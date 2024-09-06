Белорус Смольский снова обыграл всех россиян на старте сезона. Будет ли хет-трик в Красноярске?

Год назад в Сочи Антон выиграл три гонки из трех.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества. 1-й этап. Красноярск

Спринт, женщины

1. Анастасия Халили (Россия) — 21.59,5 (1)

2. Анастасия Шевченко (Россия) — 15,8 (0)

2. Тамара Дербушева (Россия) — 15, 8 (1)



Спринт, мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 23.18,7 (1)

2. Петр Пащенко (Россия) — 23,3 (1)

3. Роман Еремин (Россия) — 47,6 (1)

Биатлонный сезон в России открыли спринтерскими гонками на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Красноярске. Раньше к летним соревнованиям многие относились как к контрольным тренировкам, ведь всегда было главным то, что ты покажешь на снегу. Зима у биатлонистов остается в приоритете, но, во многом благодаря хорошим призовым, лыжероллерные турниры стали собирать всех лидеров нашего биатлона. Вот и сейчас все сильнейшие оказались на месте.

Новая локация и новые призовые

В Красноярск большой взрослый биатлон до этого заглядывал только в советские годы. В российскую эпоху самым крупным стартом была зимняя Универсиада в 2019 году. Тогда на пьедестал поднимались начинающие, но сейчас уже хорошо знакомые спортсмены: Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Екатерина Мошкова. Многие девушки с тех пор поменяли фамилию. Например, Гербулова с этого сезона в протоколах значится Дуркиной. А кто-то даже сменил гражданство, как двукратный бронзовый призер Универсиады-2019 Елена Чиркова, представляющая сейчас сборную Румынии.

В нынешнем сентябре биатлонисты задержатся на этом стадионе на две недели. После этапа Кубка Содружества в Красноярске пройдет летний чемпионат России. Других лыжероллерных стартов в этом сезоне не предусмотрено. Если говорить про зимний период, то планируется провести еще 5 этапов Альфа-Банк Кубка Содружества: в Ханты-Мансийске, Чайковском, Демино, Сочи и Мурманске.

Летний старт в Красноярске важен, ведь он влияет на положение в общем зачете. За победу в тотале с нынешнего сезона биатлонисты получат не только хрустальные кубки, но и 750 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты в 300 тысяч рублей за победу в зачете отдельных дисциплин — спринте, масс-старте и гонке преследования. Призовые за успехи в гонках остались прежними. Так, за первое место в летних стартах полагается 150 тысяч, а в зимних — 300 тысяч рублей. Всего награждаются топ-6 сильнейших участников.

Помимо Кубка Содружества, зимой должны провести (если вновь не помешают морозы) еще шесть этапов Кубка России. Также в планах открытый чемпионат Союзного государства в феврале — главный старт сезона для спортсменов России и Белоруссии. А в самом начале января пройдет еще один абсолютно новый турнир — Гонка чемпионов в Рязани. В ней между собой схлестнутся по 20 лучших лыжников и биатлонистов страны.

Призеры женской гонки на Кубке Содружества по летнему биатлону. Фото Денис Бушковский/СБР

Гонка без бронзы

Кубок Содружества — это в первую очередь битва российских и белорусских спортсменов. В последние два сезона, когда и стал проходить этот турнир, конкуренцию в женской части нашим девушкам в борьбе за медали составляла только одна биатлонистка. В первый год это была Динара Алимбекова, которая затем ушла в декрет, а во второй — Анна Сола, которая как раз вернулась после рождения ребенка. Сейчас в боевой готовности находятся и Алимбекова, и Сола. Плюс пришло усиление из Тюменской области. Ксения Шнайдер вышла замуж за белорусского биатлониста Максима Воробья, сменив фамилию и гражданство. В стартовой гонке сезона получилось так, что именно она стала лучшей в своей команде, заняв 8-е место. У Динары и Анны совсем не пошла стрельба. В итоге Сола финишировала 21-й, Алимбекова — 37-й.

За пьедестал боролись только россиянки. В Красноярск приехали почти все сильнейшие на данный момент биатлонистки. Не хватало разве что Анастасии Батмановой, которая приболела и осталась на сборе в Сочи. Всего на старт вышли 49 участниц.

Многое решила не только чистая стрельба, но и быстрая. Анастасия Халили приходила на стойку с небольшим временным отставанием от Анастасии Шевченко, но за счет стремительной работы смогла выйти с рубежа раньше. Свое преимущество она сохранила на трассе и забрала победу. Это ее первое золото под новой фамилией. До этого Анастасия была Гореевой, пока не вышла замуж за бронзового призера Олимпиады Карима Халили.

Интрига в гонке держалась до самого конца. Вышедшая на старт под последним 49-м номером Тамара Дербушева на первом рубеже допустила один промах, а со второго уходила с чистой стрельбой и четвертым результатом. На финишном круге, подгоняемая тренерами, она не только отгрызла себе бронзу, но и дотянулась до серебра. Дербушева показала одинаковое время с Анастасией Шевченко, разделив с ней вторую строчку в протоколе. Пять лет назад на Универсиаде в Красноярске Тамара, еще под фамилией Воронина, заняла третье место. Правда, тогда был совсем другой вид биатлона — зимний.

Карим Халили. Фото Денис Бушковский/СБР

Замах на хет-трик

В мужском противостоянии двух стран конкуренция острее. Помимо победителя общего зачета прошлого сезона Антона Смольского, медальный результат у белорусов могут показать многие: Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Иван Тулатин, Степан Данилов. Всего же стартовало 65 участников.

В российской команде главной потерей стал Александр Логинов. С чемпионом мира на тренировке летом случился неприятный инцидент — на большой скорости отцепилось крепление лыжероллера. Итогом падения стал перелом руки. Гонку в Красноярске он смотрел в Москве, став одним из комментатором первого дня. Не в лучших кондициях подошел Карим Халили. В это межсезонье у него были не только приятные свадебные моменты, но и травма после падения с велосипеда. Карим планирует выступить в Красноярске только на Кубке Содружества, а дальнейший чемпионат России пропустить.

Тон спринту задавал Смольский, стартовавший под 20-м номером в желтой майке лидера. С первого круга было видно, что белорус находится в отличной форме. Не помешал его победе даже промах. Хотя тут надо сказать, что все лидеры стреляли в первой гонке плохо. У Латыпова остались три незакрытых мишени, у Бажина — две. В финишном топ-10 только один спортсмен сработал на рубежах чисто — белорус Данилов, который занял четвертое место. Лучшим из россиян стал Петр Пащенко. Интересно, что этот уже опытный 33-летний спортсмен подготовку к сезону проводил с юниорской сборной России.

Есть ощущение, что Смольский свою стартовую победу сможет в Красноярске преумножить. Год назад на летнем этапе Кубка Содружества в Сочи Антон тоже начинал с победы в спринте, а закончил хет-триком, выиграв все гонки. Дальше в расписании стоит гонка преследования, в которую белорус уйдет с преимуществом. Пасьюты пройдут в субботу, 7 сентября. Женская гонка начнется в 9.00, мужская — в 12.00 по московскому времени. Завершат этап масс-старты в воскресенье.