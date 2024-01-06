Родченков снова выступит в суде против России. Беглый ученый никак не успокоится

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории даст показания по делу бывшего президента Международного союза биатлонистов Андреса Бессеберга.

Бывший информатор ВАДА Григорий Родченков согласился выйти из своего «подполья» ради того, чтобы дать показания в норвежском суде против Андерса Бессеберга. Экс-глава IBU обвиняется в том, что за взятки якобы скрыл десятки допинговых случаев с российскими биатлонистами. Бессеберг был отстранен от власти в 2018 году после 25 лет успешного управления международной федерацией. Скоро бывшему функционеру исполнится 78 лет. По уголовной статье за коррупцию ему грозит до десяти лет тюрьмы. Слушания в суде начинаются 9 января — предполагается, что допросы займут примерно неделю. И список свидетелей, увы, не оставляет сомнений, что дело будет политическим.

Семья в обмен на программу защиты свидетелей

Как сообщает норвежское издание NRK, Родченков собирается давать показания против Бессеберга по видеосвязи из США. Беглый ученый уже много лет скрывает свое место жительства и нынешний облик. Якобы 65-летний специалист сделал пластическую операцию, опасаясь мести российских спецслужб. В любом случае, он уже восемь лет находится в американской программе защиты свидетелей и общается с внешним миром в основном через адвокатов. В редких случаях Родченков предстает перед журналистами или перед судьями в гриме или с повязками на лице. Подобный маскарад дал основания подозревать, что на самом деле Григорий Михайлович давно мертв, а вместо него выступает актер-марионетка. Однако в 2020 году информатор ВАДА дал интервью одному из русскоязычных СМИ-иноагентов в очень характером для себя стиле, который отлично помнят наши журналисты.

Бежав в США ради «разоблачения всемирного допингового заговора», Родченков фактически отказался от своей семьи и получил клеймо предателя на Родине. Именно его показания легли в основу большинства обвинений, из-за которых наш спорт уже восемь лет находится под антидопинговыми санкциями. В России против него возбуждены несколько уголовных дел, хотя никаких угроз физической расправы в его адрес на официальном уровне не звучало. Ученый пытался раскрыть допинговые нарушения и в других странах — в частности, со стороны британских организаторов Олимпиады-2012. Но на Западе эти откровения не вызывали никакого интереса. Нынешние покровители Григория Михайловича готовы использовать его исключительно как «ценного свидетеля» по делам, связанным с Россией.

К нашей биатлонной сборной информатор ВАДА всегда питал особые чувства и в неформальных общениях с журналистами уже после бегства в США предсказывал неприятности многим звездам российской команды. Почти все эти прогнозы сбылись — в том числе благодаря показаниям Родченкова, которые использовала сторона обвинения в делах наших биатлонистов. Российские адвокаты пытались доказать, что подписи ученого на документах — поддельные и вставлены в них в виде отсканированного изображения. Однако арбитры отказались принимать во внимание этот аргумент, поверив адвокатам информатора, которые заявили, что имеет место лишь «технический момент». Что нового может сказать Григорий Михайлович норвежцам сейчас — непонятно. Но для стороны обвинения привлечение такого свидетеля — сильный ход.

Григорий Родченков. Фото Global Look Press

Странный свидетель

Другой вопрос, что список остальных свидетелей вызывает недоумение. В частности, в нем присутствует бывший секретарь Международного союза биатлонистов Николь Реш (Рюр) — главная соратница Бессеберга в IBU. Против нее австрийская полиция тоже пыталась завести антикоррупционное дело, но закрыла его за отсутствием состава преступления. При этом суд не планирует допросов двух ключевых российских функционеров. Почти во всех предыдущих докладах по этому вопросу проходили бывший глава СБР Александр Тихонов и нынешний руководитель нашего биатлона Виктор Майгуров (ранее он был вице-президентом IBU). Вместо них в списке свидетелей почему-то значится некий Илья Шуманов, глава Transparency International Russia.

Этот общественный деятель давно объявлен в России иноагентом, а деятельность его организации признана нежелательной на территории нашей страны. В прошлом он работал чиновником в Калининграде, где и стал правозащитником в 2012 году. Что может сообщить суду этот оппозиционный персонаж по теме спорта, кроме домыслов о «жутких российских коррупционерах»? Увы, допрос такого анекдотичного «свидетеля» свидетельствует о политическом уклоне дела и нежелании норвежского правосудия докопаться до истины. Вместо того чтобы воздать почести своему великому земляку, вытащившему биатлон из трясины и сделавшему его одним из самых успешных видов спорта, в Осло занимаются поисками ведьм по одной лишь причине — Бессеберг никогда не скрывал своих симпатий к России.

История с обвинениями Бессеберга и Реш в коррупции отсылает нас к саге о допинге в российском биатлоне, начавшейся еще в 2015 году. Спустя три года, в апреле 2018-го, норвежец Андерс Бессеберг покинул пост президента Международного союза биатлонистов. Причина — обвинения в коррупции и якобы сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. В докладе комиссии IBU претензии к бывшему руководству Союза расписаны были аж на 220 страницах. Расследование возглавлял британский юрист Джонатан Тейлор, использовавший в своих обвинениях в том числе и показания Григория Родченкова. По мнению следователя, озвученные информатором факты заслуживают доверия. Однако австрийские следователи с этими утверждениями не согласились.

Андрес Бессеберг. Фото Global Look Press

Проститутки и бесплатная охота

В процессе расследования прокуратуры Норвегии выплывали конкретные обвинения, которые предъявили Бессебергу. В частности, при обыске у бывшего главы IBU обнаружены 13 наручных часов, большинство из которых — люксовых брендов. Бессеберг ранее подтверждал, что один экземпляр за 20 тысяч долларов он получил на чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске, а одни часы подарил экс-глава СБР Александр Тихонов. В обвинительном акте говорится, что в 2013 году норвежский функционер пользовался услугами проституток в России, которые, предположительно, были заказаны его российскими коллегами. Кроме того, согласно расследованию, у Бессерберга был постоянный договор на охотничьи поездки в России, в которых он ни за что не платил. Охотничий отпуск он регулярно проводил в нашей стране в период с 2009 по 2018 год.

Сам функционер не отрицает, что принимал подарки, в том числе от россиян. Однако он отрицает, что в обмен на это помогал нашему спорту избегать наказания по допинговым делам. В докладе Тейлора утверждается, что с 2011 по 2015 год Бессерберг при помощи Родченкова скрыл более 60 инцидентов с абнормальными данными биопаспортов российских спортсменов. И это действительно выглядит очень странно. В первую очередь потому, что это невероятно огромная цифра для биатлона. Это при том, что с 2008 года сборную России в режиме нон-стоп сотрясали допинговые скандалы, в том числе с участием наших топовых спортсменов. Как и зачем в таком режиме в IBU еще и прикрывал от допинговых обвинений каких-то неведомых россиян — огромная загадка.

Как мы знаем, антикоррупционные дела обычно сильно зависят от посыла, которым руководствуются судьи. В некоторых случаях и подаренная шариковая авторучка может считаться взяткой. А в некоторых — самых шикарный прием будет списан на «проявление гостеприимства». СБР действительно пытался дружить с Бессебергом, который изначально хорошо относился к нашей стране. В частности — ради того, чтобы принять в Тюмени чемпионат мира-2021. Имел ли в процессе этой «дружбы» место криминал? В этом хотелось бы разобраться без примеси политических стереотипов и огульных обвинений. Однако в нынешней ситуации это, увы, невозможно.