«Если ничего судьи не примут, меня слили просто». Скандальная гонка в Уфе

Результат мужского пасьюта на Кубке Содружества был пересмотрен после скандала с Лазовским

Нестандартная ситуация на биатлонном Кубке Содружества.

Кубок Содружества. 2-й этап. Уфа

Гонка преследования, мужчины

1. Даниил Серохвостов (Россия) — 35.50,2 (4).

2. Кирилл Бажин (Россия) — 13,0 (1).

3. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.12,6 (7).

Гонка преследования, женщины

1. Тамара Дербушева (Россия) — 31/26,2 (1).

2. Анастасия Шевченко (Россия) — 19,4 (0).

3. Ирина Казакевич (Россия) — 43.7 (3).

Биатлон богат на различные внештатные ситуации. Например, в этом сезоне на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске опытный биатлонист Никита Поршнев вышел на спринт только с одной заряженной обоймой, поэтому на второй установке он «стрелял» без патронов. В мужской гонке преследования на проходящем в Уфе Кубке Содружества инцидент случился с белорусским биатлонистом Дмитрием Лазовским. Но если случай с Поршневым можно назвать курьезом, над которым сам Никита посмеялся, то ситуация с Лазовским получилась скандальной.

Спорное решение

Лазовский в пасьюте бился за места в топ-6 — так называемые цветы. Но помимо настоящих цветов биатлонисты первой шестерки на Кубке Содружества получают денежные призовые. На третьем огневом рубеже в гонке белорусский спортсмен, кажется, выбыл из этой борьбы. Как позже выяснится, виноват Петр Пащенко, который стрелял по установке Лазовского. Дмитрий стал 10-м и был эмоционален сразу после финиша.

— Что случилось на третьем рубеже?

— Не знаю. Закрыл две мишени, смотрю на третью, а установка закрыта. Судьи ничего не говорят. Я потерял достаточно много времени. Даже с таким штрафом боролся бы за шестерку. Если ничего судейская коллегия не примет, то меня слили просто. Установка сама по себе закрылась. Ничего не говорят, стрелять или не стрелять. Я выстрелил в установку и убежал. Судьи не могли понять, что происходит.

— Очень долго реагировали, да?

— Вообще никакой реакции. Я самостоятельно принял решение, что нужно добивать обойму и бежать дальше.

— Надеешься, что снимут время?

— Хотелось бы, чтобы был какой-то спортивный принцип. Скоро узнаем.

— Если не снимут, то что?

— Я десятый, получается. От меня больше ничего не зависит. Я спортсмен, который выступает на дистанции. Уже судьи должны действовать в интересах спорта и справедливости.

Но судьи все-таки приняли решение в пользу белоруса. Из его результата было вычтена 1 минута и 10 секунд. Таким образом, он переместился с десятой строчки на четвертую. Решение журналистам объяснил вице-президент СБР по проведению соревнований Иван Мелихов.

— Как всегда, решение по спорным моментам принимает жюри соревнований. Жюри соревнований собралось. Мы проанализировали ситуацию. Сказали, что была перекрестная стрельба. Лазовский потратил 1 минуту 10 секунд на рубеже. Это время было снято с его результата.

— Посчитали, что 1 минута 10 секунд?

— Мы не считали. У нас секундомер. Судьи вовремя зафиксировали начало сигнала от Лазовского и тогда, когда он ушел с коврика.

— Но он же стрелял по закрытым мишеням.

— У нас в правилах написано, что выстрелы должны быть направлены в сторону мишеней. Они были направлены в сторону мишеней.

— Разве он не должен был дождаться...

— Да, судьи должны были поднять установку, потом перезарядить. Процедура долгая. Он не стал ждать, а стал стрелять.

— Пащенко, который стрелял по установке Лазовского, не дисквалифицировали?

— Пащенко оставшиеся два выстрела сделал по своей установке. Он прошел три круга, которые были указаны непораженными на его шестой установке.

Призеры гонки преследования Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов (слева направо). Фото СБР

Пересмотр результатов

История на этом не закончилась. Не все оказались довольны таким решением жюри. Среди них Антон Бабиков, который в «цветы» никак не попадал, но решил вступиться за друга Александра Логинова, который с четвертой строчки переместился на пятую. Антон оставил комментарии в Telegram-канале журналиста Михаила Гончарова: «А можно увидеть судей, которые так умело обращаются с секундомером? Все ведь есть в трансляции. С момента, как он поднял руку, и до ухода с коврика прошло максимум 40 секунд». Также Бабиков добавил: «Нахождение на коврике было 1 минута ровно. 1 минута 10 секунд — это до отсечки. Но почему все молчат?»

Были недовольны и болельщики, которые активизировались под новостями об этом решении. Критика долетела до СБР, и жюри собралось еще раз. В итоге из результата Лазовского было вычтено 30 секунд, а он сам переместился с четвертого на шестое место. Иван Мелихов объяснил, что случилось: «1 минута 10 секунд — это время полного нахождения спортсмена на коврике: с момента его прихода до момента его ухода. Поэтому когда жюри соревнований в первый раз рассматривало инцидент, то это было принято за основу. Но жюри пересмотрело видео еще раз и убрало время с момента поднятия руки до следующего выстрела. Это было 30 секунд. Поэтому было принято решение, чтобы вычесть 30 секунд. Получилось, что Лазовский стал шестым».

