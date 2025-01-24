Легенда норвежского биатлона Тарьей Бе вслед за братом объявил о завершении карьеры. В чем дело?

Оба не выступят на Олимпиаде-2026.

Не прошло и недели после объявления о завершении карьеры от пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бе, как из мира биатлона вновь пришла неожиданная новость. На этот раз повод дал старший брат норвежца — Тарьей. Он тоже уходит из большого спорта.

Хочет больше времени уделять своей семье

Трехкратный олимпийский чемпион завершит карьеру в конце сезона. Об этом 36-летний Тарьей заявил после победы в спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

«В раздевалке я послал Гите (супруге) сообщение о том, что я сейчас вам скажу, и получил в ответ только сердечко. Многие говорят об Олимпиаде, но всю зиму я чувствовал, что сейчас самое время завершить карьеру... Теперь я хочу проводить больше времени с Гитой и семьей дома», — приводит NRK слова Бе.

На его счету три золота, два серебра и одна бронза на Олимпийских играх, а также 11 золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей на чемпионатах мира. В сезоне-2010/11 он стал победителем Кубка мира в общем зачете.

Совсем недавно Бе-старший сообщил, что узнал о решении брата завершить карьеру в конце рождественских каникул. И для всех остальных новость, связанная с Йоханнесом, была супернеожиданной. Примерно такие же эмоции биатлонный мир испытывал, когда ни с того ни с сего с винтовкой прощались немки Магдалена Нойнер и Лаура Дальмайер — в 25 лет, француженка Мари-Лор Брюне также поставила на стоп карьеру в этом возрасте, шведка Хелена Экхольм не стала ждать Игр-2014 в Сочи и ушла в 27 лет, чешка Габриэла Соукалова оставила все в 29 лет. И к ним было много вопросов. Такие же есть и к Бе-младшему.

Фото Global Look Press

У Йоханнеса такая же причина ухода

18 января 31-летний брат Тарьея опубликовал трогательный пост в социальной сети, а позже прокомментировал решение на созванной пресс-конференции. И в один момент не смог сдержать слезы.

«Мы приближаемся к концу мечты. Мечты, которая действительно зажгла во мне искру. Мне тяжело (в этот момент Бе начал плакать. — Прим. «СЭ»). Это было фантастическое путешествие. Я обрел уверенность в том, что смогу делать свое дело. Особенно после того, как стал отцом. Я стал менее доступным для вас, но обрел душевное спокойствие, чтобы тратить время на то, что мне нужно. Большое спасибо», — приводит слова Бе VG.

Получается, что два топовых норвежских биатлониста неожиданно завершают карьеру за год до Олимпиады. И болельщикам будет очень непривычно следить за гонками и не видеть их фамилию. Судя по всему, в последний раз Йоханнес и Тарьей выступят в марте на чемпионате мира в Холменколлене.