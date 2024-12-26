Ради биатлона Тимофей уехал в Корею, а Ольга — на Украину, но это не помешало их любви.

Биатлонисты Тимофей Лапшин и Ольга Абрамова в браке уже почти девять лет. Вместе они пережили допинг-скандалы и смену спортивного гражданства. Судя по соцсетям, пара живет на две страны — Россию и Южную Корею. Последнюю Лапшин представляет на международном уровне. В 2020 году в их жизни появилась дочь Аксинья, которой Ольга после завершения карьеры посвящает все свое время. Вместе они болеют за папу на этапах Кубка мира.

В 14 лет Абрамова уехала из дома в Москву, Лапшин мечтал стать футболистом

Самостоятельная жизнь началась у Абрамовой уже в 14 лет, когда она совсем девочкой уехала из родной Ульяновской области в Москву. В то время она училась на зубного техника. Все свободное время уходило на спорт и образование. В какой-то момент учеба стала отходить на второй план. «Год проучилась, после чего мне сказали: «Да, дорогая, с твоими разъездами нужно переводиться на сестринский, потому что это же нереально, так учиться». После чего я перевелась, год проучилась там, но в это же время у меня пошли хорошие результаты. В скором времени мне предложили учиться в училище олимпийского резерва», — вспоминала спортсменка.

Лапшин вырос в спортивной семье, но в биатлон пришел лишь в 20 лет. Всю жизнь мечтал стать футболистом. Любовь к биатлону проявилась через стрельбу. Дедушка Тимофея преподавал военное дело и водил на стрельбище, где показывал внуку, как обращаться с пневматической винтовкой.

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Муж отговаривал переходить в сборную Украины

Абрамова в начале карьеры выступала за сборную России, но в 2012-м решила сменить спортивное гражданство на украинское. В то время это было популярное направление для наших биатлонисток, не попадающих в состав национальной команды. Конкуренция за место в сборной в соседней стране была на порядок меньше, а условия — вполне сопоставимые, к тому же отсутствовал языковой барьер.

В интервью украинским СМИ Абрамова признавалась, что муж был против смены флага. «Он меня реально отговаривал, мотивируя это тем, что я уже была в сборной России, а это уже серьезный уровень. На нем, конечно, этот переход сильно сказался. Ведь он тоже был в команде, а я беру и иду в Украину», — вспоминала спортсменка. В составе украинской команды Абрамова трижды финишировала третьей в эстафете на этапах Кубка мира, а также два раза выигрывала чемпионат мира по летнему биатлону. В апреле 2022-го Абрамову исключили из сборной Украины в связи с тем, что после начала СВО она приняла решение вернуться в Россию.

Лапшин с 2017 года выступает за Южную Корею, в составе которой его лучшим результатом было 16-е место в спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018-м. Приглашение выступать за дальневосточную сборную Тимофей получил в связи с тем, что корейцы готовились к домашней Олимпиаде и пытались укрепить свои ряды сильными иностранцами, которые не проходят в свои национальные команды. Под российским флагом на уровне Кубка мира Лапшин побеждал только в эстафетах, а в 2016-м потерял место в главной команде страны. Спортсмен уверяет, что причина разрыва была не только в результатах, но и в конфликте с руководством Союза биатлонистов России, деталей которого стороны предпочитают не раскрывать до сих пор. Как бы то ни было, Тимофея, по его собственным словам, в российской сборной «списали» и недвусмысленно намекнули, что больше его в команде не видят.

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Допинговые нападки

В конце 2016 года Абрамову дисквалифицировали за употребление мельдония. После апелляции в апреле 2017-го Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дисквалификацию ошибочной. Время до оправдания превратилось для спортсменки в настоящий кошмар. Она впала в депрессию и две недели сидела на успокоительных. Вспоминает, оказаться в такой ситуации не пожелала бы даже врагу. «Было нереально тяжело. Во-первых, шок от того, что я же реально ничего не нарушала, а мне тут впаяли дисквалификацию за допинг, это же вообще позорище. Очень сильно мне помогали Тимоха и Надежда Белова. Тогда у него тоже был не лучший сезон. Вот только благодаря им я не застрелилась», — откровенно призналась Абрамова.

В карьере Лапшина допинг-скандал произошел в 2020 году. CAS отстранил его за употребление ринофлуимуцила. Причем нарушение было зафиксировано в 2013 году, но известно о нем стало только спустя много лет из базы Московской антидопинговой лаборатории. Благодаря признанию вины срок наказания Тимофею сократили с двух лет до одного года. «Вообще не думал о завершении [карьеры]. Пытался доказать, что это просто случайность, глупость. На протяжении всей карьеры у меня никогда не было никаких запрещенных веществ. Здесь просто не повезло. Скорее всего, это моя лень, наверное. Поэтому я бы хотел предостеречь всех спортсменов, что нужно все проверять и перепроверять», — поделился Лапшин в интервью «Матч ТВ».

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Сделала тату на всю спину вопреки уговорам супруга

Супругов объединяет любовь к татуировкам. Абрамова вспоминает — первым на тату решился Тимофей, который потом познакомил супругу с мастером. Биатлонистка признается, что муж очень тщательно подходит к этому вопросу — от планирования рисунка до поиска мастера.

Абрамова и Лапшин в восторге от японской тематики. На руке Тимофея красуется карп, который, по японской легенде, плыл против течения и превратился в дракона. У Ольги на всю спину раскинулся дракон. «Я родилась в год Дракона, да и вообще он олицетворяет что-то мифическое и мощное», — рассказала девушка.

Муж и родители отговаривали от такой огромной татуировки, но девушку было не переубедить: «Сейчас смотрю на себя и думаю: «А как я раньше без этого ходила?» — сказала спортсменка.

Что касается Тимофея, то еще одно из его увлечений — блог на YouTube LAPSHINLIVE. Его первый выпуск увидел свет пять лет назад, а сейчас подготовлено уже более 150 видеороликов.

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Ежедневный источник силы

Лапшин сделал Абрамовой предложение в 2016-м в День влюбленных. Кольцо с бриллиантом стало для девушки полной неожиданностью. «Тимоха в спальне оставил большую коробку, в которой было несколько коробок размером меньше. И я вот их все открыла и все равно не думала, что там кольцо, но потом все же увидела его. Тогда мне Тимоха сразу говорит: «Ты выйдешь за меня замуж?» Я, честно говоря, вообще не ожидала такого поворота событий. Но в общем все было так красиво и романтично», — делится биатлонистка. Свадьбу сыграли в конце сезона.

В 2020 году в спортивной семье родилась дочка Аксинья. 19 декабря девочке исполнилось четыре года. Ольга называет ее главной с мужем победой в жизни. «Она наш с Тимофеем ежедневный источник силы, энергии, вдохновения и напоминания о счастье», — написала мама в соцсети. Аксинья, пожалуй, главный герой соцсетей Абрамовой. У девочки есть даже собственная страница в соцсети, которую мама ведет в свободное время.

Лапшин, который продолжает спортивную карьеру, признался, что появление Аксиньи поменяло его образ жизни. «Не видел дочку два месяца, когда она родилась, потому что был в Корее. Обалдел от режима, вернувшись к семье: много времени нужно находиться с ребенком, мало спать. (Смеется.) Привык через неделю-полторы», — сказал Лапшин Sport24.