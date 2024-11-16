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Биатлон

Сегодня, 13:00

«Камень-ножницы-бумага» прямо на финише первой биатлонной гонки сезона: так Халили обошел Серохвостова

Халили стал победителем масс-старта на Кубке МЛКБ в Ханты-Мансийске
Егор Сергеев
Карим Халили.
Фото Наталья Пахаленко, ОКР
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Лишили зрителей настоящей борьбы на финише.

В России официально открылся биатлонный сезон. Победителем масс-старта на Кубке МЛКБ в Ханты-Мансийске стал Карим Халили. На финише он переиграл Даниила Серохвостова в «камень-ножницы-бумага», и это не шутка.

Оригинальное решение определить обладателя золота

26-летний спортсмен преодолел дистанцию в 12,5 километра за 35 минут 33,6 секунды, промахнувшись лишь один раз на четырех рубежах. Следом на пьедестале расположился Серохвостов, уступивший Халили 0,5 секунды с четырьмя неточными выстрелами. Призовую тройку с отставанием в 11,6 секунды замкнул Антон Смольский (четыре промаха).

Финиш Халили и Серохвостова получился необычным. Биатлонисты не стали выяснять в борьбе, кто из них достоин первого места. Вместо этого они решили сыграть в «камень-ножницы-бумага», и Кариму улыбнулась удача: его «ножницы» побили «бумагу» соперника.

Победитель гонки заработал 1 миллион рублей, серебряному и бронзовому призерам полагается соответственно 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

Что сказали биатлонисты после финиша

По словам Карима, они заранее договорились с Серохвостовым определить победителя таким оригинальным способом. Весь выигрыш биатлонисты поделят пополам.

«Еще несколько дней назад разговаривали и решили, что если будет такая ситуация на последнем круге, то доедем и решим на «камень-ножницы-бумага», кто выиграет. Мы вышли на последний круг, когда я увидел, что Даниил промазал два раза, я понял, что он ко мне подъедет. Он подъезжает и говорит: «Делаем, как договариваемся». Мы крикнули, чтобы нам вынесли флаг, все было заготовлено.

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В финишном створе, когда мы взяли флаг, мы скинулись и Даниил слишком быстро проиграл. Однозначно он бы сегодня выиграл, он хорошо себя чувствовал. Думаю, он мог бы убежать на последнем круге. А если бы доехали вместе до финиша, там бы уже как получилось.

Победить сегодня гораздо приятнее, чем в прошлом году. Можно сказать, разделили победу с другом. Я очень рад. Мы сразу решили, что если так сделаем, то делим весь выигрыш пополам, так что никаких обид нет», — сказал Халили matchtv.ru.

Фото Наталья Пахаленко, ОКР

Даниил же выглядел расстроенным и признался, что хотел занять первое место.

«Не обидно ли мне было проиграть в «камень-ножницы-бумага»? Наверное, обидно. Это был самый обидный мой проигрыш, но что поделать. Мы договорились, поспорили. Я уступил. Хотелось все же его опередить в конце», — цитирует Серохвостова «Матч ТВ».

Оба спортсмена представляют команду «Биатлонный клуб Профински». 25-летний Серохвостов является победителем и призером этапов Кубка мира, чемпионом России в спринте.

26-летний Халили — обладатель бронзы Олимпиады-2022 в эстафете, а также чемпион России в спринте, масс-старте и марафоне (40 км). Многократный призер чемпионатов Европы и молодежных чемпионатов мира и Европы.

Сборная России по биатлону
Даниил Серохвостов
Карим Халили

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