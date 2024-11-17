Команда Латыпова выиграла эстафету. Но их соперникам досталось больше денег

Супруги Халили, Серохвостов и Сливко на Кубке Международной лиги клубного биатлона заработали больше трех миллионов рублей.

Кубок МЛКБ

Смешанная эстафета

1. Лыжный клуб Наседкина (Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Полина Шевнина, Кристина Резцова) — 1:08.26,0 (0+9)

2. Профински (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили, Виктория Сливко) — 11,2 (0+11)

3. Белорусский нефтяник (Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Анна Сола, Динара Смольская) — 54,9 (2+8)

Общий командный зачет

1. «Профински» (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили, Виктория Сливко) — 314 очков

2. «Лыжный клуб Наседкина» (Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Полина Шевнина, Кристина Резцова) — 283

3. «Белорусский нефтяник» (Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Анна Сола, Динара Смольская) — 231

Биатлонный сезон-2024/25 официально стартовал. В Ханты-Мансийске состоялся Кубок МЛКБ. В последний день соревнований смешанную эстафету выиграл «Лыжный клуб Наседкина» — победителями стали Эдуард Латыпов, Кристина Резцова, Александр Поварницын и Полина Шевнина. Но самый крупный денежный куш достался другим спортсменам.

Впереди всех

В отличие от масс-стартов, в смешанной эстафете 4х6 км «Наседкин» оказался сильнее и быстрее всех. Квартет Латыпова, Поварницына, Резцовой и Шевниной прошел дистанцию за 1:08.26,0 — без штрафных кругов, с использованием семи дополнительных патронов.

Второе место заняла команда «Профински» — коллектив Карима и Анастасии Халили, Данила Серохвостова и Виктории Сливко отстал от победителей на 11,2 секунды, использовав 10 дополнительных патронов.

Третьими стали «Белорусские нефтяники» — Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Анна Сола и Динара Смольская отстали на 54,9 секунды, набрали два штрафных круга и использовали восемь дополнительных патронов.

Обновленный формат получился успешным

Международная лига клубного биатлона — молодой турнир, появившийся в 2023 году. Правда, первый опыт получился странным — на практике Кубок вышел ни международным, ни клубным. В 2024-м обе оплошности исправили — 60 участников поделились на 15 клубов, в том числе три белорусских.

Кроме того, организаторы сейчас улучшили и без того привлекательный финансовый вопрос. Кубок МЛКБ в прошлом году считался одним из самых выгодных турниров — в этом денег стало еще больше. Теперь на награду претендовали 10 финишировавших вместо шести — победители забирали миллион, второе место — 500 тысяч, третье — 250 тысяч, с четвертого по 10-е — не менее 50. А еще в этом году награждали тренеров — каждый специалист, чей подопечный вошел в десятку, получал 100 тысяч рублей.

Виктория Сливко. Фото Андрей Аносов, СБР

Скандал в мужском масс-старте

В первый соревновательный день Кубка МЛКБ прошли мужской и женский масс-старты. У женщин золото выиграла Виктория Сливко (30.55,1; 1 дополнительный патрон), серебро — Анастасия Шевченко (1,4), бронзу — Анастасия Халили (21,6; 4 доппатрона).

У мужчин получилось интереснее и вместе с тем скандальнее. Мало того что неожиданно слабо выступил белорус Антон Смольский (стал только третьим), так еще и золотая медаль была разыграна... на «камень-ножницы-бумага»!

Укатившие вперед с огромным отрывом Карим Халили (35.33,6; 1 штрафной круг) и Данил Серохвостов (отставание 0,5; четыре доппатрона) решили не соревноваться, а поделить медаль при помощи детской игры. В «распальцовке» победил Халили и первым пересек финишную черту — следом за ним прибыл Серохвостов. Деньги (в общей сложности 1,5 миллиона рублей) поделили пополам — об этом ребята рассказали журналистам сами. Как и о том, что провернуть трюк они договорились заранее.

Болельщики не оценили подобный «договорняк» — многие в социальных сетях даже призывали дисквалифицировать обоих спортсменов за нарушение спортивного принципа. Были и те, кому понравился такой креатив, но осуждение в комментариях встречается куда чаще.

Однако санкций пока не последовало, а по итогам первого соревновательного дня команда «Профински» стала самой титулованной. А благодаря второму месту в эстафете квартет забрал Кубок МЛКБ — и таким образом получил на старте сезона хорошее настроение и приятную финансовую награду. В общей сложности супруги Халили, Серохвостов и Сливко заработали больше трех миллионов рублей — очень внушительная сумма для российского биатлона.