Жара в спринте у женщин! Сливко вырвала победу у Шевченко в самой концовке

У мужчин солировал Бажин.

В субботу, 14 декабря, в Ижевске прошли спринтерские гонки на третьем этапе Кубка России-2024/25 по биатлону. У мужчин победу одержал Кирилл Бажин, а у женщин лучшей стала Виктория Сливко.

Кубок России по биатлону-2024/25

Третий этап. Ижевск

Спринт 10 километров. Мужчины

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 26.45,8 секунды (1 промах)

2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — отставание 7,1 (1)

3. Роман Еремин (Новосибирская область) +15,3 (1)

Спринт 7,5 километра. Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 22.38,6 секунды (1 промах)

2. Наталия Шевченко (Свердловская область) — +4,0 (1)

3. Кристина Резцова (Московская область) — +10,6 (1)

Первая победа в сезоне

Соревновательный день начали мужчины. Лучший биатлонист старта сезона Даниил Серохвостов пропустил уже третью гонку подряд. Сегодня он был заявлен, но не появился.

Александр Логинов на правах победителя индивидуалки бодро бежал и в спринте, но промах на первом же огневом рубеже откинул его назад, а две осечки на стойке усугубили положение еще сильнее. В итоге бронзовый призер Олимпийских игр-2022 не добрался даже до топ-10.

Еще один фаворит Эдуард Латыпов шел почти в таком же темпе, как и Логинов. Не попал в цель на «лежке», но больше никаких проблем со стрельбой не испытал. Латыпов стал предварительно первым и отправился наблюдать за своими соперниками. А они у него были серьезные.

Роман Еремин промахнулся только на стойке и убежал с заключительного рубежа с проигрышем в 3 секунды относительно Латыпова. Провел хорошую гонку, но не хватило скорости. Финишировал предварительно на втором месте.

Кирилл Бажин. Фото СБР

Ну а в эндшпиле гонки солировал Кирилл Бажин. Новоуралец допустил осечку на «лежке», но идеально отстрелял на стойке, выйдя с нее с 22-секундным отрывом от Латыпова. Было видно, что сил у Кирилла оставалось немного, преимущество таяло на глазах. Но он все же его додержал, выиграв 7 секунд. Первая победа Бажина в этом сезоне.

«Когда выходил на финишный круг и говорили, что запас от Латыпова 20 секунд, понимал, что это шанс и надо работать до конца. На середине стало тяжеловато, работал до последнего. Было проделано много работы, не зря отработали», — цитирует Бажина matchtv . ru .

Наталия Шевченко и Виктория Сливко. Фото Скриншот трансляции

Перестрелка между Сливко и Шевченко

В женской спринтерской гонке развернулась борьба до последних секунд. Первой из фавориток финишировала Кристина Резцова с одним промахом и неплохим ходом. Предварительно она была первой, но до того момента, пока на авансцену не вышли Виктория Сливко и Наталия Шевченко.

Представительница Свердловской области с одной осечкой на огневых рубежах обогнала Резцову и, казалось, завоевала золото. Однако Сливко в последний момент вырвала победу. Еще на отсечке 6 километров Виктория шла второй, но уже через 700 метров не только догнала, но и сделала небольшой задел. В итоге первое место заняла именно Сливко с преимуществом в 4 секунды!

«Когда увидела стартовый протокол, очень обрадовалась, — призналась после гонки Сливко. — Ведь когда лидеры идут перед тобой, ты тянешься, стараешься. Наталия [Шевченко] для меня была мотиватором по дисциплине в плане хода, но на финише я не верила, что могу ее обыграть. Когда сказали, что я выигрываю 3 секунды, я была уверена, что она меня разорвет на равнине. Так, как финиширует Наталия, у нас никто не финиширует в биатлоне».

Однако Сливко все же одержала победу, которая стала для нее первой в сезоне.