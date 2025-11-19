Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов. Неожиданный союзник

Шестикратный олимпийский чемпион считает, что Россию давно пора вернуть на международную арену.

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад предложил помощь в возвращении российских спортсменов на международную арену. По словам руководства Союза биатлонистов России, шестикратный олимпийский чемпион, а ныне член комиссии спортсменов МОК, готов выступить посредником в наших переговорах с олимпийским движением и Международным союзом биатлонистов (IBU).

Неожиданный союзник

Планы Фуркада раскрыл глава СБР Виктор Майгуров. «Мартен предложил стать проводником между комиссией спортсменов, Международным союзом биатлонистов и Союзом биатлонистов России в лице представителя МОК», — сообщил чиновник на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». При этом Майгуров отметил, что позицию ветерана, поддерживающего допуск россиян в нейтральном статусе, пока не разделяет руководство IBU.

Фуркад последовательно выступает за возвращение российских биатлонистов. Еще в 2023 году в интервью Francs Jeux он заявлял: «Я твердо убежден, что мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов. Исключение спортсменов на основании их паспорта противоречит фундаментальным ценностям спорта».

Виктор Майгуров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Непростой путь к диалогу

Позиция Фуркада выглядит особенно значимой на фоне его собственной истории взаимоотношений с российским биатлоном. Всего месяц назад француз официально получил шестое олимпийское золото — за масс-старт на Играх-2010 в Ванкувере. Эта медаль перешла к нему после спорной дисквалификации россиянина Евгения Устюгова.

Тогда Фуркад признавался: «У меня смешанные ощущения — это и облегчение, и гордость, и справедливость, пусть даже эта победа пока более абстрактная, чем другие мои олимпийские титулы».

Несмотря на «смешанные ощущения», Мартен попросил МОК наградить его медалью Устюгова на Играх-2026. «Я хочу получить возможность для церемонии во время Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо и наконец завершить это приключение. Спустя 16 лет после того дня, который навсегда изменил мою жизнь. Никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться так долго», — написал Фуркад в соцсетях.

Однако даже на этом фоне француз продолжает выступать за диалог с Россией. В недавнем интервью L'Equipe он отметил: «Мне больно видеть, как спортсменов наказывают уже многие годы. На их месте, если бы я был наказан за поступки своих руководителей, это бы меня просто уничтожило».

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года и не допущены на Олимпиаду-2026 — посредничество Фуркада здесь придется как нельзя кстати. Глава СБР Виктор Майгуров считает, что у IBU есть время решить вопрос с включением наших стреляющих лыжников в олимпийскую обойму — например, предоставив спортсменам из России wild card. В противном случае российская сторона будет решать вопрос допуска через спортивный арбитраж CAS.