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Биатлон

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Легенда норвежского биатлона Тарьей Бе вслед за братом объявил о завершении карьеры. В чем дело?

Биатлонист Тарьей Бе объявил о завершении карьеры
Роман Кольцов
Корреспондент
Тарьей Бе.
Фото Global Look Press
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Оба не выступят на Олимпиаде-2026.

Не прошло и недели после объявления о завершении карьеры от пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бе, как из мира биатлона вновь пришла неожиданная новость. На этот раз повод дал старший брат норвежца — Тарьей. Он тоже уходит из большого спорта.

Хочет больше времени уделять своей семье

Трехкратный олимпийский чемпион завершит карьеру в конце сезона. Об этом 36-летний Тарьей заявил после победы в спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

«В раздевалке я послал Гите (супруге) сообщение о том, что я сейчас вам скажу, и получил в ответ только сердечко. Многие говорят об Олимпиаде, но всю зиму я чувствовал, что сейчас самое время завершить карьеру... Теперь я хочу проводить больше времени с Гитой и семьей дома», — приводит NRK слова Бе.

Йоханнес и&nbsp;Тарьей Бе. Братья Бе наплевали на всех и стартовали с положительным тестом на ковид. Ради чего?

На его счету три золота, два серебра и одна бронза на Олимпийских играх, а также 11 золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей на чемпионатах мира. В сезоне-2010/11 он стал победителем Кубка мира в общем зачете.

Совсем недавно Бе-старший сообщил, что узнал о решении брата завершить карьеру в конце рождественских каникул. И для всех остальных новость, связанная с Йоханнесом, была супернеожиданной. Примерно такие же эмоции биатлонный мир испытывал, когда ни с того ни с сего с винтовкой прощались немки Магдалена Нойнер и Лаура Дальмайер — в 25 лет, француженка Мари-Лор Брюне также поставила на стоп карьеру в этом возрасте, шведка Хелена Экхольм не стала ждать Игр-2014 в Сочи и ушла в 27 лет, чешка Габриэла Соукалова оставила все в 29 лет. И к ним было много вопросов. Такие же есть и к Бе-младшему.

Фото Global Look Press

У Йоханнеса такая же причина ухода

18 января 31-летний брат Тарьея опубликовал трогательный пост в социальной сети, а позже прокомментировал решение на созванной пресс-конференции. И в один момент не смог сдержать слезы.

«Мы приближаемся к концу мечты. Мечты, которая действительно зажгла во мне искру. Мне тяжело (в этот момент Бе начал плакать. — Прим. «СЭ»). Это было фантастическое путешествие. Я обрел уверенность в том, что смогу делать свое дело. Особенно после того, как стал отцом. Я стал менее доступным для вас, но обрел душевное спокойствие, чтобы тратить время на то, что мне нужно. Большое спасибо», — приводит слова Бе VG.

Тарьей Бе, Стурла Хольм Легрейд, Йоханнес Бе. Провокация на Кубке мира по биатлону. Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения

Получается, что два топовых норвежских биатлониста неожиданно завершают карьеру за год до Олимпиады. И болельщикам будет очень непривычно следить за гонками и не видеть их фамилию. Судя по всему, в последний раз Йоханнес и Тарьей выступят в марте на чемпионате мира в Холменколлене.

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Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
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