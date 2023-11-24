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Сегодня, 00:10

Ханты-Мансийск попробует затмить Эстерсунд. В биатлоне стартуют Кубки России и мира

Сергей Подушкин
Обозреватель
Биатлонисты на старте гонки
Фото Союз биатлонистов России
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Призовые в России скромные, зато стартов будет много.

Официальный сезон в российском и мировом биатлоне стартует одновременно — 25 ноября в Ханты-Мансийске начнется первый этап Кубка России, а в шведском Эстерсунде — первый этап Кубка мира. Уже понятно, что нашим сильнейшим стреляющим лыжникам в ближайшие месяцы «не светят» выступления на международных стартах под эгидой IBU, но в любом случае календарь у них будет весьма насыщенным.

Не только ради денег

Понятно, что большинство российских биатлонистов в компании белорусов открыли сезон в минувший уик-энд там же, в Ханты-Мансийске, в рамках Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), но еще раз напомним — Союз биатлонистов России (СБР) к данному мероприятию, где победители каждой гонки получали по миллиону рублей, отношения не имеет. В Кубке России, организованном СБР, победители гонок получают почти в 15 раз меньше — по 70 тысяч рублей. Вместе с тем стартов будет куда больше, да и не стоит забывать о более денежных Кубке Содружества, чемпионате России и Спартакиаде. По словам президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова, общий размер выплат, как и в сезоне-2022/23, составит около 70 миллионов рублей.

Впрочем, вне зависимости от размера призовых лучшие биатлонисты страны наверняка будут весьма мотивированы в сражениях за победы. В прошлом сезоне Кубок страны состоял из шести этапов и завершился во второй половине февраля. Причем у женщин борьба за Хрустальный глобус получилась драматичной и абсолютно равной. В итоге Анастасия Гореева и Виктория Сливко набрали одинаковое количество очков — по 543. И Гореева опередила главную конкурентку только по дополнительным показателям. Еще на три очка отстала Елизавета Каплина. У мужчин первенствовал Карим Халили (571 очко), на 20 баллов опередивший Александра Поварницына. Третьим стал Эдуард Латыпов.

Анастасия Гореева с&nbsp;большим хрустальным глобусом. Халили и Гореева выиграли по глобусу. Их связывают романтические отношения

На сей раз Кубок страны сократится до пяти этапов, а завершится чуть позже, уже после Спартакиады — в начале марта в Увате. Именно здесь планируется соревновательный дебют биатлонисток группы Михаила Шашилова, пропустивших старты МЛКБ, которые не вписывались в планы подготовки. Конечно, многих удивило, что Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко и другие подопечные Шашилова вынуждены были отказаться от погони за миллионами.

Биатлонисты на огневом рубеже
Фото Союз биатлонистов России

Все в сборе

Но, с другой стороны, понять логику наставника тоже можно — планы подготовки были утверждены еще до того, как было объявлено о новом турнире. Кстати, биатлонистам группы Юрия Каминского, все же решившим стартовать в рамках клубной лиги, пришлось ради этого корректировать тренировочный процесс, что не слишком понравилось вице-президенту СБР по спорту Павлу Ростовцеву. Добавим, кстати, что во время стартов МЛКБ несколько спортсменов группы Каминского по его рекомендации из-за нелучшей готовности остались-таки «сидеть» на Семинском перевале. Пропустила эти соревнования и Лариса Куклина, решившая планомерно готовиться к сезону и не спускаться с высоты ради коммерческих стартов.

Впрочем, многие из тех, кто выступил в Ханты-Мансийске в клубной лиге, наверняка остались довольны, особенно выигравшие спринты Халили с Гореевой — все же миллионными призовыми наши биатлонисты не избалованы. Порадовали попаданием в топ-3 в гонке преследования и Каплина с вернувшейся из декрета Кристиной Резцовой, а также Антон Бабиков. Интересно, какие результаты они покажут на сей раз в отсутствие сильных конкурентов из Белоруссии во главе с Антоном Смольским и Анной Солой? Но начнется Кубок России не личными гонками, а сингл-микстом и смешанной эстафетой, спринты запланированы только на 1 декабря.

