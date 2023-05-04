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Сегодня, 18:00

Фуркад снова защищает наших спортсменов. С ним солидарна даже велогонщица из Польши

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Мартен Фуркад.
Фото Global Look Press
Майя Влощовска.
Фото Global Look Press
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Все больше атлетов во всем мире считают отстранение россиян от крупных стартов дискриминацией.

Издание Francs Jeux, которое позиционирует себя как «первое франкоязычное СМИ, посвященное международному спортивному движению», опубликовало очень показательную подборку мнений о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Самым ярким получилось высказывание пятикратного чемпиона мира по биатлону Мартена Фуркада. Но и другие опрошенные — польская специалистка по маунтинбайку Майя Влощовска, йеменский боксер Мухаммад Галиб, тхэквондистка из Суринама Кирти Алгоэ и камерунская волейболистка Виктори Л'Ор Нгон — высказались в том ключе, что у спортсменов нельзя отнимать право на выступление из-за политики. Это подборка стала отличным ответом западным спортивным чиновникам, которые требуют продления санкций и грозят бойкотами в случае возвращения россиян на международную арену.

Приверженность олимпийским ценностям

Мартен Фуркад и его брат Симон в прошлом неоднократно выступали за отмену политических санкций в отношении российских биатлонистов. За эту позицию французам жестко доставалось от западных СМИ, особенно от норвежских. Но, как выясняется теперь, Мартен остался при своем мнении. Это очень важно для нас, поскольку в прошлом Фуркад-младший был жестким оппонентом России по вопросам борьбы с допингом и приложил руку к частичной дисквалификации СБР. На сей раз он многократно подчеркнул, что не поддерживает СВО, однако настаивает на том, что спорт должен оставаться вне политики.

Мартен Фуркад с российскими биатлонистами Александром Логиновым и Каримом Халили. Фуркад выступил за возвращение наших спортсменов и разозлил западных биатлонистов. Раньше он был против России

«Я твердо убежден, что мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Хотя я понимаю деликатность этого вопроса, считаю, что исключение этих спортсменов из соревнований на основании их паспорта или национальности является дискриминационным и противоречит фундаментальным ценностям спорта», — цитирует Фуркада Francs Jeux. — Все спортсмены связаны общими узами, и наша национальность или политические убеждения не должны мешать нам соревноваться друг с другом".

«На протяжении 15-летней спортивной карьеры, выступая за Францию, я никогда не защищал решения своего правительства, — аргументирует знаменитый спортсмен. — Я выступал как спортсмен, как человек и как соперник для всех, кто соревновался со мной. Я также считаю важным показать людям из России, что спортсмены их страны и спортсмены всего мира могут быть выше политики и соревноваться в честных, равных условиях. И моя позиция — результат приверженности олимпийским ценностям».

Фото Global Look Press

Объединяющая сила спорта

Напомним, что в 2022 году Фуркад был избран в качестве комиссии спортсменов МОК сроком на восемь лет. Велогонщица Майя Влощовска, призер двух Олимпиад и чемпионка мира по маунтинбайку 2010 года, также является членом комиссии спортсменов МОК, но представляет страну, которая в настоящее время жестко оппонирует России. Тем не менее 39-летняя полька нашла в себе мужество высказаться за возвращение наших спортсменов.

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«Как спортсмен из соседней страны, я слышу много разных мнений, — отметила Влощовска. — Есть те, кто требует полной дисквалификации россиян, но большая часть спортивного сообщества считает, что отдельные атлеты не должны нести ответственность за действия своего правительства. Если мы отстраним российских и белорусских спортсменов, то как быть с представителями других стран, которые также участвуют в конфликтах в разных частях мира? Идея Олимпиады с самого начала состояла в том, чтобы объединить всех независимо от политики».

«Ответственность за политические решения неправильно возлагать на отдельных спортсменов, которые всю свою жизнь усердно работали, чтобы соревноваться на самом высоком уровне, — считает чемпион Йемена по боксу Мухаммад Галиб. — Я надеюсь, что однажды мы сможем подняться над политическими потрясениями и по-настоящему использовать силу спорта, которая объединит и вдохновит всех нас».

Майя Влощовска.
Фото Global Look Press

Это просто несправедливо

«Я была очень разочарована, когда МОК призвал к полному запрету на выступления российских спортсменов, — отметила Кирти Алгоэ, председатель комиссии атлетов НОК Суринама. — На мой взгляд, это противоречило принципу политического нейтралитета, закрепленному в Олимпийской хартии. Я рада, что МОК пересмотрел свою позицию и рекомендовал вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. В мире всегда есть полярные точки зрения на политику. А Олимпиада не является собственностью какой-либо страны. Игры принадлежат спортивному сообществу, а главными представителями этого комьюнити являются спортсмены, которые должны иметь равные права на участие в стартах».

«Мы не можем позволить Олимпиаде стать инструментом политической борьбы, — подчеркивает тхэквондистка. — Подумайте о спортсменах, которые всю свою жизнь тренировались ради участия в Олимпийских играх. Мы не можем отказать им в возможности выступать из-за действий их правительства. Это просто несправедливо».

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«Олимпийские ценности распространяются на всех людей без исключения, — считает участница Олимпиады и чемпионата мира в составе сборной Камеруна по волейболу Виктори Л'Ор Нгон. — Если в теннисе российским и белорусским спортсменам позволили участвовать в профессиональных турнирах, нелепо запрещать их соотечественникам участвовать в международных соревнованиях по другим видам спорта. Спортсмены не должны нести на себе тяжесть конфликтов между правительствами. Несправедливо разрушать олимпийскую мечту атлета из-за ситуации, к которой он непричастен».

Сборная Франции по биатлону
Мартен Фуркад
Симон Фуркад
МОК
ОКР
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