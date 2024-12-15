Доминирование Сливко и трагедия Бажина. В Ижевске завершился третий этап Кубка России по биатлону

В гонках преследования все решила стрельба.

Кубок России. Третий этап. Ижевск

Гонка преследования

Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 34.51,4 (4 промаха)

2. Максим Цветков — +5,8 (1)

3. Рустам Каюмов — +13,5 (3)

Женщины

1. Виктория Сливко — 33.16,5 (1 промах)

2. Наталия Шевченко — +48,2 (3)

3. Ирина Казакевич — +1.36,6 (3)

В Ижевске гонками преследования завершился третий этап Кубка России по биатлону. Оба старта получились увлекательными, а судьбу победы в них определила стрельба.

Бажин упустил золотой дубль на последнем огневом рубеже

Первым на старт ушел Кирилл Бажин, выигравший спринт, и перед дебютной стрельбой он справился с непростой задачей — не дал себя догнать Эдуарду Латыпову, который отправился на дистанцию в семи секундах позади, но мог сократить эту разницу ходом.

Первый огневой рубеж лидеры прошли на ноль — Бажин выехал со стрельбища с преимуществом в четыре секунды, но Эдуард быстро догнал оппонента. Ходом Латыпов выглядел лучше конкурента — уже на отсечке 4,2 километра обошел его на секунду, однако Кирилл все же не отпустил соперника в отрыв перед второй «лежкой».

Со стрельбой лучше справился чемпион спринта — намного быстрее отработал и без промахов вернулся на первую строчку. Эдуард допустил одну ошибку и вновь отпустил оппонента.

Кирилл Бажин. Фото СБР

После следующего огневого рубежа преимущество Бажина увеличилось еще сильнее — Кирилл вновь прошел стрельбу чисто и быстро, а вот конкуренты один за другим мазали, создавая ему отрыв. После прохождения штрафного круга Латыпов уступал сопернику уже 55 секунд, остальные проигрывали более минуты.

Но далее у лидера начали заканчиваться силы — Латыпов менее чем за круг отквитал ходом в районе 10 секунд и перед заключительной стрельбой функционально выглядел свежее Бажина. Возможно, это сказалось — Кирилл промазал четыре раза и обидно не закрыл габарит последним выстрелом.

Латыпов даже с двумя промахами вышел на дистанцию первым, а Бажин пропустил вперед еще и Максима Цветкова, который прошел четыре рубежа всего с одним промахом. На лыжне Кирилла обогнали еще Рустам Халилов и Саид Халили, оставив победителя спринта на пятой строчке.

«Состояние не очень пока, тяжелое. Пока нет той скорости, приходится терпеть и заставлять себя. Борюсь с самим собой по крайней мере. Не получалось быстро стрелять. Если бы попал последний выстрел, можно было бы полегче победить», — отреагировал на первую победу в турнире Латыпов.

До этого Эдуард побеждал только на Кубке Содружества: 22 ноября стал первым в спринте.

Наталия Шевченко, Виктория Сливко и Ирина Казакевич. Фото СБР

Сливко в доминирующем стиле оформила золотой дубль

Женская гонка стартовала по похожему сценарию: Виктория Сливко ушла на дистанцию первой и после дебютного огневого рубежа нарастила преимущество — если в начале имела лишь четыре секунды гандикапа относительно Наталии Шевченко, то далее увеличила его почти до минуты. Биатлонистка стреляла медленнее конкуренток — Шевченко и Кристины Резцовой, однако избежала промахов и ушла на трассу с отрывом.

После второй «лежки» Сливко везла Резцовой уже 58,9 секунды — остальные девушки проигрывали еще больше, допустив промахи. Ногами Виктория тоже не выглядела слабее традиционно резвой Кристины, допустившей два промаха, а на отсечке 5,4 километра и вовсе опережала ее на минуту и шесть с половиной секунд.

На первой стойке Сливко сохранила невероятное спокойствие — неторопливо оформила пять попаданий и вновь увеличила превосходство благодаря ошибкам соперниц. Из всей преследующей группы на ноль рубеж закончили только Шевченко, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева. На дистанции девушки присоединились к Резцовой, вышедшей со штрафного круга, — отрыв Виктории доходил уже до полутора минут.

Как и Бажин у мужчин, Сливко допустила первый промах на завершающей стрельбе — однако ограничилась одной помаркой и даже с учетом штрафного круга сохранила подавляющее превосходство. На вторую строчку претендовали сразу четыре спортсменки — Резцова, Шевченко, Казакевич и Дербушева. Единственной на ноль отстреляла Наталия и убежала к серебру.

Сливко закончила гонку расслабленно — финишный створ прошла, сняв палки, и все равно опередила Шевченко на 48,2 секунды. Виктория и Наталья повторили результат спринта. Третьей стала Казакевич — она проиграла лидеру 1.36,6 и тоже выходила на последнюю прямую в одиночестве.

Далее в расписании биатлонистов — этап Кубка Содружества в Чайковском. Гонки пройдут с 20 по 22 декабря. Следующие старты в рамках Кубка России состоятся уже в январе в Рязани.