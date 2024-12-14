Жара в спринте у женщин! Сливко вырвала победу у Шевченко в самой концовке

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В субботу, 14 декабря, в Ижевске прошли спринтерские гонки на третьем этапе Кубка России-2024/25 по биатлону. У мужчин победу одержал Кирилл Бажин, а у женщин лучшей стала Виктория Сливко.
Кубок России по биатлону-2024/25
Третий этап. Ижевск
Спринт 10 километров. Мужчины
1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 26.45,8 секунды (1 промах)
2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — отставание 7,1 (1)
3. Роман Еремин (Новосибирская область) +15,3 (1)
Спринт 7,5 километра. Женщины
1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 22.38,6 секунды (1 промах)
2. Наталия Шевченко (Свердловская область) — +4,0 (1)
3. Кристина Резцова (Московская область) — +10,6 (1)
Соревновательный день начали мужчины. Лучший биатлонист старта сезона Даниил Серохвостов пропустил уже третью гонку подряд. Сегодня он был заявлен, но не появился.
Александр Логинов на правах победителя индивидуалки бодро бежал и в спринте, но промах на первом же огневом рубеже откинул его назад, а две осечки на стойке усугубили положение еще сильнее. В итоге бронзовый призер Олимпийских игр-2022 не добрался даже до топ-10.
Еще один фаворит Эдуард Латыпов шел почти в таком же темпе, как и Логинов. Не попал в цель на «лежке», но больше никаких проблем со стрельбой не испытал. Латыпов стал предварительно первым и отправился наблюдать за своими соперниками. А они у него были серьезные.
Роман Еремин промахнулся только на стойке и убежал с заключительного рубежа с проигрышем в 3 секунды относительно Латыпова. Провел хорошую гонку, но не хватило скорости. Финишировал предварительно на втором месте.
Ну а в эндшпиле гонки солировал Кирилл Бажин. Новоуралец допустил осечку на «лежке», но идеально отстрелял на стойке, выйдя с нее с 22-секундным отрывом от Латыпова. Было видно, что сил у Кирилла оставалось немного, преимущество таяло на глазах. Но он все же его додержал, выиграв 7 секунд. Первая победа Бажина в этом сезоне.
«Когда выходил на финишный круг и говорили, что запас от Латыпова 20 секунд, понимал, что это шанс и надо работать до конца. На середине стало тяжеловато, работал до последнего. Было проделано много работы, не зря отработали», — цитирует Бажина matchtv.ru.
В женской спринтерской гонке развернулась борьба до последних секунд. Первой из фавориток финишировала Кристина Резцова с одним промахом и неплохим ходом. Предварительно она была первой, но до того момента, пока на авансцену не вышли Виктория Сливко и Наталия Шевченко.
Представительница Свердловской области с одной осечкой на огневых рубежах обогнала Резцову и, казалось, завоевала золото. Однако Сливко в последний момент вырвала победу. Еще на отсечке 6 километров Виктория шла второй, но уже через 700 метров не только догнала, но и сделала небольшой задел. В итоге первое место заняла именно Сливко с преимуществом в 4 секунды!
«Когда увидела стартовый протокол, очень обрадовалась, — призналась после гонки Сливко. — Ведь когда лидеры идут перед тобой, ты тянешься, стараешься. Наталия [Шевченко] для меня была мотиватором по дисциплине в плане хода, но на финише я не верила, что могу ее обыграть. Когда сказали, что я выигрываю 3 секунды, я была уверена, что она меня разорвет на равнине. Так, как финиширует Наталия, у нас никто не финиширует в биатлоне».
Однако Сливко все же одержала победу, которая стала для нее первой в сезоне.
Гонки преследования в Ижевске состоятся уже в воскресенье. В 10.00 старт намечен у мужчин, в 12.00 — у женщин.