«Наша команда — не мальчики для битья». Бабиков ворвался в топ-3 гонки преследования

Итоги пасьютов на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Биатлон. Кубок Содружества. 1-й этап

Мужчины, гонка преследования

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 33:30.0 (4)

2. Эдуард Латыпов (Россия) — +32.8 (3)

3. Антон Бабиков (Россия) — +54.5 (3)

Женщины, гонка преследования

1. Виктория Сливко (Россия) — 30:47.2 (0)

2. Анастасия Гореева (Россия) — +18.3 (3)

3. Ирина Казакевич (Россия) — +36.0 (5)

В рамках первого этапа Кубка Содружества в Сочи прошли пасьюты — первые контактные гонки сезона. Однако для победителя мужских соревнований Антона Смольского контактной гонка преследования не стала. Благодаря успешному спринту в четверг белорус получил на старте пасьюта приличное преимущество над соперниками — от 48 секунд. В результате всю гонку Смольский бежал и стрелял один, так и не дав никому к себе приблизиться. Но за оставшиеся места на пьедестале борьба получилась интереснее.

Прорыв Бабикова

Вторым за Смольским, как раз с 48-секундным отставанием, убегал Александр Поварницын. Но было видно, как с каждым кругом все тяжелее дается ему гонка. На последний рубеж он пришел вместе с Эдуардом Латыповым. Трехкратный призер Олимпиады закрыл все мишени и побежал за серебром, а Поварницын промахнулся и отправился биться за бронзу с Антоном Бабиковым. Сил на эту битву у него не хватило.

— Чувствовал всю гонку, что опустошен по мышцам. Сделал вчера не ту работу, которую нужно было. Пришлось по технике варьировать. На последнем круге даже свело нижний пресс, — объяснял Александр после финиша.

— С Бабиковым на последнем круге невозможно было бороться?

— Я пытался, как мог. Но, сами понимаете, закисление — это такая вещь, что лишь бы до финиша доехать. Пытался делать все что мог.

— Не задумывался, чтобы сойти и не дойти до финиша?

— Нет. Если вышел на старт, должен дойти до финиша. Я совершал такую ошибку раньше. Но больше не хочу ее повторять. Если только уже не упаду.

Бабиков совершил в пасьюте солидный рывок: с десятого места прыгнув на третье. Правда, чемпион мира поправляет корреспондента «СЭ» — фактически он начал гонку девятым, ведь пасьют решил пропустить спортсмен под номером пять — Александр Логинов.

— Рывок хороший, но не стартовал Логинов. Можно сказать, что с девятого. Такой соперник спереди был бы хорошей угрозой. Все хорошо сложилось. Да, не нужно было так стрелять на первых рубежах.

— Сегодня у всех много промахов. С чем это связано?

— Ветер немножко коварный. Иногда не ощущается сильным, но сказывается. У меня была поправка после первого рубежа именно по ветру. В любом случае здесь сложно стрелять. Это очень непростое место. Плюс подход такой резвый. Ничего страшного. Давно не было практики. Это первая контактная гонка. Нормально.

Призеры гонки преследования Эдуард Латыпов, Антон Смольский, Антон Бабиков. Фото СБР

— Поварницын рассказал, что ты спустился вниз. Дало ли это тебе преимущество?

— Как сказать. Белорусы, допустим, спустились сюда с 2000 метров. Для кого-то это преимущество. Но все равно каждый организм индивидуален. Сейчас спустился не для того, чтобы здесь быть в лучшей форме. А для того, чтобы не попасть в яму на чемпионате России. Сегодняшняя хорошая скорость не связана с тем, что вчера я спустился. Она связана с тем, что хорошо поработали.

— Расскажи про борьбу с Поварницыным на последнем круге. Не жалко было его? Ему очень тяжело дался этот круг.

— Мне было жалко его на финише, но на кругу — нет. Мы в любом случае соперники. В здоровом ключе воспринимаем победы друг друга. Он понимал, что недостаточно силен на финише. Потому что когда он в хорошей форме, он мне не проигрывает. Я понимал, что у меня хороший запас. Не бросался в погоню на первой части круга. Были силы. Начал подъем поспокойнее и уже в концовке начал раздавать. Догнал его достаточно быстро. Понимал, что на финише будет больше шансов. Ничего страшного. Александр себя еще реализует.

— Два из трех в вашей команде вторую гонку подряд в «цветах». У вас лучшая группа, получается?

— Так нельзя, конечно, говорить. Остальные ребята тоже работают. В принципе наша команда — не мальчики для битья. Несмотря на то что мы работаем отдельно, никто не мог ожидать от нас, что мы будем проигрывать. Мы не стали резко слабыми спортсменами. Но своей командой мы довольны. Благодарим нашего тренера Дмитрия Шукаловича. Он работает, и мы стараемся. Хотим оправдывать его труды. Думаю, если бы в гонке преследования стартовал Александр Логинов, то было бы три из трех в «цветах».

Болельщики на гонке преследования. Фото СБР

Идеальная стрельба Сливко

Казалось, что женская гонка пойдет по похожему сценарию. Преимущество Ирины Казакевич над вторым местом на старте выглядело небольшим — пять секунд, однако серебряный призер Олимпиады была очень быстра на дистанции. После двух чистых рубежей отрыв Казакевич стал уже приличным. Но биатлонистку не в первый раз подвела стойка. Два промаха на третьем рубеже позволили идущей второй Виктории Сливко сократить отставание, а три незакрытых мишеней на четвертом открыли для Виктории дорогу к золоту.

Казакевич в итоге обошла еще и Анастасия Гореева, подвинув ее на третье место. Таким образом, желтая майка лидера по итогам двух гонок Кубка Содружества достанется Сливко. У нее в активе серебро спринта и золото пасьюта.

— Всю гонку верила, что погоня за Казакевич будет удачной? — вопрос к Виктории после церемонии награждения.

— Нет. На самом деле, когда Иринка начала уходить в отрыв, подумала, что она сегодня такая уверенная, разгоналась, со стрельбой все четко получается. Мне тяжело было. Не надеялась вообще. Надеялась, что просто дойду до финиша и смогу справиться со стрельбой. Моя стрельба для такого состояния — это реально дорого стоит.

— На четвертом рубеже видела, как отстреляла Ирина?

— Да, видела. Наверное, плохо так думать, но когда заходила на рубеж, думала: «Если она два стрелять будет, то есть шансы еще побороться. Если меньше, то второе место будет моим». Но получилось так, что я подхожу, а она мажет и долго стреляет.

— Работа на дистанции была в кайф?

— Не сказала бы, что в кайф. Заключительный круг — да, все остальное — не в кайф.

— Перед началом гонки был дождь, а во время стало солнечно и трасса высохла. Сложно было перестроиться?

— Да, я не очень хорошо катаюсь со спусков. Для меня это был очень нервный момент. Надеялась, что выйдет солнышко и трасса будет сухой. Погода улыбнулась.

— Очень эмоционально пела гимн на пьедестале. Что чувствовала?

— Здесь, в Сочи у меня не получалось стрелять хорошо ни на контрольных тренировках, ни на соревнованиях. Сейчас уже второй день нули. Была счастлива за это. Плюс понимала, что выиграла золото и на крыльях просто полетела.

— На масс-старт выходишь в желтой майке лидера. Что думаешь о своем лидерстве?

— В прошлом году я очень много стартовала в желтой майке. Она мне привычна. Я ее просто вернула.

Этап в Сочи завершится масс-стартами. Мужчины стартуют в 11.00, девушки — в 14.00 по московскому времени.