«Мне было жаль Анастасию, что ее поставили со мной». На Кубке Содружества провели эстафеты с необычными составами

Итоги смешанных командных гонок в Мурманске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества. Мурманск

Сингл-микст

1. Анастасия Гореева/Антон Бабиков — 43.45,2 (0+2)

2. Тамара Дербушева/Кирилл Бажин — 59,5 (0+4)

3. Анастасия Батманова/Василий Томшин — 1.53,8 (0+7)



Смешанная эстафета

1. Россия-6 (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Карим Халили) — 1:12.34,4 (3+13)

2. Россия-1 (Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Еремин) — 11,0 (1+11)

3. Россия-4 (Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов, Даниил Усов) — 29,4 (3+10)

За двухлетнюю историю биатлонного Кубка Содружества ни разу не проводили командные гонки. Ситуацию решили изменить в Мурманске, в программу которого внесли сингл-микст и смешанную эстафету. Составы на эти гонки получились непривычными и для российских болельщиков, и для самих спортсменов.

Семейная бронза

Если на этапах Кубка страны и чемпионате России составы на эстафетные гонки формируют по региональному принципу, то в Мурманске, кто и с кем бежит, определяли тренеры.

— Решение по составам на эстафеты принимали коллегиально. Предлагали всякие разные варианты. Как рулетка крутилась-вертелась.

— К спортсменам прислушивались?

— Учитывали интересы спортсменов, территорий, тренеров. Постарались все что можно учесть.

— Пытались составить сильнейшую сборную в смешанной эстафете, чтобы с белорусами бороться?

— Думали, но в итоге получилось вот так. В моем варианте были другие составы у первых трех команд. Но что делать? Послушали всех тренеров и сделали такой вариант.

Назывались коллективы просто: «Россия-1», «Россия-2», «Россия-3» и так далее. Всего по семь команд в каждой гонке. Из всех в протоколе выделялась только сборная Белоруссии. Однако выступили они только в смешанной эстафете. Дело в том, что у них не так много сильных девушек. Олимпийская чемпионка Динара Смольская, которая должна была бежать в «смешанке» на втором этапе, приболела. Ее в итоге заменили на Дарью Кудаеву, которую изначально поставили на сингл-микст. Заменить уже саму Кудаеву было некем.

В итоге в сингл-миксте смысл Кубка Содружества пропал. Между собой боролись только российские команды. Победу одержали Анастасия Гореева и Антон Бабиков, которые не совсем поняли, почему их поставили в пару.

Бабиков: — Мне было жаль Анастасию, что ее поставили со мной. Я знал, что ее стрельба в спринте — это не клеймо. Знал, что она может исправить это. Мне свои ноги было исправить гораздо тяжелее. Поэтому надеялся не подвести ее. Это мне помогало настроиться. Хотелось не упасть в грязь лицом перед товарищем.

Гореева: — Честно признаюсь, что я расстроилась такому выбору. Но расстроилась не потому, что Антон мой напарник. А потому, что мой напарник — не Карим (Халили). Очень хотела пробежать сингл-микст с ним. Когда сказали, что буду с Антоном, то подумала, что здорово. Антон — хороший стрелок, а в этой гонке нужно быстро и метко стрелять.

Анастасия Батманова и Василий Томшин, Анастасия Гореева и Антон Бабиков, Тамара Дербушева и Кирилл Бажин. Фото Союз биатлонистов России

Но не все расстроились выбору тренеров. Например, Екатерина Юрлова-Перхт, которая в Мурманске завершает спортивную карьеру, как и хотела, бежала с Максимом Цветковым. А для Анастасии Батмановой и Василия Томшина решение стало приятной неожиданностью. Муж и жена не могут выступать в одной команде на российских соревнованиях, так как представляют разные регионы, а этап в Мурманске исполнил их давнюю мечту. В результате супруги открыли счет своим совместным медалям, завоевав бронзу.

Батманова: — Состав на сингл был очень неожиданным. Ни я, ни Вася не просили тренеров поставить нас вместе. Когда я увидела протоколы, то была очень сильно удивлена. Сразу же написала ему (мы живем в разных комнатах).

