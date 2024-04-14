«Эмоций нет. Без сил. В предвкушении отдыха». В Мурманске завершился самый долгий биатлонный сезон

Итоги заключительного этапа Кубка Содружества.

Традиционно биатлонный сезон в России завершают в самом начале апреля где-нибудь в Тюменской области или в Югре. Но в нынешнем году большой биатлон спустя 10 лет решил вернуться в Мурманск, где есть достаточное количество снега даже в середине апреля. Поэтому стреляющие лыжники заканчивали соревноваться непривычно поздно. Многим потребовалось исчерпать все резервы, чтобы сделать этот последний рывок, в том числе и тем, кто боролся за итоговую победу в общем зачете Кубка Содружества.

Реванш Смольского

У мужчин обладатель главного кубка был неизвестен до самой последней гонки. Претендентов было двое: сильнейший белорусский биатлонист Антон Смольский и лучший российский Эдуард Латыпов. В прошлом сезоне победу в общем зачете забрал Латыпов, но в нынешнем перед заключительным масс-стартом он отставал на 11 очков.

Год назад Антона под конец сезона подвела болезнь. Сейчас тоже свежести не было, но белорус решил идти до конца. Он был не так проворен на трассе, но концентрировался на стрельбе. В результате он совершил меньше Латыпова ошибок на рубежах и дополз до бронзы, которая принесла ему кубок. Даже понимая свой успех, он не мог улыбаться от дикой усталости.

Максим Цветков, Карим Халили и Антон Смольский. Фото Союз биатлонистов России

— Я очень рад, что у нас все получилось. Наши амбиции, наши цели достигаются. Это очень важно. Пока эмоций нет. Без сил. В предвкушении отдыха, — терпеливо объяснял Смольский журналистам.

— Боялись, что случится так же, как в прошлом году, когда болезни помешали бороться за победу в Кубке Содружества?

— Возможно, из-за того, что в прошлом году был этот опыт, мы приняли в этом году определенные меры, смогли подойти к соревнованиям в нормальной форме.

— Многие считали, что эта гонка будет борьбой нервов. В масс-старте твои нервы оказались крепче?

— Возможно. Я еще с утра нервничал, да и по ходу гонки. Понимал, что надо контролировать Эдуарда (Латыпова) и стоя работать так, как я могу.

— Преимущество в 11 очков перед гонкой помогало?

— 11 очков — это очень малое количество баллов, с которыми можно чувствовать себя комфортно. Если нас отделили бы три позиции — это уже больше 11 очков. Все равно было тревожно, нервно. Понимал, что это очень мало. Латыпов очень сильный.

— С учетом состояния итоговую победу рассматриваешь как свою заслугу или как подарок от Эдуарда?

— У меня были две провальные гонки. Я жалел о том, что в Уфе у меня не получилось. Если бы там в спринте и пасьюте я был бы в десятке, то у меня было бы преимущество больше 60 очков. Так что это не подарок Эдуарда, а работа и конкуренция.

— Каким получился этот сезон?

— Сезон тяжелый, длинный. Он начался в конце августа и закончился только сейчас. Таких еще не было в истории нашего биатлона. Для организма это новый опыт, требуется больше ресурсов.

Ирина Казакевич. Фото Союз биатлонистов России

Падение и взлет Казакевич

В женском споре такой сильной интриги не было. На заключительном масс-старте не было обладательницы желтой майки Виктории Сливко. Тюменская спортсменка серьезно приболела. Если в спринте, который открывал этап в Мурманске, она где-то еще нашла силы, то в заключительной гонке решила не рисковать здоровьем.

Всего на два очка от нее отставала Ирина Казакевич, которой, по сути, нужно было просто пробежать этот масс-старт. Да, теоретические шансы имелись и у Тамары Дербушевой, но этой теории не суждено было сбыться. Казакевич, как и Смольский, финишировала третьей и поднялась на первую строчку общего зачета.

— Финал сезона получился эмоциональным, потому что не все у меня складывалось гладко. В любом случае даже с такой удачной концовкой сезона не получилось полной реализации. Тем не менее я рада такому результату, — объясняет Казакевич.

— Виктория Сливко, с которой вы боролись за общий зачет, не вышла на старт. Это означало, что ты возьмешь трофей еще до старта?

— Нет, у нас была небольшая разница с Тамарой Дербушевой. Перед этим этапом я вообще шла третьей в зачете. Борьба больше разворачивалась между Томой и Викой, но уже после спринта, но потом уже расклады изменились. Если бы Виктория сегодня вышла на старт, то, конечно, борьба была бы ярче. Да, есть осадок, что Виктория не вышла на заключительную гонку. Видимо, длинный сезон сказался.

— Но цель взять кубок была же?

— Конечно, я понимала, что все возможно.

— Когда поняла, что кубок твой?

— Когда финишировала. На последнем круге таких мыслей не было. Просто хотелось как можно скорее добраться до финиша, потому что трасса была очень сложной. Я еще упала и вся вымокла на подъеме. Ехала и думала: «Боже, когда же я уже пересеку финишную черту».

— Падение не попало в трансляцию, где это было?

— Я шла на первую стойку. На подъеме споткнулась и утонула в снегу, присев всем телом. Со стороны это выглядело смешно, будто я просто присела отдохнуть на подъеме.

— Сезон был положительным?

— Для меня он на четыре с минусом. На основных стартах сезона я смогла реализоваться. Если смотреть критерии, то на чемпионате России и спартакиаде я выступила так, как хотела. Но до начала февраля у меня ничего не получилась, что сильно меня угнетало. Я пыталась найти выход из этой ситуации. Хорошо, что мой личный тренер Михаил Викторович Шашилов прислушался, и мы смогли исправить ситуацию.

Теперь у биатлонистов есть примерно месяц для отпуска, и в конце мая они уже поедут на свои первые подготовительные сборы к новому сезону.