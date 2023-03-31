«Ладно мы — успели поездить за рубеж. Но куда стремиться детям?» Крик души Натальи Гербуловой

Эмоциональный разговор с российской биатлонисткой.

В выходной день на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске проходили встречи с местными детьми — и Наталья Гербулова была самой веселой из всех приглашенных звезд. Зачем, мол, задвигать про высокие материи, когда можно пошутить и посмеяться.

Все мы стараемся смеяться, когда тяжело. Это защитная реакция психики. И когда мы сели с Натальей после встречи поговорить о судьбах российского биатлона, она с комом в горле выдала сильную речь про тех самых детей. Ведь сама Гербулова действительно успела увидеть Европу и поездить по международным соревнованиям. Светит ли это ребятам из детско-спортивных школ, которые были на встрече, — большой вопрос.

Впрочем, обсудили мы и брови с ресницами, и тренеров, и даже Камчатку.

Союз биатлонистов России

У всех наших девчонок запоминающаяся внешность, просто я не скромничаю

— На встрече с детьми на чемпионате России вы сказали, что у вас не было выбора, чем заниматься. Неужели настолько все было запрограммировано на биатлон?

— Я в каком-то смысле прикалываюсь, конечно. Но все равно каждый ребенок стремится быть похожим на своих родителей. Мне было классно осознавать, что мой папа объездил всю Европу, что мама всегда подтянутая, красивая женщина. И я хотела быть такой, как мои родители. Да, особого выбора, наверное, у меня не было. Хотя до 10 лет я занималась танцами, потом пришла к маме на тренировку... И меня так взбесило, что какая-то девочка меня обогнала на лыжне! Я начала заниматься. И вот так закрутилось, что я в сборной России по биатлону. Пранк вышел из-под контроля (смеется).

— Если бы не биатлон, то что?

— Я даже не задумывалась. Например, мой младший брат в медицинском институте, да и мой папа изначально хотел поступать и учиться на врача. В последний момент передумал и пошел на тренера, и теперь он заслуженный тренер России. И я очень горжусь младшим братом-медиком. Очень серьезная профессия. Наконец у нас в семье есть человек, который не стал тренером.

— Если бы еще у врачей зарплаты были как в сборной России по биатлону...

— Ну знаете, смотря какой ты врач! И смотря какой ты биатлонист. Если ты в региональной команде, то все сравнимо.

— В России у многих спортсменов есть проблема нахождения себя после спорта. Я ни в коем случае не намекаю, что вам надо заканчивать, но о будущем задумывались? А то у нас все в тренеры идут.

— Почему? Мы такие же девочки, как и все. Мы любим брови, ресницы (смеется). Можем вложиться в этот бизнес. Мы тратим много сил, чтобы разобраться в человеческом организме, и хотелось бы еще сильнее в нем ориентироваться после спортивной карьеры. Например, пойти фитнес-тренером, как жена Никиты Поршнева Настя. Это очень интересно — подтягивать анатомию, знание физиологии. Нужно развиваться, безусловно. Я пока не задумывалась об этом, пока я полностью погружена в спорт, особенно после этого сезона. У нас новый тренер Артем Истомин, который нас зарядил и мотивирует. Хочется думать о том, что однажды нас допустят до Олимпийских игр под нашим флагом.

— Вы как-то говорили, что фотосессия в мужском журнале не для вас. То есть публичную карьеру не рассматриваете? У вас все-таки запоминающаяся внешность.

— Внешность у нас запоминающаяся у всех девчонок, просто они скромничают (смеется). А я не скромничаю. Если так получится — почему нет? Я очень люблю общаться с людьми, заводить новые знакомства, мне это нравится. И очень хочу поблагодарить свою семью, родителей за то, что они привели меня в спорт. Он дарит нам очень много друзей по всей России. Спорт — это круто, правда!

— Но, с другой стороны, когда вы не скромничаете, наверняка пишут: «Иди тренируйся, чего ты фоткаешься».

