд обвинил норвежца в действиях в интересах России. Сам Бессеберг заявил в суде, что никогда не получал от СБР взяток. Апелляция Андерса началась 23 апреля 2025 года и продлится три недели.

Норвежец возглавлял Международный союз биатлонистов с момента основания — 25 лет (1993-2018).