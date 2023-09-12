«Может, дальше отпустит, но сейчас есть обида». Почему Елена Кручинкина ушла из сборной Белоруссии?

Биатлонистка снова выступает под российским флагом.

На прошедшем в Сочи этапе Кубка Содружества выступали только две белорусские биатлонистки. Но на тренировках в экипировке сборной можно было встретить еще одну спортсменку — Елену Кручинкину. Этим летом она решила вернуться в Россию и с нынешнего сезона будет представлять команду Тюменской области.

За белорусскую сборную Кручинкина вместе с сестрой-близнецом Ириной выступала с 2018 года. На международной арене ее результаты были выше, чем у сестры. Елена показывала скорости на уровне мировых лидеров, взяв вместе с командой три серебра Кубка мира. Ирина же чаще бегала на Кубке IBU.

Однако в олимпийский сезон, как рассказывала Елена в интервью «СЭ», у нее случился гормональный сбой, который сильно ударил по результатам биатлонистки. В феврале этого года Кручинкина признавалась: «У меня план просто выжить, не откинуться до конца сезона. Все. Пока с этой задачей справляюсь». Справилась. Однако в сборную Белоруссии ее не взяли. Елена одной из версий называет то, что не прошла по возрасту. Вот только сестра, которая родилась с ней в один день, в команде осталась, хоть и не приехала на первый этап Кубка Содружества.

Елена Кручинкина в Сочи выступила только в одной гонке — масс-старте. Среди 26 участниц она заняла 24-е место. При этом биатлонистка совершила 10 промахов. Но ошибки на огневых рубежах объяснимы. Елена сейчас переучивается стрелять, ведь ее леворукую винтовку пришлось оставить в Белоруссии, а теперь нужно выступать с новой — праворукой.

После финиша масс-старта в Сочи Кручинкина ответила на вопросы корреспондента «СЭ» и рассказала о своем возвращении в Россию.

Фото Global Look Press

Узнала, что не прохожу в команду, через несколько дней после свадьбы

— Первый старт после перерыва. Как он для тебя прошел?

— Последний старт был на чемпионате России в марте. После этого не бегали ни соревнования, ни контрольных тренировок. В Сочи еще приболела. Всю подготовительную часть пропустила. На разминке перед масс-стартом вроде бы неплохо себя чувствовала. Думала, не так плохо пробегу. Первый круг прошли в хорошем темпе, но что-то меня связало. После уже не смогла нормальную скорость поддерживать. Думала, что главное — дойти. Еще со стрельбой вообще удалось справиться. Вроде выстрелы казались хорошими, видимо, куда-то в габариты. Они не должны быть далекими. Это был первый старт с праворукой винтовкой. Оцениваю старт очень-очень плохо, даже плюсов никаких не могу отсюда взять. Перед последней стойкой перебрала с ходом, потому что видела, что Настя (Гореева) догоняет. Старалась, чтобы она не обогнала и нас не сняли как круговых. Поэтому стойка получилась очень плохая.

— Насколько непривычно с праворукой винтовкой?

— Тяжело контролировать выстрелы, потому что еще удержания нет, палец не успевает вовремя нажать. В тренировках еще получается, а с ходу все равно концентрация теряется. Тем более в горах ноги начинают трястись. Это все с опытом придет. Нужно больше работать. Все нормально. Рабочие моменты. Думаю, что Максим Владимирович (Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области) уже пожалел, что меня взял в команду, но постараюсь зимой оправдать его надежды. Надеюсь, что смогу реабилитироваться и показать достойные результаты.

— После гонки Анна Грухвина перед тобой за что-то извинилась. Что там случилось?

— Мы пришли на первую лежку, и она легла на мой щит. Такое бывает. Даже те спортсмены, которые долго бегают, могут в суете ошибиться. Это не страшно. Тем более я не боролась ни за какие призы. К этому спокойно отнеслась, старалась сконцентрироваться на стрельбе. Всякое может быть. Бывает, что падают, толкаются. Это не должно отвлекать.

Фото Global Look Press

— Экипировка у тебя еще белорусская, верно?

— У меня есть часть белорусской, часть российской осталась с юниорского возраста. Я была в сборной юниоров много лет. Поэтому она еще есть. Просто когда я уехала из Белоруссии, заехала домой на один день, не успела поменять. Надеялась, что перед Сочи поеду. Там было мало времени, я сдала билеты и осталась в Тюмени, поэтому экипировка осталась белорусская. Думаю, что белорусы не обидятся, что я в их экипировке пока катаюсь. Извините.

— В Тюмени на чемпионате России уже поменяешь?

— В белорусской точно бегать не буду. Посмотрим.

— Сестра почему в Сочи не приехала?

