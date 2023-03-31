«Готов ли стартовать на условиях МОК? Пока будем настраиваться на Кубки России». Мнение лучшего биатлониста чемпионата страны

Интервью Никиты Поршнева, который феерит на трассах Ханты-Мансийска.

Неожиданно именно 190-сантиметровый гренадер из Саратова проявляет себя лучшим биатлонистом на чемпионате России. Хотя сам он скромничает и себя MVP не считает, но объективно — золото в спринте, серебро в гонке преследования и победа в эстафете, когда Никита стартовал с минутным отставанием от лидера. Но благодаря точной работе с винтовкой в ветер «скушал» Михаила Первушина из сборной Московской области.

После гонки «СЭ» поговорил с новым лидером сборной.

Не считаю себя MVP чемпионата России

— Никита, ты в красивом стиле выиграл эстафету. Когда шел на четвертом этапе, была уверенность, что так все закончится?

— Никогда не можешь быть на сто процентов уверен, но я понимаю, что сейчас для меня чемпионат складывается достаточно неплохо. Мы подошли в хорошей форме. Понимаю, что могу составлять конкуренцию, скажем так. Выиграть просто в данный момент в России не получится. Поэтому понимал, что буду навязывать борьбу, главное, что получилось. На стрельбе в Хантах коварный ветер, достаточно сильный. В эстафете тот, кто справлялся на рубеже, тот и хорошо показывал себя на дистанции.

— Здесь скорее психология на стрельбе работает?

— Как раз с таким ветром это не психология, а просто умение совладать с ним. Надо правильно среагировать на поправку, где-то передержать. Это опыт и какое-то везение.

— Давай скажем слова поддержки Михаилу Первушину, который проиграл тебе первое место. Чтобы его не съели.

— Конечно, я все понимаю. Он после болезни. Сегодня разговаривал с Кириллом Стрельцовым, он говорил, что Михаил не особо сильно готов, но было видно еще на спринте. Понятно, когда человека после болезни бросают в такую мясорубку, вдвойне тяжело. Приходишь на рубеж, а тут еще и ветер. А силы имеют свойство заканчиваться, понятно, что это тяжело.

— Ты MVP этого турнира?

— Да нет. Я таким себя не считаю.

— Ну а кто тогда?

— Гонки еще будут, еще не закончились. Надо добегать остальные старты на хорошем уровне. Если все получится, случится так, что я буду с наибольшим количеством медалей, то... благодарность всем нашим специалистам, моему тренеру личному, который меня подводил к стартам. Все у нас получилось.

Андрей Аносов/СБР

Стоит настраиваться на чемпионаты и Кубки России

— Если бы Бе сейчас вышел на чемпионат России, все бы гонки выиграл?

— С Йоханнесом, тяжело совладать, это да. Я на Кубке мира не показывал хороших результатов. Это скорее плохо. Я больше спортсмен Кубка IBU всю жизнь. С Бе тяжело соперничать. Думаю, если бы он здесь был, он бы показывал результаты намного лучше, чем мы.

— По исполкому МОК. Ты же относишься к силовым структурам?

— Мы все так или иначе относимся. Мы все умеем стрелять. Мы все военнообязанные. Поэтому, конечно, отношусь.

— Есть разные мнения. Гараничев сказал, что он не готов на таких условиях ехать. Я слышал и другие мнения. Ты готов?

— Сейчас не могу ответить. Я вообще больше занимался чемпионатом России, так что не вдавался в подробности. Но как понял, ничего хорошего нам не светит. Пока будем настраиваться на чемпионаты и Кубки России.

— Мне кажется, что в сезоне лыжи как-то вас догоняют по популярности, хайпу, потому что там есть Большунов и Устюгов.

— Они, конечно, очень сильные ребята. С ними всегда интересно соперничать, особенно на марафонах каких-то. Вот девчонки бежали у нас Кубок России. Если говорить про себя, то я не показываю результатов среди своих в лыжном ходе, поэтому я даже не стремился как-то соперничать. Просто интересно наблюдать за ними, за их техникой и борьбой.

— Международные соревнования вообще смотришь? Кубок мира, например.

— В этом году как-то не получается. Смотрю наши гонки, у нас много стартов. Обычно гонки там проходят, когда мы на тренировках или когда приходим, но надо отдыхать. В этом году просто наблюдаю за протоколами, в конце, но сами гонки не смотрю.

— Нет такого, что не хочется смотреть, чтобы не сыпать соль на рану?

— Нет, просто я слишком занят в этом году — много стартов плюс тренировки. Не всегда остается время на это.

Андрей Аносов/СБР

Было бы здорово проводить гонки вечером для болельщиков

— Какие планы, как будешь отдыхать?

— С семьей, жена приедет с дочерью. Буду наверстывать упущенное (смеется).

— С ребенком никуда, наверное, не поедете?

— У нас родственники в Ханты-Мансийске, в Саратове. Есть куда поехать.

— Можно к Саше Логинову заехать.

— Я сам из Саратова, да, можно и к нему заехать. Не проблема.

— А у тебя можно спросить — все ли у него нормально?

— Это лучше спросить у него или его тренера.

— Честно, не так часто езжу на биатлон, и ощущение, что на лыжах и тем более фигурном катании побольше болельщиков.

— Это будние дни! Я и так благодарен нашим болельщикам, которые находят время, чтобы сегодня прийти. Тем более достаточно морозно на улице, ветер. Они большие молодцы, что пришли нас поддержать и поболеть.

— А если бы гонки были вечером?

— Было бы здорово, да. Как-то у нас здесь были на чемпионате вечерние гонки. Было очень интересно бежать.