— Конечно, есть такие люди, но на них не стоит реагировать. Есть счастливые люди, которым не нужно заходить в комментарии и что-то писать, им без разницы, что делает другой человек. Они просто кайфуют от жизни так же, как мы. По крайней мере, стараемся в наше время. Чего желаю всем людям в мире.

Отдельно взятый спортсмен ничего не сделает

— Прозвучали слова про Олимпийские игры и флаг. Не могу вас не спросить про исполком МОК, который выдвинул критерии участия россиян.

— Не хочется снова мусолить эту тему и туда лезть.

— Пару месяцев назад вы говорили, что никто не откажется ехать в нейтральном статусе.

— Но сейчас нейтральный статус другой. До этого сколько уже Олимпиад мы выступали в таком статусе? С 2018 года. Я имела в виду тот формат, который был раньше, конечно. Ответила в тот раз и наткнулась на разные не очень хорошие комментарии. Так что в этот раз я воздержусь. Пускай сами разбираются и каждый сам занимается своим делом. Все равно отдельно взятый спортсмен ничего не сделает. Мы тренируемся и выступаем, чиновники — решают. Я хочу сказать спасибо руководителям за возможность выступать и показывать результат.

— Хорошо, давайте так — вы же не принадлежите к силовым структурам?

— Нет.

— Тогда почему вы должны хоронить карьеру, если имеете право участвовать?

— Я воздержусь от комментариев. Я гражданка Российской Федерации, и сейчас моя задача — поддерживать российский спорт, иначе никак.

— Хорошо, тогда как вам сезон? Что не понравилось, примерно понятно, а что было хорошего?

— Сезон крутой. Хочу сказать спасибо Виталию Викторовичу [Норицыну] и Артему Евгеньевичу [Истомину] за то, что они вселили в нас мотивацию и стремление стать лучше. Очень обидно, что с сегодняшним штабом мы не можем выступать и пробовать себя там. Но мы стараемся здесь показывать хорошие результаты, и на сегодняшний момент у этого штаба больше всего медалей, как понимаю.

— Насколько тяжело было с мотивацией, когда все случилось? Многие вне спорта к психологам обращались.

— Когда только случилось в феврале 2022 года, мы вернулись домой, и... все. У меня настолько опустились руки... Что меня мотивировало? Я в январе выигрываю медаль чемпионата Европы, получаю звание мастера спорта международного класса. И в нашей жизни, если мы выбрали свой вид спорта, мы прежде всего хотим стать лучше. Неважно, какая ситуация в мире, надо настраивать себя на свои задачи, делать свое дело. Здесь соревнования тоже очень классные, некоторые старты типа Ханты-Мансийска или Тюмени круче, чем IBU проводит. И по трассе, и по уровню подготовки и инфраструктуры.

— Один сезон вы продержались. А если будет второй такой же, третий?

— Когда будет, тогда будет. На данный момент продержались, будем стараться продержаться и следующий сезон (смеется).

Фото Соцсети

Камчатка — это терапия. А когда ты биатлонистка, даже с вертолетом помогут

— Вы правда после этого чемпионата полетите на Камчатку?

— Да, я ее очень люблю. Все силы, которые трачу за сезон, восполняю там. А я еще и очень эмоциональная, за всех переживаю в команде, всем стараюсь помочь, не забываю про дружбу. Помимо того что отдаю себя в тренировочном процессе. Камчатка для меня терапия, место энергии. Если ты почувствуешь это место, оно очень сильно заряжает.

— У меня более приземленные мысли — там же дорого!

— Не прям дорого. В прошлом году мы с девочками были. Правда, я нисколько не потратила, спасибо моей академии биатлона Красноярского края, они организовывают сбор, я беру туда лыжи, делаю закатку, бегу марафон. Не знаю, хватит ли мне сил в этом году. У меня там есть друзья, которые помогают смотреть достопримечательности. В прошлом году мы жили с девчонками на обычной квартире у бабушки, у нее сундук стоял с запахом нафталина, так мило. И 2500 рублей за проживание, как и везде. Конечно, добираться до большинства мест тяжело.

