Российский биатлон потянуло на креатив. Кубок страны стартовал в Ханты-Мансийске

«Вишенкой на торте» должны стать шоу-прологи, которые придумали в СБР.

Кубок России. Первый этап. Ханты-Мансийск.

Сингл-микст. 1. Свердловская область-1 (Тамара Дербушева, Кирилл Бажин) — 40.45,5 (0+4). 2. Пермский край-1 (Анастасия Зырянова, Иван Колотов) — 1.12,8 (1+7). 3. Московская область-1 (Полина Шевнина, Роман Сурнев) — 1.26,6 (0+5).

Смешанная эстафета. 1. Свердловская область-1 (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Василий Томшин, Кирилл Бажин) — 1:15.34,9 (1+9). 2. Беларусь-1 (Анна Сола, Ирина Лещенко, Никита Лобастов, Павел Белько) — 5,1 (0+6). 3. Новосибирская область-1 (Евгения Буртасова, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов, Роман Еремин) — 29,0 (0+8).

Кубок России по биатлону стартовал в Ханты-Мансийске командными гонками, причем победный дубль в смешанной эстафете и сингл-миксте в сражениях с более титулованными соперниками сделали Кирилл Бажин и Тамара Дербушева. Но не менее громким событием в нашем биатлоне стал новый креативный соревновательный шоу-формат. В Союзе биатлонистов России (СБР) объявили о введении прологов — состязаний по лыжному спринту или дуэльной стрельбе, которые будут проводиться перед основной программой этапов Кубка страны и Кубка Содружества, а также чемпионата России.

Чак Норрис и тихий час

Очевидно, что создание по инициативе президента Федерации биатлона Московской области Алексея Нуждова Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с миллионными призовыми за победу и большими амбициями заметно встряхнуло руководство СБР. Глава организации Виктор Майгуров, выигравший выборы как раз в борьбе с Нуждовым, на словах отнесся к данной биатлонной инновации нейтрально. Мол, лишним не будет, но кардинально ситуацию для наших стреляющих лыжников точно не изменит. Однако при этом в Союзе биатлонистов России все равно поняли, что на такую инициативу конкурентов надо как-то эффектно отвечать. И решили запустить серию прологов.

Как и МЛКБ, этот формат можно назвать российским ноу-хау, что, конечно, приятно. Соревнования будут проводиться по лыжному спринту (100 м) и дуэльной стрельбе раздельно для мужчин и женщин по системе плей-офф, а участвовать будут представители четырех команд с придуманными самими участниками довольно любопытными названиями.

Составы следующие:

«Дети Александра Пака»: Наталья Гербулова (капитан), Анастасия Гришина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Александр Корнев, Даниил Серохвостов.

«Короли тихого часа»: Александр Логинов (капитан), Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Александр Поварницын, Анна Грухвина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Ксения Шнейдер.

«Чак-Чак Норрис»: Эдуард Латыпов (капитан), Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Василий Томшин, Анастасия Батманова, Любовь Калинина, Елизавета Каплина, Полина Шевнина.

«Одной правой»: Ирина Казакевич (капитан), Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин, Карим Халили, Денис Иродов, Виктор Плицев.

Как рассказывал Майгуров, сперва были выбраны капитаны, которые и набирали в свои коллективы тех биатлонистов, кого хотят. Дебют пролога в форме лыжного спринта состоится 28 ноября в Ханты-Мансийске на открытом легкоатлетическом стадионе «Югра-Атлетикс». Кроме того, спринты запланированы 5/6 декабря в Тюмени, 16/22 января в Ижевске и 21/22 марта в Тюмени, а дуэльная стрельба пройдет в Уфе 12/13 декабря, 9 или 15 января в Чайковском и 27/28 февраля в Уфе. В каком формате состоится пролог 10-11 апреля в Мурманске, решится позже.

Естественно, не обойдется без материального вознаграждения — биатлонисты, занявшие первое, второе и третье места на каждом этапе, заработают соответственно 50, 40 и 30 тысяч рублей, а в конце сезона команда чемпионов получит миллион рублей. Конечно, с МЛКБ не сравнить, но лишними деньги явно не будут. Да и нагрузки в таком шоу-формате сложно сравнивать с гоночными, а дополнительная реклама российскому биатлону не помешает. Трансляции, кстати, пока запланированы только в официальном сообществе СБР ВКонтакте, но не исключено, что ими заинтересуются и на ТВ.

Биатлонисты на Кубке России. Фото СБР

Бажин и Дербушева сделали победный дубль

Кстати, не так и давно сингл-микст и смешанная эстафета также были в новинку, а теперь уже, можно сказать, прижились. В отличие от Кубка мира на стартовом этапе Кубка России их проводили в два дня, что и понятно — дабы обеспечить участие в обеих дисциплинах всех сильнейших. Цель была достигнута, а конкуренцию командам в российских регионах составляла сборная Белоруссии. И, надо сказать, белорусы были очень близки к победе в смешанной эстафете даже без приболевшего Антона Смольского.

Но стартовал Кубок страны в Ханты-Мансийске сингл-микстом, где белорусы выставили дублеров и не попали даже в топ-20. Зато великолепны были Дербушева и Бажин из Свердловской области-1, опередившие всех преследователей более чем на минуту. 28-летнюю Дербушеву (в девичестве Воронину) сложно назвать лидером российского женского биатлона, но она успела отметиться даже в топ-15 на Кубке мира, да и на стартах внутри страны смотрелась очень неплохо. Что же касается Бажина, то 25-летний спортсмен никогда прежде не выступал на уровне Кубка мира, хотя был чемпионом мира среди юниоров в эстафете и обладателем Кубка страны-2021/22.

В первых гонках в Ханты-Мансийске Кирилл продемонстрировал не только хорошую стрельбу, но и впечатляющую прыть на лыжне. Причем если в сингл-миксте его мини-команда с Дербушевой победила с запасом, то в смешанной эстафете все решилось на заключительном этапе. Дербушева, Ирина Казакевич и Василий Томшин не только не смогли оторваться от конкурентов, Бажин ушел в гонку вторым с отставанием в 12 секунд от Петра Пащенко из ХМАО-Югра. Мало того, даже после второй стрельбы он уступил снайперу из Белоруссии Павлу Белько. Но догнал его на последнем круге, а затем и опередил. Обеспечив золотой дубль Свердловской области в Кубке страны. Теперь Кирилл попробует продолжить победную серию 28 ноября в прологе, а 1 декабря его, как и остальных российских и белорусских биатлонистов, его ждет индивидуальная гонка в рамках уже второго этапа в Ханты-Мансийске.