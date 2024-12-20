Громкий секс-скандал в американском биатлоне. Замешан и брат тренера, работавшего в сборной России

Подробности вскрылись только сейчас.

Биатлон — единственный зимний вид спорта, в котором американская сборная ни разу не выигрывала олимпийскую медаль. Местная федерация считала, что решением проблемы может стать приглашение в команду европейских тренеров с именем. Так, в 1989 году в США переехал обладатель бронзы Игр-1984 немец Вальтер Пихлер — двоюродный брат Вольфганга Пихлера, известного по работе с биатлонными женскими сборными Швеции и России. Ему было поручено подготовить девушек к ОИ-1992.

Однако успеха достичь не удалось. Более того, многие талантливые девушки без объяснения причин рано уходили из биатлона. А сейчас они вернулись, чтобы высказаться. Спустя годы выяснилось: нанятые из Европы тренеры годами насиловали их.

«Меня преследовали как проблемную спортсменку»

Джоан Уайлдер дебютировала за сборную на Олимпиаде-1992, когда ее возглавлял Пихлер. Однажды она пожаловалась менеджеру женской команды США Максу Коббу (сейчас является генсеком IBU) на то, что во время тренировочного лагеря в Монтане в 1990 году произошел странный инцидент: вся команда была на вечеринке, а она рано легла спать, и к ней в комнату зашел Пихлер. Джоан внезапно проснулась от того, что Вальтер лежал на ней. А затем он прижал ее к полу и пытался принудить к сексу.

Кобб, узнавший о случившемся, не стал ничего предпринимать и оправдал поведение немецкого тренера «незнанием законов культуры США». Сам Пихлер сейчас все отрицает.

«Это невероятно, я потерял дар речи. Если история всплывет, это навредит мне». У меня всегда были отличные отношения с Джоан и со всеми спортсменами, как с женщинами, так и с мужчинами. Со всеми», — сказал он AP.

Уайлдер же заявила о своей жалобе в SafeSport, рассказав, что столкнулась с местью за поднятие вопроса об увольнении Пихлера: «Меня преследовали как проблемную спортсменку».

Дело в том, что Джоан временно исключили из сборной в 1994-м, а перед Играми-1998 навсегда вывели из состава. Биатлонистка тяжело переживала тот период, поскольку потеряла медстраховку, а у нее появились проблемы со здоровьем.

О случившемся Уайлдер рассказала только в этом году, когда в публичном пространстве стали обсуждаться подробности дела участницы Олимпиад 2018 и 2022 годов Джоан Рид.

Джоан Рид. Фото Global Look Press

История Рид

Дочь бронзового призера Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде конькобежки Бет Хайден Джоан Рид рассказала SafeSport, что начиная с 2016 года, когда ей было чуть больше 20 лет, она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны сервисмена сборной США Петра Гарабика, которому было под 50.

По ее словам, специалист по смазке лыж постоянно прикасался к ней, бросал похабные шутки и всячески флиртовал во время общения. А в 2017-м Гарабик пьяным пришел к ней в комнату, прижал к полу и попытался поцеловать, пока сосед спортсменки по номеру не оттащил его.

Спустя два года Рид сказала об этом партнерше по команде Дидре Ирвин — та уведомила своих знакомых, и дело дошло до федерации. В итоге тогдашний тренер женской сборной немец Бернд Айзенбихлер отстранил Гарабика от работы с Джоан и сделал ему выговор. Однако это не помогло: спустя два дня Петр схватил биатлонистку за ягодицы прямо перед стартом гонки.

В 2020-м Рид вместе с Ирвин обратились к директору по развитию биатлона США Лоуэлу Бейли, а тот ответил, что «нельзя научить европейца правилам борьбы с сексуальными домогательствами». Гарабика отстранили только в ноябре 2021 года.

Еще один похожий случай произошел с Грейс Буто — серебряной призеркой чемпионата мира среди молодежи 2009 года. Она заявила, что ее жалобы Коббу и другим должностным лицам о насилии со стороны двух тренеров, начиная с того времени, когда ей было 15 лет, также остались без внимания, что в конечном итоге привело к попытке самоубийства.

«Биатлонное руководство США, похоже, всегда выбирает поддержку хищников, а не человека, который подвергся насилию», — сказала Буто.

Что говорит Кобб

Макс Кобб отказался давать интервью и отвечать на конкретные обвинения, заявив, что это будет нарушением кодекса SafeSport.

В письменном комментарии для AP он заявил, что все 33 года его работы в федерации безопасность спортсменов всегда была для него на первом месте.

«Не могу припомнить, чтобы я когда-либо слышал от спортсменов или других людей, что мои усилия в направлении безопасности были недостаточными», — цитирует его PBC News.