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Биатлон

Сегодня, 16:20

Биатлонист Серохвостов поспорил на свою прическу — и проиграл. Хотя в гонке стал первым

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Антон Смольский, Даниил Серохвостов, Дмитрий Лазовский.
Фото СБР, t.me/russianbiathlon, соцсети
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Даниил делает шоу на этапе Кубка Содружества в Демино.

Биатлон. Кубок Содружества. 4-й этап
Спринт. Женщины
1. Анастасия Халили (Россия) — 19.29,1 (0)
2. Ирина Казакевич (Россия) — 30,5 (1)
3. Анна Сола (Белоруссия) — 33,9 (1)
Спринт. Мужчины
1. Даниил Серохвостов (Россия) — 22.32,4 (1)
2. Антон Смольский (Белоруссия) — 5,5 (1)
3. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 13,8 (0)

В Демино Ярославской области стартовал четвертый этап Кубка Содружества, в котором принимают участие сильнейшие биатлонисты России и Белоруссии. Однако в первый день соревнований битва спортсменов двух стран ушла на второй план. Внимание на себя перетянул Даниил Серохвостов, который поспорил с тренером по стрельбе Игорем Охотниковым. Суть спора: если биатлонист делает ноль на рубежах в спринте, то наставник бреет голову, в противном случае — без волос остается Даниил.

Не первое пари

Многие называют Серохвостова сильнейшим биатлонистом России. При этом он не идет в лидерах ни в одном из зачетов. Все дело в том, что спортсмен пропускает много гонок. Например, в Кубке Содружества он не выступал на самом первом сентябрьском этапе, борясь с последствиями ковида. Тем не менее когда зимой он выходил на старт, то это регулярно заканчивалось призовыми местами. Сам Даниил не ставит целью выиграть какой-либо из зачетов, сообщив, что главными стартами считает Кубок МЛКБ, который прошел в ноябре, и соревнования в Раубичах в феврале.

Спор в Демино — это не первый раз, когда Серохвостов развлекает себя и других. На Кубке МЛКБ случилась резонансная история. На финиш масс-старта он подходил вдвоем с другом Каримом Халили. За несколько метров оба бросили борьбу и разыграли победу в гонке через «камень — ножницы — бумага». Выиграл в этом споре Халили.

Карим Халили. «Камень-ножницы-бумага» прямо на финише первой биатлонной гонки сезона: так Халили обошел Серохвостова

Решение парней многие не поняли. В том числе свое недовольство высказал тренер, с которым с этого сезона работает Серохвостов, Юрий Каминский: «Я могу процитировать комментарий, который увидел в интернете: «Серьезные люди, серьезные деньги (победитель гонки получал миллион. — Прим. «СЭ»), а эти клоуны устроили клоунаду». Цирк должен быть в цирке. У меня в лыжной команде палки трещали, однажды за тренировку ребята сломали две-три палки, а тут на соревнованиях такое. Я этого не понимаю. Общее мнение примерно такое: в Советском Союзе за такое уволили бы меня, тренера Халили Артема Истомина, а спортсменов лишили званий и, скорее всего, убрали из сборной России».

Нынешняя шалость Серохвостова уже подобных эмоций не вызывала. Спортивная составляющая в ней имелась. Тем более в деле оказался один из тренеров группы Каминского. Нынешнее пари на прическу не первое в нашем спорте. Можно вспомнить, как в 2016 году на тот момент главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов пообещал побриться налысо, если команда возьмет хотя бы две золотые медали. Наши фехтовальщики взяли в итоге четыре золота, серебро и две бронзы. Брили нынешнего главу Федерации фехтования страны олимпийские чемпионы Яна Егорян и Тимур Сафин.

Мог остаться без бровей

О своем пари с наставником Даниил сообщил за день до старта этапа Кубка Содружества в Демино. «Спор с тренером сборной по стрельбе Охотниковым Игорем Юрьевичем, я стреляю 0-0 на спринте, он бреет голову, если я не стреляю 0-0, брею голову я», — написал биатлонист. Охотников тоже отметился: «Лысым вы меня еще не скоро увидите, точно не от рук Даниила Серохвостова».

Позже выяснилось, что спортсмен хотел существенно повысить ставки. Так, по словам обоих спорщиков, Даниил предлагал тренеру сбрить брови, а еще выкрасить волосы в розовый цвет. Охотников эти условия отверг, назвав ребячеством.

В нынешнем сезоне в рамках Кубка России и Кубка Содружества прошло шесть спринтерских гонок. Две из них Серохвостов пропустил: в Ижевске были неопределенное состояние и вероятность заболеть, а перед соревнованиями в Рязани у биатлониста выскочил герпес.

В других четырех спринтах у Даниила нулей не было:

1. 2-й этап КС в Ханты-Мансийске — три промаха и второе место;

2. 1-й этап КР в Ханты-Мансийске — один промах и первое место;

3. 2-й этап КР в Ханты-Мансийске — два промаха и третье место;

4. 3-й этап КС в Чайковском — два промаха и второе место.

Не добавляла шансов на успех Серохвостова и погода. В Демино полил дождь, сделав трассу рыхлой и водянистой. На некоторых участках были большие лужи. Перед мужским спринтом прошел женский. Из 45 вышедших на старт девушек чистой стрельбой в таких условиях отметились только трое. Притом что ветер был не самый коварный.

Следить за выступлением Даниила в гонке было действительно интересно. Он быстрее всех преодолевал контрольные осечки, а значит, настраивался не только на стрельбу. Первый рубеж биатлонист прошел без промахов, сохранив интригу до конца. На стойке же не справился не только Серохвостов, но и организаторы ТВ-трансляции. Когда Даниил начал стрелять на втором рубеже, камеру на него переключили слишком поздно. В тот момент зрители уже увидели один незакрытый глазок. Таким образом, шоу было подпорчено.

Промах не помешал Серохвостову победить, но на финиш он приехал расстроенный. Выяснилось также, что биатлонист заранее побрил голову. Когда, стоя на пьедестале, он снял шапку, из-под нее выглянул «ежик». Тренер Охотников объяснил, что они и не спорили на то, чтобы бриться «под колено». Изначально в условиях было оговорено, что небольшой волосяной покров все-таки должен остаться, потому что на улице зима и бывает холодно.

Одно непонятно, зачем Даниил выполнил это условие еще до начала гонки? Так не верил в свою победу? Тогда теряется весь смысл спора. В любом случае это было достаточно весело. Дальше в программе этапа Кубка Содружества гонки преследования. Придумает ли к ней что-то новое главный биатлонный шоумен?

Даниил Серохвостов
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