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Сегодня, 11:30

«Готов ли стартовать на условиях МОК? Пока будем настраиваться на Кубки России». Мнение лучшего биатлониста чемпионата страны

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Никита Поршнев, Петр Пащенко, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина
Никита Поршнев, Петр Пащенко, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина.
Фото Андрей Аносов/СБР
Никита Поршнев и его партнеры по команде на финише
Фото Андрей Аносов/СБР
Никита Поршнев празднует победу с партнерами по команде
Фото Андрей Аносов/СБР
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Интервью Никиты Поршнева, который феерит на трассах Ханты-Мансийска.

Неожиданно именно 190-сантиметровый гренадер из Саратова проявляет себя лучшим биатлонистом на чемпионате России. Хотя сам он скромничает и себя MVP не считает, но объективно — золото в спринте, серебро в гонке преследования и победа в эстафете, когда Никита стартовал с минутным отставанием от лидера. Но благодаря точной работе с винтовкой в ветер «скушал» Михаила Первушина из сборной Московской области.

После гонки «СЭ» поговорил с новым лидером сборной.

Не считаю себя MVP чемпионата России

— Никита, ты в красивом стиле выиграл эстафету. Когда шел на четвертом этапе, была уверенность, что так все закончится?

— Никогда не можешь быть на сто процентов уверен, но я понимаю, что сейчас для меня чемпионат складывается достаточно неплохо. Мы подошли в хорошей форме. Понимаю, что могу составлять конкуренцию, скажем так. Выиграть просто в данный момент в России не получится. Поэтому понимал, что буду навязывать борьбу, главное, что получилось. На стрельбе в Хантах коварный ветер, достаточно сильный. В эстафете тот, кто справлялся на рубеже, тот и хорошо показывал себя на дистанции.

— Здесь скорее психология на стрельбе работает?

— Как раз с таким ветром это не психология, а просто умение совладать с ним. Надо правильно среагировать на поправку, где-то передержать. Это опыт и какое-то везение.

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— Давай скажем слова поддержки Михаилу Первушину, который проиграл тебе первое место. Чтобы его не съели.

— Конечно, я все понимаю. Он после болезни. Сегодня разговаривал с Кириллом Стрельцовым, он говорил, что Михаил не особо сильно готов, но было видно еще на спринте. Понятно, когда человека после болезни бросают в такую мясорубку, вдвойне тяжело. Приходишь на рубеж, а тут еще и ветер. А силы имеют свойство заканчиваться, понятно, что это тяжело.

— Ты MVP этого турнира?

— Да нет. Я таким себя не считаю.

— Ну а кто тогда?

— Гонки еще будут, еще не закончились. Надо добегать остальные старты на хорошем уровне. Если все получится, случится так, что я буду с наибольшим количеством медалей, то... благодарность всем нашим специалистам, моему тренеру личному, который меня подводил к стартам. Все у нас получилось.

Никита Поршнев и его партнеры по команде на финише
Андрей Аносов/СБР

Стоит настраиваться на чемпионаты и Кубки России

— Если бы Бе сейчас вышел на чемпионат России, все бы гонки выиграл?

— С Йоханнесом, тяжело совладать, это да. Я на Кубке мира не показывал хороших результатов. Это скорее плохо. Я больше спортсмен Кубка IBU всю жизнь. С Бе тяжело соперничать. Думаю, если бы он здесь был, он бы показывал результаты намного лучше, чем мы.

— По исполкому МОК. Ты же относишься к силовым структурам?

— Мы все так или иначе относимся. Мы все умеем стрелять. Мы все военнообязанные. Поэтому, конечно, отношусь.

— Есть разные мнения. Гараничев сказал, что он не готов на таких условиях ехать. Я слышал и другие мнения. Ты готов?

— Сейчас не могу ответить. Я вообще больше занимался чемпионатом России, так что не вдавался в подробности. Но как понял, ничего хорошего нам не светит. Пока будем настраиваться на чемпионаты и Кубки России.

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— Мне кажется, что в сезоне лыжи как-то вас догоняют по популярности, хайпу, потому что там есть Большунов и Устюгов.

— Они, конечно, очень сильные ребята. С ними всегда интересно соперничать, особенно на марафонах каких-то. Вот девчонки бежали у нас Кубок России. Если говорить про себя, то я не показываю результатов среди своих в лыжном ходе, поэтому я даже не стремился как-то соперничать. Просто интересно наблюдать за ними, за их техникой и борьбой.

— Международные соревнования вообще смотришь? Кубок мира, например.

— В этом году как-то не получается. Смотрю наши гонки, у нас много стартов. Обычно гонки там проходят, когда мы на тренировках или когда приходим, но надо отдыхать. В этом году просто наблюдаю за протоколами, в конце, но сами гонки не смотрю.

— Нет такого, что не хочется смотреть, чтобы не сыпать соль на рану?

— Нет, просто я слишком занят в этом году — много стартов плюс тренировки. Не всегда остается время на это.

Никита Поршнев празднует победу с партнерами по команде
Андрей Аносов/СБР

Было бы здорово проводить гонки вечером для болельщиков

— Какие планы, как будешь отдыхать?

— С семьей, жена приедет с дочерью. Буду наверстывать упущенное (смеется).

— С ребенком никуда, наверное, не поедете?

— У нас родственники в Ханты-Мансийске, в Саратове. Есть куда поехать.

— Можно к Саше Логинову заехать.

— Я сам из Саратова, да, можно и к нему заехать. Не проблема.

— А у тебя можно спросить — все ли у него нормально?

— Это лучше спросить у него или его тренера.

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— Честно, не так часто езжу на биатлон, и ощущение, что на лыжах и тем более фигурном катании побольше болельщиков.

— Это будние дни! Я и так благодарен нашим болельщикам, которые находят время, чтобы сегодня прийти. Тем более достаточно морозно на улице, ветер. Они большие молодцы, что пришли нас поддержать и поболеть.

— А если бы гонки были вечером?

— Было бы здорово, да. Как-то у нас здесь были на чемпионате вечерние гонки. Было очень интересно бежать.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Никита Поршнев
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