Томшин: — Очень круто вышло. Спасибо всем причастным к этому решению. Я первым делом стал волноваться, потому что это двойная ответственность, потому что не хотел подвести свою любимую супругу. Но потом настроился получать удовольствие, потому что это наш общий семейный праздник.

— Насть, ты с папой бегала сингл-микст, с мужем теперь тоже. Кто дальше? Сын?

Батманова: — Кстати, пока получается, что с мужем у меня лучший результат. Только раз в своей карьере я выступала в сингле с кем-то не из семьи. Я очень рада, что у нас все так здорово получилось сегодня. Я думала, что команды формируют по принципу «лучший с лучшими», а оказывается, надо было вдвоем пробежать плохо и попасть в одну команду.

Александр Логинов и Наталия Шевченко. Фото Союз биатлонистов России

Победные штрафные

В смешанной эстафете было чересчур много штрафных кругов, но ошибки на рубежах спортсмены старались исправить мощным ходом. Например, Анна Сола, которая бежала за сборную Белоруссии на первом этапе, передала эстафету лидером, хотя ей пришлось пройти дополнительные 150 метров.

— Вас где-то в лесу на снегоходе подвезли, что не показали в трансляции? Впервые вижу, чтобы на первом этапе биатлонист со штрафным кругом передавал эстафету первым.

— Блин, для меня, с одной стороны, обидно, с другой — рада, что справилась со стойкой. Но на лежке зайти на круг для меня катастрофа. Хочу поговорить с тренером. Так нельзя стрелять лежа.

— Откуда столько сил на лыжне под конец сезона?

— У меня как будто бы новое дыхание. Действительно чувствую, что готова, — сказала Сола «СЭ».

У команды-победительницы по итогу вышло три штрафных круга. Их собрала одна участница — Ирина Казакевич, которая не справилась со стойкой.

— Нужно ли было оказать поддержку Ирине Казакевич, у которой три штрафных круга? — вопрос к Александру Логинову.

— Я всегда говорю о том, что это биатлон, в котором может случится все что угодно. Мы все ходили на штрафные круги и на эстафетах, и не на эстафетах. Это биатлонная жизнь. Поэтому двигаемся дальше. Ира в любом случае молодец, отрабатывала, бежала до конца.

— Эта команда могла бы хорошо выступить на международных соревнованиях?

— У нас нет в спорте «если бы да кабы». Но если посмотреть на финишный протокол, то с тремя штрафными кругами — нет. Без трех кругов — возможно.

— Промахи связаны с тяжелой трассой?

— И с тяжелой трассой, и с погодными условиями, и со снежным покровом. Подход здесь специфический. Все так сложилось для тяжелой стрельбы.

Карим Халили празднует победу с членами своей команды. Фото Союз биатлонистов России

Судьба золота решалась на заключительном рубеже, где сошлись Карим Халили, Даниил Усов и Роман Еремин. Единственным из них, кто по итогу не оставил черных глазков на своей установке, стал Халили.

— На самом деле трасса довольно разбита. Все-таки середина апреля. Поэтому ноги настолько скованы и настолько забиваются, что на последнем рубеже не получилось их расслабить. Стоишь, и с каждым выстрелом начинает все сильнее и сильнее трясти. Когда уже вставлял последний доппатрон, очень сильно колбасило. Нужно было просто попадать.

— Настя Гореева сказала, что расстроилась, что в сингл-миксте ее поставили не с тобой. Ты как на это отреагировал?

— Понятно, что хотелось пробежать вместе. Но когда увидели составы, то спокойно с ней поговорил. Сказал, какие задачи ей нужно решить, какие мне. Спокойно готовились к гонке.

— Какой у вас по счету золотой дубль?

— В этом сезоне второй. В прошлом еще было пару раз.

— Смотрел ее гонку?

— Да, смотрел. Я очень переживал. До этого она не особо уверенно бегала одиночные эстафеты. То, что она в этой гонке исполняла на рубеже и на трассе — я просто восхищался ей, — поделился с «СЭ» Халили.

Программу этапа в Мурманске и всего биатлонного сезона закроют гонки с общего старта в воскресенье. Женщины побегут классический масс-старт в 11.00, а мужчины — большой в 13.00 по московскому времени.