Серохвостову было скучно

Тройка призеров в гонке преследования по сравнению со спринтом не изменилась, просто биатлонисты поменялись местами. Победу одержал Даниил Серохвостов. Он стартовал вторым, проигрывая Эдуарду Латыпову 18 секунд, но у трехкратного призера Олимпиады с самого начала не задалась стрельба. Поэтому после первого рубежа Серохвостов вышел в лидеры и почти всю гонку пробежал в одиночестве.

— Ты практически всю гонку бежал один...

— Да, скучно было. Я ждал кого-нибудь. Кирюху (Бажина) подождал. Специально промазал.

— О чем думаешь, когда один идешь?

— Как отработать круг тактически. Тут круг быстрый. Все повороты, уходы на спуск надо отрабатывать очень хорошо, чтобы экономно и эффективно тратить силы.

— Говорят, что ты лучший ногами.

— Не знаю. На последнем круге только половину круга отработал. Когда сказали, что преимущество 20 секунд, то бросил бежать. Может, лучший, может, нет.

— Первого места давно не было, да?

— Я даже не помню. Кажется, в том году до Нового года в Тюмени. Я масс-старт выиграл.

— Почему так скучно финишировал? Просто посмотрел на часы и не радовался.

— Сделал отсечку на часах для аналитики. Не знаю. Радости особо нет на этом этапе. Настроения нет бегать. Я хочу бегать, но настроение вялое из-за того, что холода и морозы. О другом думаю.

— О чем думаешь?

— Куда на Новый год поеду. У нас до Нового года будет небольшой выходной — дней шесть. Думаю, тренироваться или покататься на сноуборде. Меня эти мучают мысли, поэтому настроения нет.

Секрет свердловских биатлонисток

В женской гонке преследования сильнейшими стали свердловские биатлонистки, которых тренирует Михаил Шашилов. В чем секрет их успеха, корреспондент «СЭ» спросил у Анастасии Шевченко, которая финишировала второй, не допустив ни одного промаха.

— На финише плакала или мне показалось?

— Наверное, это слезы от мороза все-таки. Я счастлива, что так получилось. Смогла справиться с четырьмя рубежами.

— Тяжело было справиться?

— Во-первых, боковое солнце немножко смещает поправку. Плюс, как мне показалось, коврики немного скользкие. Все равно удалось справиться. На последнем рубеже сделала все, чтобы получился ноль.

— Волнения не было на последнем рубеже?

— Нет. Я себе говорю, что просто, Насть, сделай все, как ты умеешь на тренировке. Я встала спокойно и стрельнула.

— Объясни успехи свердловской команды в Уфе.

— Мне кажется, что это морозная гонка в Тюмени. Многие не захотели бежать, а мы, наоборот, в тот день подготовились. Приняли решение, что лучше сбегать масс-старт, чтобы в толпе подергаться, увидеть друг друга, чтобы в стрельбе в контакте все попробовать.

Тамара Дербушева финиширует на первом месте. Фото СБР

— В минус 40 в Тюмени тоже выходили на тренировку?

— Нет. Мы так не рискуем. В минус 25 стараемся не выходить. Все равно дает эффект на дыхательные пути. Мы занимались в зале и на станках делали работы.

Сам Шашилов с выводами своей подопечной не согласился.

— Как вы объясните такие хорошие результаты своей группы?

— Мотивация есть, стараются выкладываются, работаем. Все хорошо.

— Получается, что кто-то работал хуже?

— Не знаю. Много всего. Сезон длинный: сегодня вот так, завтра будет не так. Лишь на мгновение ты наверху, а затем можешь стремительно катиться вниз. Все может быть.

— Что самое главное в вашей команде? Дисциплина?

— Думаю, что да. Надо разговаривать, надо договариваться со спортсменами. Но это у всех так, не только у нас.

— Настя Шевченко сказала, что секрет успеха — это та самая тренировка в мороз в Тюмени. Согласны?

— Да так она лепит (смеется). Тогда они просто хотели бежать. Обе Шевченко, Томка (Дербушева), поэтому я не могла отказать им.

— Тамара вообще не мерзнет?

— Не, сейчас она начала мерзнуть. Раньше она не мерзла, когда была пышечкой (смеется). Сейчас подмораживает ее время от времени.

— Та гонка повлияла как-то на психологию девочек?

— Человек же заряжен стартовать, человек готовится. Все его мысли об этом. Он должен это выпрыснуть, а держать в себе нельзя, потому что это хуже бомбы.

Этап в Уфе закроют большие масс-старты. Мужчины начнут в 09.00, женщины — в 12.00 по московскому времени. Эти гонки станут последними для российских биатлонистов в 2023 году.