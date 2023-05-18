У главы российского биатлона неприятности из-за диплома. Грозит ли ему отставка?

Сага с документами Виктора Майгурова через 12 лет обернулась громким решением суда.

Кировский районный суд Екатеринбурга по представлению местной прокуратуры признал недействительным диплом в высшем образовании главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова. Призер двух Олимпиад получил злополучный документ Уральского института коммерции и права по специальности «юриспруденция» еще до завершения карьеры спортсмена в 2001 году. Однако теперь выясняется, что диплом был выдан незаконно. Это грозит спортивному функционеру юридическими неприятностями. Кроме того — это удар по репутации Майгурова.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Данные о дипломе отсутствуют

История о «нелегальном дипломе» тянется с 2011 года, когда Майгуров был вынужден уйти с поста главы департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа, на котором проработал почти три года. Тогда выяснилось, что в Сибирской государственной академии физкультуры (Омск) нет данных о дипломе Майгурова, который якобы окончил вуз по специальности «тренер-преподаватель» в 1996 году. Более того, в документах о поступлении в академию фигурировал тот самый диплом Уральского института коммерции и права, который аннулирован сейчас.

То есть были основания подозревать, что знаменитый спортсмен ввел в заблуждение своих работодателей при приеме на работу в правительство Югры в 2009 году. «Никто не идеален, я в том числе, — комментировал ситуацию Майгуров в интервью Sports.ru в 2018-м. — Но год назад я окончил Тюменский государственный университет по профильному спортивному образованию. Это был мой челлендж. Вообще, на мой взгляд, главное не корочка, а те знания, которыми обладаешь. Восемь лет работы в IBU — ценный опыт. Но в нашей стране диплом важен, поэтому я его получил, чтобы снять все вопросы».

С 2010 по 2018 год ветеран российского и белорусского биатлона действительно представлял нашу страну в техническом комитете Международного союза биатлонистов (IBU). В 2018-м он был избран главой СБР, а в 2022-м — вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России. То есть карьера спортивного функционера, несмотря на давно озвученные вопросы к его диплому, до сих пор развивалась более чем успешно. Тем не менее в случае вступления в законную силу решения суда об аннулировании диплома возникает законный вопрос о степени вины Майгурова в неприятных событиях 2001 года и об их юридических последствиях.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

Все должно быть согласно букве закона

Историю с дипломом Майгурова в последнее время почему-то очень активно продвигал правозащитник Еркен Сарсембаев — бывший каскадер, коммунист и тренер по рукопашную бою из Казани. В чем здесь интерес этого человека не совсем понятно. Тем не менее своего он добился. «После вступления решения суда в законную силу члены СБР должны потребовать от Майгурова добровольно уйти в отставку. В случае отказа [необходимо] назначить внеочередную конференцию Союза биатлонистов России и выбрать нового главу СБР», — заявил правозащитник в интервью Inkazan.

В необходимости внеочередной конференции СБР, впрочем, есть большие сомнения. Ведь ни в 2001-м, ни в 2006 году Майгуров не руководил этой организацией. Так что в этом плане он ничего не нарушил, и можно обсуждать лишь этические моменты. Наверное, решение суда могло бы стать основанием для вынесения руководителю федерации вотума недоверия, однако для этого необходимо собрать инициативную группу. И вообще не факт, что подобная идея получит поддержку в наших спортивных кругах.

Всем известно, что учеба многих наших спортсменов в вузах во многом номинальна. Так что шока сейчас точно никто не испытал. Другой вопрос, что Майгурову не мешало бы теперь выступить публично и рассказать, как все было на самом деле. Например, присутствовал ли в этой темной истории коррупционный момент? Но пока СБР от комментариев, увы, отказывается.

«Есть решение суда. Ждем реакции олимпийского комитета, министерства спорта, биатлонной общественности и, разумеется, самого Виктора Майгурова, — заявил «СЭ» известный комментатор Дмитрий Губерниев. — Может ли он занимать пост руководителя большой общественной организации под названием СБР? Все должно быть согласно букве закона. Естественно, я отношусь плохо, но вопрос заключается в том, как к этому относятся те, кто принимает решение».