— Вертолет?

— Да. Но и там повезло — познакомились с одним человеком случайно пару лет назад, он очень любит биатлон. И помогает. Спасибо ему!

Фото Соцсети

— Хорошо быть биатлонисткой.

— Это точно. Я же говорила, что спорт дает очень много знакомств, главное — быть искренним и добрым и помогать, если ты можешь. И тогда это тебе вернется.

— С другой стороны, я видел фотографии камчатских городов — и впечатление тяжелое. люди живут в ветхих домах, а не в красоте. Подтвердите?

— Именно в Петропавловске-Камчатском живут не так, как в центральных регионах, это правда. Туда очень сложно все доставлять. Там ничего такого не вырастишь, те же огурцы, молочка — все очень дорого, потому что привезенное. Дома старые, машины все старые. Но Камчатка — это прежде всего природа, ты должен понимать, что ты должен слиться с дикой природой, это не про небоскребы, шикарные условия, рестораны, лакшери-отдых. Если хочешь такой отдых, езжай в другое место. Камчатка — это грязь, снег и вулканы.

— Вы же можете ездить за рубеж, раз не относитесь к силовым структурам?

— Да, могу, но получить визу не так просто.

— В Дубай на лакшери-отдых не хочется?

— Почему? Может, съезжу на Камчатку, а потом куда-нибудь на море. Еще не решила.

Фото Соцсети

Получается, наши дети не приспособлены куда-то выезжать

— Лыжи догнали биатлон по популярности, и, на мой дилетантский взгляд, это из-за нерва и треш-тока, который есть у них. В биатлоне будто вообще сезон спокойный получился.

— В российском биатлоне, сколько я бегаю, у нас очень дружная команда. Может, я человек такой. Но почти все общаются друг с другом, я могу обратиться за помощью, и мне помогут, и наоборот. Пускай там происходит что-то вовне, главное — чтобы внутри все было хорошо и чтобы к тебе люди нормально относились. И да, складывается впечатление, что в биатлоне все дружно.

— К тренеру другой группы вы обратитесь — он поможет?

— Да. Я могу подойти к тому же Михаилу Викторовичу Шашилову, Юрию Михайловичу Каминскому, и никаких проблем не будет, если я у них что-то попрошу. Это просто у меня так (смеется). У меня никаких недопониманий с Михаилом Викторовичем нет, я его знаю с детства.

— Все-таки дружба в биатлоне есть?

— Да, конечно.

— У вас сейчас есть мечта? Она про то, что хочется вернуться на международные старты?

— Скорее всего, да, все к этому сводится. Ничего, прорвемся. Обидно знаете за что? Ладно мы, наше поколение успело все это увидеть и поездить хотя бы в юниорском возрасте. Но вот пришли маленькие дети на встречу — куда им стремиться? Я в 16 лет уже поехала на юношеские Олимпийские игры. Я езжу так уже с 16 лет! Это круто — атмосфера...

— Вечеринки.

— Ну вечеринки и у нас есть (смеется). А дети пропускают юниорские этапы, они всего этого не видят.

— Той самой Европы, которую объездил ваш папа и мотивировал вас заниматься биатлоном.

— Да. Дети, получается, не очень приспособлены вообще куда-то выезжать. И если это все пропадет — какие ставить цели? Взять ту же легкую атлетику — у нас есть девушка-спринтер Кристина Макаренко, которая выиграла в России всё. И что? Она сидит, и у нее просто пустой взгляд. «Ну да, я выиграла чемпионат России».

— Вот Елена Вяльбе считает, что многое из СССР стоит вернуть. Вам сторонники Советского Союза скажут, что и не надо выезжать — жили же как-то!

— Это их мнение. Пусть так думают.