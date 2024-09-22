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Биатлон

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Мать биатлонного тренера Кугаевского пропала в Тюменской области. Ее ищут уже больше 10 дней

Мать тренера сборной Тюменской области по биатлону Кугаевского пропала без вести
Артемий Кутейников
Корреспондент
Максим Кугаевский
Максим Кугаевский.
Фото СБР
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Нина Александровна Кугаевская заблудилась в лесу и не выходит на связь.

В Тюменской области пропала Нина Александровна Кугаевская — мать биатлонного тренера Максима Кугаевского, возглавляющего команду региона. Поиски проходят с 10 сентября, тогда же женщина в последний раз выходила на связь.

Обстоятельства пропажи

Как сообщает поисково-спасательная организация «ЛизаАлерт», 10 сентября 82-летняя Нина Александровна заблудилась в лесу, когда отправилась за грибами. В 8.50 она вышла из автобуса на остановке «Росинка», вечером позвонила внучке и сообщила, что заблудилась. Также женщина жаловалась на боль в ноге, из-за которой не могла передвигаться самостоятельно. «Сижу на бугре в болоте, вокруг лес, идти не могу, болит нога», — приводит последнее послание Кугаевской «ЛизаАлерт».

Утром 11 сентября телефон женщины отключился, больше выйти с ней на связь не удалось. «Пожилая тюменка нередко выбиралась на природу за грибами, поэтому мест, где она могла быть — множество. В начале спасательных работ мы поговорили с родственниками, чтобы узнать примерные локации. Точная точка ее нахождения нам неизвестна, но есть предположение, что она находится в лесных массивах Малозеркальцевского сельского поселения Тобольского района», — рассказала инфорг «ЛизаАлерт» Мария Кондратенко.

Как проходят поиски

Активные поиски Кугаевской проходят уже несколько дней — в них участвуют более 150 человек. По информации «ЛизаАлерт», операцию осложняет то, что площадь изучаемой территории огромна, а в районе поиска находятся дикие животные — медведи, кабаны, лоси, о чем сообщили местные сотрудники лесоохраны.

К операции привлечены БПЛА, а также вертолет. Спасатели прошли уже 1200 километров, однако до сих пор не обнаружили следов женщины, так как им неизвестна точка входа Нины Александровны в лес. За 12 дней никаких признаков пропавшей не было найдено, из-за чего штаб на месте поисков был свернут, но спасатели по-прежнему продолжают изучать территорию.

«Волонтеры анализируют информацию по карте, исходя из полученных данных. А также сравнивают выполненные работы с показаниями свидетелей и очевидцев. На сегодняшний день отдельные группы по четыре человека прочесывают необходимые места в разных направлениях», — сообщила Кондратенко.

Евгений Гараничев и Максим Кугаевский
Евгений Гараничев и Максим Кугаевский.
Фото Евгений Тумашов, СБР

Кто такой Максим Кугаевский

Максим Кугаевский с 2012 года возглавляет сборную Тюменской области по биатлону. Также он личный тренер Евгения Гараничева — бронзового призера Олимпиады 2014 года и многократного призера этапов Кубка мира. Кугаевский был председателем тренерского совета СБР.

Поддержку специалисту в прямом эфире «Матч ТВ» выразил комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, Нина Александровна до 70 лет преподавала французский и немецкий языки, а также пристально следила за биатлоном.

Биатлон

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