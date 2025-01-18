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Шок: Йоханнес Бе завершает карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион уходит из биатлона в 31 год

Биатлонист Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Егор Сергеев
Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Фото AFP
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Проведет последнюю гонку на чемпионате мира в Холменколлене.

В субботу, 18 января, весь биатлонный мир шокировала неожиданная новость: пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе завершит карьеру после текущего сезона. Не за горами Олимпиада-2026, так почему же норвежец принял такое решение?

Поставил в приоритет семью

31-летний спортсмен опубликовал трогательный пост в социальной сети, а позже прокомментировал решение на созванной пресс-конференции. И в один момент не смог сдержать слезы.

Йоханнес Бе. Дикий провал Йоханнеса Бе. Впервые в карьере занял 85-е место в гонке на этапе Кубке мира

«Мы приближаемся к концу мечты. Мечты, которая действительно зажгла во мне искру. Мне тяжело (в этот момент Бе начал плакать. — Прим. «СЭ»). Это было фантастическое путешествие. Я обрел уверенность в том, что смогу делать свое дело. Особенно после того, как стал отцом. Я стал менее доступным для вас, но обрел душевное спокойствие, чтобы тратить время на то, что мне нужно. Большое спасибо», — приводит слова Бе VG.

После речи начался диалог Бе с одним из журналистов.

— Когда вы приняли такое решение?

— Я чувствовал, что, когда я начал сезон Кубка мира в этом году, он был не таким, как раньше. Не было той радости от гонок и необходимых тренировок.

— Что думают дома?

— Для домашних это приятное событие. Особенный день. Самое главное для меня — это двое детей. И радость пребывания с ними дома бесценна.

Йоханнес Бе расплакался на пресс-конференции, говоря о завершении карьеры.
Фото AFP

Жуткий провал и политическая провокация

На днях прошел пятый этап Кубка мира в Рупольдинге, который закончился феерическим провалом Йоханнеса. Норвежский биатлонист занял в индивидуальной гонке только 85-е место, тогда как победу одержал его соотечественник Вебьерн Серум.

Такой результат стал для пятикратного олимпийского чемпиона худшим в карьере на этапах Кубка мира. До этого выступления самый слабый результат Бе был зафиксирован в 2015 году в Ханты-Мансийске — тогда он расположился на 68-й строчке в протоколе спринта.

Тарьей Бе, Стурла Хольм Легрейд, Йоханнес Бе. Провокация на Кубке мира по биатлону. Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения

Интересно, что буквально накануне позора Йоханнес успел попозировать с флагом Украины, устроив провокацию в Оберхофе. Это произошло на награждении после пасьюта, где подиум получился полностью норвежским. Золото выиграл Стурла Хольм Легрейд, Тарьей Бе взял серебро, а Бе-младший — бронзу. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный попал в «цветы», и в его поддержку скандинавы решили растянуть желто-синий флаг прямо на призовых позициях.

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что никаких санкций не последует. По словам организации, такие акции в настоящее время не запрещены.

«Мы разрешили вывешивать украинский флаг на винтовках после начала СВО, а латыш Андрей Расторгуев вывесил флаг своей страны на пьедестале почета во время ЧМ-2024 в Нове-Место. Никаких проблем с этим нет», — цитирует офицера IBU Кристиана Винклера NRK.

Йоханнес Бе.
Фото AFP

Как Бе выступает в нынешнем сезоне

Йоханнес — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный победитель общего зачета Кубка мира. Прямо сейчас Бе-младший возглавляет общий зачет Кубка мира-2024/25 — на его счету 662 балла. У ближайшего преследователя и соотечественника Легрейда 614 очков, а в копилке идущего третьим француза Эмильена Жаклена — 490.

Всего в карьере норвежец выиграл 88 гонок КМ, рекорд принадлежит его соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену (95). В последний раз мы увидим Йоханнеса в марте на чемпионате мира в Холменколлене.

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Биатлон
Йоханнес Бе
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