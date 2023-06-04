Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот

Лучшая биатлонистка на пространстве Белоруссии и России уходит в декретный отпуск.

Победительница общего зачета Кубка Содружества прошлого сезона Динара Алимбекова-Смольская объявила, что они с супругом Антоном Смольским ждут ребенка. Это значит, что 27-летняя олимпийская чемпионка попустит как минимум следующий сезон. Учитывая, что шансов для допуска сборной Белоруссии и России на Кубок мира в нем немного, перерыв в карьере ради пополнения семейства представляется логичным. В октябре прошлого года Антон и Динара сыграли свадьбу, однако обстоятельства их союза настолько необычны, что Алимбековой оказался заказан путь в женскую команду, и она в последние годы была вынуждена тренироваться в мужской группе.

Динара Алимбекова-Смольская и Антон Смольский. Фото Соцсети

Бойкот разлучницы

Алимбекову-Смольскую в плане лидерства в женской сборной Белоруссии многие считают наследницей Дарьи Домрачевой — кстати, обе звезды вместе стали олимпийскими чемпионками на Играх-2018 в женской эстафете. Конечно, в целом Динара пока не столь успешна, как Дарья, но в предолимпийском и олимпийском сезонах 2020-2022 годов она точно была самой успешной в своей команде на Кубке мира. Правда, в Пекине при этом осталась без наград. В прошлом сезоне в условиях отстранения Смольская выиграла семь гонок на Кубке Содружества, уверенно заняв первое место в общем зачете.

При этом тренировалась она вместе с мужчинами — в одной группе с мужем (Антон Смольский — серебряный призер Пекина-2022). Но не потому, что на голову сильнее остальных белорусских девушек, а из-за непростых отношений с напарницами по национальной команде. Другие биатлонистки не могли простить Динаре, что она «увела» своего будущего мужа из семьи. Доходило до того, что Алимбекову обрезали на совместных фото в соцсетях, отказывались общаться и заниматься с ней в паре.

До начала пандемии Динара два года встречалась с россиянином Кириллом Стрельцовым. Отношения шли к свадьбе, а парень даже думать сменить спортивное гражданство на белорусское. Но в 2020 году пара распалась. Смольский ранее встречался с биатлонисткой Дарьей Иеропес. Эта спортсменка хоть и не входила в национальную сборную, но отлично была знакома с основным составом. Более того, ей очень многие сочувствовали, поскольку девушке пришлось бороться с раком щитовидной железы (к счастью, успешно).

После выздоровления Иеропес забеременела от Смольского и вышла за него замуж. В июне 2019 года у пары родился ребенок, но уже в следующем году супруги внезапно развелись. Как выяснилось впоследствии — из-за того, что Антон увлекся Алимбековой. Женская часть сборной Белоруссии восприняла такой поворот в штыки. Особенно Анна Сола, которая являлась близкой подругой Дарьи. Анна была уверена, что Динара вступила в отношения с Антоном, когда он еще был женат на Иеропес. С того момента коллеги по сборной стали считать Динару разлучницей и принялись всячески ее игнорировать.

Антон Смольский и Динара Алимбекова-Смольская. Фото Соцсети

Чувства напоказ

Анна Сола, а также еще одна известная белорусская биатлонистка Ирина Лещенко в прошлом сезоне сами ушли в декрет (обе родили в декабре), однако это не разрядило ситуацию в женской команде соседней страны. Алимбекова по-прежнему тренировалась отдельно — вероятно, из-за того, что в список хейтерш входили и другие спортсменки. При этом Динара в соцсетях всячески рекламировала свой роман с Антоном — выкладывала романтические фото, писала публичные признания в любви и так далее. По-хорошему, такие отношения двух звезд могли бы стать отличной рекламой белорусскому биатлону. Если бы не токсичный характер расставания Смольского с прежней супругой.

Нынешнее объявление о беременности Динары и о поле будущего ребенка было обставлено как настоящее шоу. Смольские ради этого собрали гостей и даже назначили ведущего церемонии — бывшего футболиста Илью Кононова, который ранее вел их свадьбу. Креатив выглядел спорно, поскольку Кононов с помощью шоколадной пасты и куклы изображал обкакавшегося младенца, затем поставил запись детского голоса и пафосно объявил, что в семье ждут мальчика. Опубликовав видео этого действа, будущая мать написала, что «Смоликов должно быть больше».

Еще совсем недавно Алимбекова отрицала свои планы выйти в декрет и говорила, что не собирается пропускать из-за этого важнейшие старты. Однако жизнь, видимо, заставила звезду изменить планы. При этом психологическое состояние бывшей жены Смольского вызывает серьезные опасения. Иеропес публикует в соцсетях мистические посты и утверждает, что опасается скорой смерти, которая помешает ей воспитать дочку. Очевидно, что женщина тяжело переживает уход мужа и его новые отношения, которые столь мощно освещаются новой супругой Антона. Возможно, Алимбекова и Смольский сейчас действительно счастливы, однако рады за них далеко не все.