Анастасия Гореева, Карим Халили. В России все-таки стартовал турнир по клубному биатлону. Будут ли санкции от IBU и СБР?

Кубок мира также стартует 25 ноября с эстафет. При желании между расписаниями соревнований в Ханты-Мансийске и Эстерсунде вообще можно найти немало общего. Но понятно, что затмить старт Кубка планеты россиянам будет сложновато — при всем уважении уровень конкуренции, в отличие от фигурного катания и лыжных гонок, на мировом уровне заметно выше. Конечно же, главными фаворитами, особенно у мужчин, считаются норвежцы во главе с обладателем Кубка мира-2022/23 Йоханнесом Бе. Действующая обладательница Кубка мира у женщин Жюлия Симон, которую в конце октября задерживали по делу о мошенничестве, также уверена в своих силах.

Кубок России по биатлону-2023/24
1-й этап, Ханты-Мансийск
25 ноября. Одиночная смешанная эстафета
26 ноября. Смешанная эстафета

2-й этап, Ханты-Мансийск
1 декабря. Спринты
2 декабря. Гонки преследования
3 декабря. Большие масс-старты

3-й этап, Тюмень
7 декабря. Индивидуальные гонки
9 декабря. Спринты
10 декабря. Большие масс-старты

4-й этап, Ижевск
18 января. Индивидуальные гонки
20 января. Спринты
21 января. Большие масс-старты

5-й этап, Уфа
29 февраля. Индивидуальные гонки
2 марта. Спринты
3 марта. Большие масс-старты

Кубок мира по биатлону-2023/24
1-й этап, Эстерсунд (Швеция)
25 ноября. Одиночная смешанная эстафета; смешанная эстафета
26 ноября. Индивидуальные гонки
29 ноября. Эстафета, женщины
30 ноября. Эстафета, мужчины
1 декабря. Спринт, женщины
2 декабря. Спринт, мужчины
3 декабря. Гонки преследования

2-й этап, Хохфильцен (Австрия)
8 декабря. Спринты
9 декабря. Гонки преследования
10 декабря. Эстафеты

3-й этап, Ленцерхайде (Швейцария)
14 декабря. Спринт, женщины
15 декабря. Спринт, мужчины
16 декабря. Гонки преследования
17 декабря. Масс-старты

4-й этап, Оберхоф (Германия)
4 января. Спринт, мужчины
5 января. Спринт, женщины
6 января. Гонки преследования
7 января. Эстафеты

5-й этап, Рупольдинг (Германия)
10 января. Эстафета, женщины
11 января. Эстафета, мужчины
12 января. Спринт, женщины
13 января. Спринт, мужчины
14 января. Гонки преследования

6-й этап, Антхольц (Италия)
18 января. Короткая индивидуальная гонка, мужчины
19 января. Короткая индивидуальная гонка, женщины
20 января. Одиночная смешанная эстафета; смешанная эстафета
21 января. Масс-старты

7-й этап, Осло (Норвегия)
29 февраля. Индивидуальная гонка, женщины
1 марта. Индивидуальная гонка, мужчины
2 марта. Масс-старты
3 марта. Одиночная смешанная эстафета; смешанная эстафета

8-й этап, Солджер Холлоу (США)
8 марта. Эстафета, мужчины
9 марта. Спринт, женщины; Эстафета, женщины
10 марта. Спринт, мужчины; Гонки преследования

9-й этап, Кенмор (Канада)
14 марта. Спринт, женщины
15 марта. Спринт, мужчины
16 марта. Гонка преследования, женщины
17 марта. Гонка преследования, мужчины; Масс-старт, женщины
18 марта. Масс-старт, мужчины

Биатлон
Сборная России по биатлону
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