Биатлон

Милан-2026

Сегодня, 15:30

Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов. Неожиданный союзник

Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Артем Белинин
Корреспондент
Мартен Фуркад.
Фото Global Look Press
Шестикратный олимпийский чемпион считает, что Россию давно пора вернуть на международную арену.

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад предложил помощь в возвращении российских спортсменов на международную арену. По словам руководства Союза биатлонистов России, шестикратный олимпийский чемпион, а ныне член комиссии спортсменов МОК, готов выступить посредником в наших переговорах с олимпийским движением и Международным союзом биатлонистов (IBU).

Мартен Фуркад.«Больно видеть, как их наказывают»: Фуркад встал на сторону российских спортсменов

Неожиданный союзник

Планы Фуркада раскрыл глава СБР Виктор Майгуров. «Мартен предложил стать проводником между комиссией спортсменов, Международным союзом биатлонистов и Союзом биатлонистов России в лице представителя МОК», — сообщил чиновник на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». При этом Майгуров отметил, что позицию ветерана, поддерживающего допуск россиян в нейтральном статусе, пока не разделяет руководство IBU.

Фуркад последовательно выступает за возвращение российских биатлонистов. Еще в 2023 году в интервью Francs Jeux он заявлял: «Я твердо убежден, что мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов. Исключение спортсменов на основании их паспорта противоречит фундаментальным ценностям спорта».

Виктор Майгуров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Непростой путь к диалогу

Позиция Фуркада выглядит особенно значимой на фоне его собственной истории взаимоотношений с российским биатлоном. Всего месяц назад француз официально получил шестое олимпийское золото — за масс-старт на Играх-2010 в Ванкувере. Эта медаль перешла к нему после спорной дисквалификации россиянина Евгения Устюгова.

Тогда Фуркад признавался: «У меня смешанные ощущения — это и облегчение, и гордость, и справедливость, пусть даже эта победа пока более абстрактная, чем другие мои олимпийские титулы».

Несмотря на «смешанные ощущения», Мартен попросил МОК наградить его медалью Устюгова на Играх-2026. «Я хочу получить возможность для церемонии во время Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо и наконец завершить это приключение. Спустя 16 лет после того дня, который навсегда изменил мою жизнь. Никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться так долго», — написал Фуркад в соцсетях.

Женский масс-старт на&nbsp;Олимпиаде-2022.«Правила пишет IBU, он же может их поменять». Виктор Майгуров — о международных перспективах биатлонистов

Однако даже на этом фоне француз продолжает выступать за диалог с Россией. В недавнем интервью L'Equipe он отметил: «Мне больно видеть, как спортсменов наказывают уже многие годы. На их месте, если бы я был наказан за поступки своих руководителей, это бы меня просто уничтожило».

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года и не допущены на Олимпиаду-2026 — посредничество Фуркада здесь придется как нельзя кстати. Глава СБР Виктор Майгуров считает, что у IBU есть время решить вопрос с включением наших стреляющих лыжников в олимпийскую обойму — например, предоставив спортсменам из России wild card. В противном случае российская сторона будет решать вопрос допуска через спортивный арбитраж CAS.

