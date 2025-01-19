Хет-трик Халили и российско-белорусские дуэли. Главные события ярославского этапа Кубка Содружества

Анастасия Халили — главная героиня четвертого этапа турнира, прошедшего в непростых условиях.

Пока в зарубежном биатлоне главным событием недели стала пресс-конференция в Рупольдинге, на которой норвежец Йоханнес Бе объявил о грядущем прощании с большим спортом, российские и белорусские спортсмены бились за награды четвертого этапа Кубка Содружества. И борьба у них получилась увлекательной, местами даже непредсказуемой.

Во многом это объяснялось и условиями, в которых проходили гонки. Спортсмены после этапа Кубка России, прошедшего на прошлой неделе, переместились из Рязани в деревню Демино, что неподалеку от Рыбинска.

Хотя географически это заметно северней, но и в Ярославской области крещенских морозов не наблюдалось. Напротив, погода была очень теплой для января — местами на трассе образовывались нешуточные лужи. И стоит отдельно поблагодарить организаторов и волонтеров, которые сделали все возможное, чтобы этап состоялся в полном объеме и по расписанию.

«Мы все на пристрелке смеялись, что лучше хоть минуту стрелять, но не заходить на штраф — там было особенно ужасно. Но в целом круг здесь хороший, рабочий. Были и баталии, в которых было важно, насколько ты силен, а не то, насколько хорошо ты плаваешь», — говорил в эфире «Матч ТВ» после пасьюта Антон Бабиков. К этому стоит добавить и то, что по стрельбищу порой гулял сильный ветер.

Три из трех

У девушек с такими обстоятельствами лучше всех справилась Анастасия Халили, набравшая в последние недели отменную форму. Причем ей удалось продемонстрировать разные грани своего таланта. В спринте она попала в число четырех участниц, закончивших гонку без промахов, что при хорошей скорости на трассе обеспечило Анастасии решающее преимущество — позади остались опытные Ирина Казакевич и Анна Сола.

В гонке преследования Халили продолжила жечь — она впервые в карьере сумела показать чистую стрельбу в гонке с четырьмя огневыми рубежами. Если учесть, что со старта Настя уходила с 30-секундным гандикапом от ближайшей преследовательницы, то можно констатировать, что у конкуренток в этот день шансов не было.

К тому же Казакевич и Сола в итоге со стрельбой не справились, но белорусская биатлонистка даже с тремя промахами попала на пьедестал. На последний рубеж она пришла второй вместе с Викторией Метелей, но не закрыла две мишени. А ее молодая соперница, наделавшая шуму еще на рязанском этапе Кубка России, ошиблась только один ра и умчалась к серебру — 21-летняя Метеля, которую недавно знали только хардкорные фанаты, продолжает приятно удивлять.

А вот закрывавший программу этапа масс-старт сложился совершенно по-другому. Очень многие «застрелились» — Сола и ее подруга по белорусской команде Динара Смольская, входящие в число лидеров общего зачета Кубка Содружества Анастасия и Наталия Шевченко, Елизавета Каплина. А апофеозом всего этого стали 11 промахов от Казакевич.

Халили, начиная со второго рубежа, тоже стала оставлять по одной незакрытой мишени и держалась в тени. По ходу четвертого круга она отставала от лидировавших с «нулями» Анастасии Гришиной и Виктории Сливко на полминуты. Казалось, что именно этот дуэт и разыграет золото, но последняя стрельба все перевернула.

Увлекшись борьбой друг с другом, девушки в непростых погодных условиях стали палить мимо. В итоге Сливко отправилась на два штрафных круга, а Гришина и вовсе на четыре. Это позволило Халили выйти вперед, и на последнем отрезке она легко ушла от Тамары Дербушевой и оформила на ярославской земле хет-трик. Сливко удалось добыть серебро и сохранить лидерство в общем зачете турнира.

Даниил Серохвостов. Фото СБР

2:1 в пользу белорусов

У мужчин же в каждой гонке шла борьба за победу между российскими и белорусскими спортсменами, продолжавшаяся с переменным успехом. В первой серии этого триллера победу отпраздновал главный на данный момент шоумен отечественного биатлона Даниил Серохвостов. Он, как и лидер общего зачета Кубка Содружества белорус Антон Смольский, допустил один промах, но ногами оказался на пять с половиной секунд быстрее оппонента. При этом даже взяв золото, Серохвостов проиграл пари с тренером по стрельбе Игорем Охотниковым и вынужден был коротко подстричься — для победы ему нужно было закрыть все 10 мишеней.

