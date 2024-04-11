«Все тело дрожало от холода и адреналина». В нашем биатлоне провели самую азартную гонку сезона

Итоги прологов на этапе Кубка Содружества в Мурманске, где команда-победитель забрала миллион рублей.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества. Мурманск

Пролог. Смешанная эстафета

1. «Одной правой» (Кирилл Бажин, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Карим Халили) — 12:28,7 (9)

2. «Дети Александра Пака» (Александр Корнев, Ксения Довгая, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов) — 30,8 (11)

3. «Короли тихого часа» (Александр Логинов, Светлана Миронова, Ксения Шнейдер, Антон Бабиков) — 44,7 (12)

4. «Чак-Чак Норрис» (Петр Пащенко, Анастасия Батманова, Полина Шевнина, Эдуард Латыпов) — 54,6 (13)

В нынешнем сезоне наш биатлон искал себя в новых форматах. Наверное, главной изюминкой зимы стали прологи, которые предваряли официальные соревнования. Их проводили на этапах Кубка Содружества и Кубка России, а также на главных стартах — Спартакиаде сильнейших и чемпионате страны.

Изначально спортсмены поделились на четыре команды из восьми спортсменов: «Одной правой», «Чак-Чак Норрис», «Короли тихого часа» и «Дети Александра Пака». На каждом прологе спортсмены выигрывали индивидуальные денежные чеки, но их результат шел в общую копилку команды. Сильнейший коллектив по итогам всех прологов получал главный приз — один миллион рублей. Этот миллион был разыгран перед началом этапа Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске, который закрывает сезон.

Новое в новом

Весь сезон прологи проводились в двух форматах: стрелковом и беговом. В первом биатлонисты спорили, кто из них быстрее и точнее стреляет, а во втором — кто мощнее проходит стометровку на лыжах. Однако в Мурманске прологи решили сделать командными и организовали смешанную эстафету, но по очень необычным правилам.

Сначала устроили квалификационную дуэльную стрельбу. Мужчина и женщина от каждой команды закрывали мишенную установку лежа и стоя с неограниченным количеством дополнительных патронов. Чей дуэт делал это быстрее всех, получал преимущество на старте самой эстафеты. Правда, это преимущество было чисто номинальным — победитель квалификации стоял на старте на четыре метра впереди команды со вторым результатом, такое же расстояние было между вторым и третьим, а также третьим и четвертым коллективом.

Сама гонка состояла из восьми кругов длиною 400-500 метров с восемью огневыми рубежами. Участники команд из четырех человек (двое мужчин и две женщины) передавали эстафету после каждого круга. Таким образом, все спортсмены должны были по разу отстреляться лежа и по разу стоя. За каждый промах необходимо было пройти штрафной круг 30 метров.

Понимая, что цена ошибки на рубеже не так высока, спортсмены лупили по установке сверхбыстро, с риском, но далеко не всегда точно.

— Все очень интересно и динамично, — говорил «СЭ» после финиша Карим Халили. — Понятно, что здесь нет много времени, чтобы подумать, обработать выстрел. У всех много ошибок было. Плюс ветерок присутствовал небольшой.

— Не связано ли это с тем, что штрафной круг маленький, поэтому лучше рискнуть на стрельбе и, если что, пройти эти дополнительные 30 метров?

— Конечно. Ты и быстрее идешь, особо не сбавляешь перед рубежом. Сразу все в комплексе. Поэтому стреляли не так уверенно.

Карим Халили. Фото Global Look Press

Битва Халили и Серохвостова

Если на стрелковых и беговых прологах победители получали по 50 тысяч рублей, то в смешанной эстафете команды боролись за 200 тысяч. Плюс хороший результат приносил больше очков в общий зачет, в котором разыгрывался миллион.

В результате чемпионом и гонки, и всего общего зачета оказалась одна и та же команда — «Одной правой». Хотя она уверенно лидировала и до этапа в Мурманске.

— Конечно, позитивные эмоции, классные, — делилась капитан «Одной правой» Ирина Казакевич. — Хорошо, что получилось выиграть, поставить точку, что не зря у нас было такое большое преимущество в общем зачете. Ребята хорошо постарались. Особенно в гонках, которые были после Нового года. Почти всегда мы заезжали по два человека в тройку. Поэтому все сложилось круто. Интересный формат. Он понравился больше в плане эмоций.

— Как будете делить призовой миллион?

— Пока еще не думали об этом. Дальше уже будет видно.

Борьба за золото развернулась между двумя друзьями: Каримом Халили из «Одной правой» и Даниилом Серохвостовым из «Дети Александра Пака». Серохвостов эту дуэль провалил.

— Понимал, что с Каримом будешь рубиться в конце? — вопрос «СЭ» Даниилу.

— На самом деле здесь все так меняется быстро. У тебя адреналин хлещет. Все быстро делаешь. На стрельбе хоть что может произойти. У меня это произошло. Все тело дрожало и от холода, и от адреналина. Поэтому вообще не целился. Просто видел черное и нажимал.

— Добавляло эмоций, что рядом на коврике Халили?

— Конечно, хотелось ему задницу надрать, но не получилось.

Карим же серьезного значения противостоянию с другом не придал. Возможно, поэтому и был точнее в решающей стрельбе.

— Было ли больше давление, что рядом стоит не кто-нибудь, а Даниил Серохвостов?

— Нет. Все как обычно, как на тренировке, — сказал Халили.

— Как тебе в целом формат прологов?

— Для нас это хорошее развлечение. Даже спортсмены, которые не участвуют, с удовольствием приходят смотреть.

— Насколько команда настраивалась на победу в общем зачете?

— Это просто шоу. Никто ни на что не настраивался. У нас не было каких-то планов на каждый отдельный пролог.

— Миллион в голове не держали?

— Нет. Вышли и пробежали или отстреляли. В сумме получился такой результат. Мы рады.

Шоу-гонок в этом сезоне больше не планируется. Биатлонистам вообще до отпуска осталось три дня соревнований. В пятницу на Кубке Содружества в Мурманске пройдут спринты, в субботу — смешанные эстафеты, а закроют сезон гонки с общего старта в воскресенье.