— Она немножко здоровье поправляет, обследование проходила. Поэтому пропустила горный этап. В Сочи многие не приехали. Кто-то заболел. Лучше перестраховаться. Это не те старты, где нужно рисковать здоровьем. Если тут немножко перебрать, можно вылететь с тренировочной деятельности, а не то что соревновательной. Можно вообще закончить.

— Ирина окончательно сменила соревновательную фамилию на фамилию мужа (Шаклеина). Почему ты нет?

— Просто мы сыграли свадьбу в мае. И через несколько дней у меня должен был быть сбор в Раубичах. Поэтому не было времени заниматься документами. Но через несколько дней после свадьбы я узнала, что не вхожу в состав национальной сборной и вообще не вхожу никуда. Могла бы заняться этим вопросом, но уже время ушло, нужно было тренироваться. Поменяю потом как-нибудь. У меня муж не обижается. Он сначала напрягался, после сказал: «Поменяешь, когда удобно будет». Понимает, что трудно менять все документы: права, паспорт.

Фото Global Look Press

Не поняла, почему со мной так

— Как решилась на переход?

— В прошлом сезоне мне было тяжело бегать. Я думала, что хочу уже закончить. Каждый месяц по два раза с температурой болела. Со слезами на глазах выходила на тренировку, просто каталась, останавливалась и дальше ехала. Когда весной приехали на чемпионат России, смотрела на всю эту атмосферу и понимала, что да, пусть мне сейчас тяжело, пусть я не в форме, но не готова с этим прощаться. Когда мне сказали, что я не в составе, осознала, что не готова оставлять все и уходить просто так. Захотела попробовать. А вдруг получится? Если не получится, то не получится. Тем и интереснее жизнь, что все меняется. Так же как я раньше стреляла слева, а теперь справа. Это интересно. Конечно, не хочется подводить Тюменскую область и всех тренеров. Однако я делаю все, что могу, все, что от меня зависит. Постараюсь реализоваться и оправдать надежды. Пусть сейчас не получается. Но зима еще не близко. Успею еще набрать форму. Надеюсь, что покажу себя.

— Ты рассказывала, что не взяли в команду, потому что посчитали старой. Но ты же одного возраста с сестрой. Как так?

— Ирина младше меня на пять минут, поэтому она молодая, а я старая. Поэтому тут критерии отбора немножко я не прошла (смеется).

— И все же — почему не взяли?

— Ой, там, оказывается, было очень много вопросов. Я сама не поняла за что. То ли из-за того, что у меня травма, то ли из-за того, что я старая, то ли из-за того, что не отобралась в состав, не выполнив критерии. Хотя я не была худшей. Знаю, откуда ноги растут. Но не буду говорить. Если захотят — уберут. Думаю, что не в этом был вопрос.

— Обид на тебя нет за уход? Или, наоборот, у тебя не осталось?

— У меня есть. Я не поняла, почему со мной так. Это началось еще после Олимпиады, хотя я не была слабой. У меня были медали с этапов Кубка мира, неплохие личные заезды. У меня есть обида. Потому что, несмотря на травмы и болезни, я все равно выступала, через слезы бегала старты, хотя могла это все пропускать и ничего не бегать. Может, дальше отпустит, но сейчас есть обида. Хотя уже немножко отпускает, потому что я попала в классную команду. Вижу, что я все-таки нужна им, что они болеют за меня, переживают и надеются, что все-таки реабилитируюсь и покажу какие-то результаты. Не жалею о том, что было и что есть. И благодарна тем людям в белорусской команде, которые все-таки помогали мне, верили в меня. Есть люди, которые постоянно ко мне подходят и говорят, что у меня все получится. Я надеюсь, что все-таки была полезна Белоруссии. Как бы мне ни говорили, что мои результаты никому не нужны, надеюсь, что они все-таки были не лишними. В эстафетах неплохо помогала девчонкам. Мы три раза стали вторыми на Кубке мира и четвертыми на чемпионате мира. Я все-таки не бесполезный спортсмен, как посчитали.

— Последствия гормонального сбоя, который у тебя был, окончательно позади? Все приходит в норму?

— До нормы еще нужно минус 10 килограммов. Хотя бы на тренировках кататься по два-три часа без остановки и не плакать в сторонке, что мне очень тяжело. Да, у меня нет сейчас скорости, да, не могу ее поддержать, пока вхожу в нужную норму. Просто набираю объем, выносливость. Потом начнем работать над скоростной выносливостью. Не все сразу. Максим Владимирович понимает это. Говорит: «Я тебя никуда не тороплю. Вижу, что у тебя есть проблемы». Он мне корректирует тренировки. Если девчонки делают контрольные, я делаю ускорения. Видно, что у меня пока западения скорости есть. Надеюсь, что приду в норму. Хотя бы могу тренироваться. Дальше — посмотрим.