В следующей гонке Серохвостов промахнулся целых шесть раз, и с такой стрельбой на первое место рассчитывать было уже проблематично. Хотя и конкуренты в этом компоненте биатлона были не лучше. Из 54 финишировавших чисто на рубежах отработал только Дмитрий Иванов, благодаря этому поднявшийся с 42-го места на 15-е. Поэтому Серохвостов долгое время претендовал на вторую подряд победу. Но на каждой из двух «стоек» оставил без внимания по две мишени, тогда как Смольский промахнулся только раз. Поэтому белорус победил с хорошим отрывом, а Даниил на финише выгрыз серебро у Рустама Каюмова.

Масс-старт получился столь же драматичным, сколь и непредсказуемым. И дело вновь было в стрельбе. Например, уже на первой «лежке» схлопотал два штрафных круга Эдуард Латыпов, который вообще не может занести прошедший этап себе в актив. У лучшего из россиян в зачете Кубка Содружества за три гонки лишь одно попадание в топ-6 в пасьюте.

После второй стрельбы из числа соискателей наград выпал трижды промахнувшийся Серохвостов, ни одного рубежа чисто не прошел Смольский. Перед последним рубежом на награды претендовали шесть атлетов. Но Иванов промахнулся три раза, Смольский и еще один белорус Дмитрий Лазовский — по два. А вот чисто отстрелявший все четыре рубежа их товарищ по команде Никита Лобастов ушел на последний круг с отрывом чуть больше 20 секунд от двух российских ветеранов — Александра Логинова и Антона Бабикова. Те сделали все возможное, чтобы нагнать беглеца, но расстояние было чересчур большим.

Итог — дебютная в сезоне победа для Лобастова, финишировавшего с флагом, первые на Кубке Содружества-2024/25 призовые места для Логинова с Бабиковым. «Настраивался на хорошую стрельбу, особенно после женской гонки, где этот компонент многое решил. На последнем круге оценивал свое состояние ниже среднего, но решил отработать до последнего. Для меня это первая личная победа с 2022 года, когда я выиграл масс-старт в Уфе», — сказал счастливый Лобастов после финиша в эфире «МатчТВ».

Ведущие биатлонисты остаются на деминских трассах еще на неделю — 23 января здесь пройдут индивидуальные гонки в рамках чемпионата России, а 25-го и 26-го числа состоится пятый этап Кубка страны, включающий в себя спринты и масс-старты. Пятый же этап Кубка Содружества запланировано провести в феврале в Сочи.

Кубок Содружества. Четвертый этап. Женщины. Спринт, 7,5 км.

1. Анастасия Халили (Россия) — 19.29,1 (0) 2. Ирина Казакевич (Россия) — 30,5 (1) 3. Анна Сола (Белоруссия) — 33,9 (1).

Гонка преследования, 10 км

1. Халили — 27.51,5 (0). 2. Виктория Метеля (Россия) — 1.10,2 (1) 3. Сола — 1.26,6 (3).

Масс-старт, 12,5 км

1. Халили — 33.38,8 (3). 2. Виктория Сливко (Россия) — 7,3 (2). 3. Тамара Дербушева (Россия) — 15,5 (0).

Общий зачет

1. Сливко — 1254. 2. Дербушева — 1176. 3. Динара Смольская (Белоруссия) — 1142.

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Даниил Серохвостов (Россия) — 22.32,4 (1). 2. Антон Смольский (Белоруссия) — 5,5 (1). 3. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 13,8 (0).

Гонка преследования, 12,5 км

1. Смольский — 33.45,7 (4). 2. Серохвостов — 17,7 (6). 3. Рустам Каюмов (Россия) — 18,8 (1).

Масс-старт, 15 км

1. Никита Лобастов (Белоруссия) — 34.59,9 (0). 2. Александр Логинов (Россия) — 5,1 (2). 3. Антон Бабиков (Россия) — 9,9 (2).

Общий зачет

1. Смольский — 1272. 2. Эдуард Латыпов (Россия) — 1132. 3. Серохвостов — 1071.