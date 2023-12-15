«Хоть как тепло ни одевайся, до костей доходит». Латыпов побеждает даже с «деревянными» ногами

В Уфе стартовал второй этап Кубка Содружества.

Кубок Содружества. 2-й этап. Уфа

Спринт, мужчины

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 23.54,5 (0)

2. Даниил Серохвостов (Россия) — 17,5 (1)

3. Кирилл Бажин (Россия) — 1.05,6 (1)

Спринт, женщины

1. Тамара Дербушева (Россия) — 22.45,8 (0)

2. Анна Сола (Белоруссия) — 5,0 (1)

3. Виктория Сливко (Россия) — 6,2 (0)

Календарный год российские биатлонисты закрывают в Уфе в борьбе с белорусами на втором этапе Кубка Содружества. На этот раз обошлись без переживаний по поводу того, что соревнования могут снова отменить, как это было в день старта этапа Кубка России в Тюмени. Хотя в Башкирии сейчас тоже морозно, но в пределах допустимой нормы.

Домашняя победа Латыпова

Мужчинам повезло меньше, ведь их спринт начинался в 9 утра по местному времени, когда солнце еще не успело прогреть воздух. Если верить термометру на стадионе, соревноваться пришлось при минус 18 градусах.

Многие в мороз со стрельбой не справились. Хотя Даниил Серохвостов, который с одним промахом занял второе место, считает, что сложности на рубеже возникли из-за специфического подхода к нему.

— Подход достаточно легкий. Пульс быстро опускается. Возможно, некоторых на низком пульсе сильно пробивает. Поэтому промахи. Подходя к лежке, посмотрел на пульс на часах — было начало третьей зоны. Обычно я в четвертой стреляю. Понимал, что, видимо, будет спокойная стрельба. Возможно, для остальных парней такой низкий пульс мешает. Мне не мешает, — объяснил Серохвостов «СЭ».

Чистой стрельбой на двух рубежах отметились только шесть спортсменов из 65 стартовавших. Среди них и победитель гонки Эдуард Латыпов, для которого этот этап домашний.

— Насколько приятно побеждать на родном стадионе?

— Всегда классно. Дом, здесь начинал. Приятно побеждать и делать приятно делать болельщикам.

— Помогает ли родной стадион в том плане, что ты хорошо знаешь подход к рубежу?

— Мне кажется, что все прекрасно знают любой стадион. Этот стадион не новый, поэтому все должны привыкнуть к подходу. Да, он специфический. Надо находить оптимальный вариант подхода. Можешь прийти медленно и перевосстановиться либо быстро и не успеть. Нужно найти середину.

— Из-за мороза не столкнулся с проблемой с винтовкой?

— Нет. Все хорошо работало. Холодно было даже организму. Я пришел даже не вспотевший. Был такой баланс температуры, что я еле согревшийся бежал. Ноги отморозил. На втором круге понимал, что пальцев уже не чувствую. Толкаться было неприятно. Мы же толкаемся носочками. Понимал, что у меня уже все деревяное. Для головы немного стремно. Все равно боишься за здоровье. Уже бежишь в некомфортном состоянии при каждом толчке. Приходится с такими трудностями сталкиваться в холода. Многие ребята померзли. По минусу вроде как в Хантах. Но тут то ли влажность, то ли непонятно что. Холод сквозь одежду пробирает, хоть как тепло ни одевайся, все равно до костей доходит.

— Понимал на стойке, что с одним промахом, как в Хантах, не победишь?

— Я об этом не думал. Понимал, что надо хорошо и качественно отработать на рубеже. Если бы с одним уходил, то плюс-минус пару секунд бы проигрывал. Естественно, была бы борьба. Мог бы и выиграть. Как бы получилось, не знаю. Сегодня самочувствие было не совсем яркое. Возможно, из-за погоды. Мышцы не давали разогнаться. Была хорошая скорость, но на каких-то участках не получалось бежать выше.

— Соревновательная пауза из-за отмены этапа пошла на пользу?

— Пока не знаю. В любом случае хорошо, что скорость удалось сохранить. Не в том раскладе, как было в Хантах. Там мы были уже разогнанные. Ты мог идти быстро, еще быстрее и очень быстро. При этом где-то восстанавливаться за счет спусков. Здесь же бежал три круга одним темпом. Не мог где-то сильно добавить, чтобы отыгрывать какие-то участки. Старался идти более ровно. Понимал, что если завысить, то может быть плохо на трассе.

Виктория Сливко. Фото Андрей Аносов, СБР

Белорусское серебро

В женской гонке был закрученный сюжет. Быстро по дистанции бежала Анна Сола, но на стойке ей не удалось закрыть один глазок. Поэтому у имеющей более поздний стартовый номер и отстрелявшейся без промахов Виктории Сливко были все шансы, чтобы обойти белоруску. Но тюменке на финише не хватило самой малости — 1,2 секунды.

— Ни капельки не обидно, — говорит Сливко «СЭ». — Я боролась максимально. Отдала все свои силы. Я в голове прокручиваю дистанцию, но понимаю, что прошла на максимум. Сделала максимум и на рубеже. Сейчас я готова на этот результат. Рада, что заехала в топ-3. Это, наверное, хороший эмоциональный толчок. Сезон тяжело начинался. Много было проблем со стрельбой. Даже не проблем, а непонятных для меня ошибок. Пока ходом тоже испытываю трудности. Немножко болела перед вкаткой. Тяжело вхожу. Наверное, свою гонку можно записать себе в актив. Я все силы отдала, упала на финише. Если бы еще 100 метров, то я бы не добежала.

Некоторые уже начали поздравлять Солу с победой, о чем рассказала «СЭ» сама биатлонистка. Однако с первой строчки ее удалось подвинуть Тамаре Дербушевой.

— Видела себя на первом месте? — вопрос к Анне.

— Нет. Конечно, были поздравления. Все говорили, что никто не обгонит. Закрадывалась такая мысль. Поэтому не люблю вешать медали раньше времени. Произойти может разное.

— Какие эмоции получила от этого серебра?

— Приятно. Хотелось бы золота, ведь оно было так рядом. Произвела ошибку, которую видела. Наверное, это хорошо. Тяжелее, когда не видишь ошибку.

— Каково в мороз соревноваться?

— Я знаю девчонок, которые замерзают. Я из тех, кто к морозам относится более спокойно. В спринте, считаю, вообще холода не было. Идеальная погода.

— Как получилось так быстро вернуться в строй после декрета?

— Не сказала бы, что быстро. У меня было много времени, чтобы не спеша набрать форму. Уже прошел год. У спортсменов восстановление происходит быстрее, чем у обычных людей.

— Не было тяжело на этом пути?

— Нет. Мне понравилось это время. Мне понравилась и беременность. Было легко с ней.

Этап Кубка Содружества в Уфе продолжится гонками преследования. Мужчины стартуют в 11.00, женщины — в 14.00 по московскому времени.