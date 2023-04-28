Биатлонный друг России возглавил сборную Франции. Карьера Фуркада-старшего быстро идет в гору

Новый этап в тренерской карьере чемпиона мира.

Симон Фуркад, старший брат знаменитого Мартена Фуркада, а также Жан-Пьер Амо теперь будут тренировать сборную Франции. Они сменили Венсана Виттоза и Патрика Фавра, которые не без скандала расстались с командой по окончании сезона-2022/23.

Скандальный уход прежних тренеров

Виттоз и Фавр работали со сборной после Олимпийских игр 2018 года. За пять лет команда Франции взяла множество наград, в числе которых как личные, так и командные медали ОИ и ЧМ. Но постолимпийский сезон что-то уж совсем не задался. Мужская сборная вовсе осталась без побед на этапах Кубка мира, взяв всего шесть личных медалей. Не спасло даже золото в эстафете чемпионата мира.

«Наш тренерский дуэт уходит из мужской сборной Франции. Мы вынуждены осознать, что у нас больше нет взаимопонимания с нашими спортсменами. Мы подвели итоги, проанализировали, что сработало, а что нет. Спортсмены высказались, и на сегодняшний день нам кажется, что они больше не слышат нас. Мы были бы готовы продолжать, но не можем, потому что коммуникация нарушена», — рассказал тогда Виттоз.

Уход бывших тренеров спокойным не вышел. В одном из своих интервью Виттоз указал на депрессию Эмильена Жаклена, приведя спортсмена в бешенство. Французский биатлонист, досрочно завершивший минувший сезон, был возмущен тем, что его проблемы вынесли на публику, да еще и объясняя этим неэффективность работы.

Фото Global Look Press

Неожиданное повышение

Симон Фуркад, выигравший золото ЧМ в 2009 году, завершил свою спортивную карьеру в 2019-м, после чего начал тренировать юниорскую сборную Франции. Некоторые из выступавших спортсменов на Кубке мира как раз тренировались у Симона Фуркада. В их числе Эрик Перро, Оскар Ломбардо и Эмильен Клод. Уже в этом сезоне Перро стал чемпионом мира в эстафете, а на Кубке мира и вовсе взял свою первую личную награду.

Хотя на прошедшем в этом году юниорском чемпионате мира французы не блистали. На их счету шестая строчка в медальном зачете и всего шесть медалей, пять из которых завоевала юниорка Жанна Ришар.

Кстати, сам 39-летний Симон признался, что не рассчитывал на такое серьезное повышение. Биатлонист думал, что будет тренировать вторую команду. Но в будущее смотрит оптимистично, ставя перед собой масштабные цели.

«Я думал, что буду заниматься командой на Кубке IBU. Отлично знаю спортсменов, которые были моими товарищами по команде и даже друзьями. Но я не собираюсь смешивать работу и личные отношения. Когда будет что сказать, я не стану колебаться. Я хочу восстановить коммуникацию в сборной. Мы сделаем все, чтобы это сработало. Кульминацией нашей работы станет Олимпиада 2026 года», — сказал Фуркад.

Фото Global Look Press

Не пожалел французский флаг ради наших юниоров

Новоиспеченный тренер сборной Франции всегда уважительно относился к спортсменам из России. Бывший французский биатлонист не раз высказывался против изоляции нашей страны в спорте. Фуркад-старший публично заступился за российских спортсменов, назвав решение IBU об отстранении «большой-большой ошибкой».

Во время юниорского чемпионата мира-2022 по отношению к России уже были приняты санкции. Тогда Международный союз биатлонистов обязал российских спортсменов участвовать в соревнованиях без флага и гимна. С вакс-кабины сборной России сняли флаг, а Фуркад приклеил его обратно. Стоит отметить, что француз разорвал флаг своей страны, поменял цвета местами, сделав флаг России.

«Мне очень нравятся братья Фуркад, я за ними следил и болел, когда был маленький, очень сильные спортсмены со всех сторон, подтверждали это результатами и своим характером в гонках и за их пределами. На ЮЧМ ситуация с флагом сложилась прям очень спонтанно, мы такого не ожидали, но это было сильно с его стороны, он показывал тем самым, что мы такие же ребята, которые окружали нас на тот момент, и нельзя лишать нас возможности выступать. Думаю, это интересное решение. Учитывая его характер, устойчивость к критике и целеустремленность, Симон способен помочь французской сборной», — рассказал «СЭ» российский биатлонист Александр Корнев.

Теперь Фуркаду предстоит ответственная работа со всей мужской сборной Франции. С некоторыми спортсменами нынешний тренер выступал вместе на на этапах Кубка мира, некоторых уже успел потренировать. Но понятно, что увидеть результаты работы бывшего биатлониста можно будет только не раньше грядущей зимы, ведь сейчас спортсменам как раз предстоит межсезонная подготовка.