В России создают Международную лигу клубного биатлона. Но к проекту много вопросов

Первые соревнования хотят провести уже в ноябре.

В последние годы все чаще обсуждается идея клубных соревнований в зимних видах спорта. Чтобы между собой медали разыгрывали не национальные сборные, а профессиональные команды, в составе которых могут быть спортсмены из разных стран. Больше всего на эту тему дискутируют в лыжных гонках. В этом виде спорта существует проблема конкуренции, особенно сейчас, когда российская сборная до международных соревнований не допущена. В мужских лыжах есть мощная сборная Норвегии и все остальные. Да, в отдельных сборных найдутся топовые и конкурентоспособные спортсмены, но командно они много проигрывают норвежцам.

Этой осенью идея клубного турнира неожиданно начала реализовываться в российском биатлоне. Первым публично о ней заявил комментатор Дмитрий Губерниев. «Возникла классная идея: за неделю до старта Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске провести клубный турнир с призовым фондом в 8 миллионов рублей. Миллион за победу! Это деньги Нуждова, а если букмекеры подтянутся — можно еще больше. Начинает побаиваться СБР: а как же так? Не будет ли санкций от IBU? После посещения руководством IBU соседней страны шансов на возвращение нет. А чего мы боимся? На эти соревнования также приедут белорусы и два китайских клуба, которые уже подтвердились», — заявил Губерниев в интервью «Матчу» 3 октября.

С каждым днем подробностей о проекте становится больше, однако в этой инициативе еще много белых пятен.

Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что известно о проекте?

Инициатором, главным и пока единственным спонсором создания клубного турнира стал президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. Он несколько лет был вице-президентом СБР, но в 2022-м после выборов главы организации, где Нуждов выступал единственной оппозицией Виктору Майгурову, покинул Союз биатлонистов России.

Идея, по словам функционера, возникла, когда руководство страны приняло решение о проведении внутренних стартов в период отстранения от международных соревнований. Таким образом он решил поддержать наших биатлонистов, чьи доходы снизились с прошлого сезона. Идея Нуждова нашла отклик у белорусов, с которыми он совместно зарегистрировал Лигу профессионального биатлона, создав Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона.

Дебютные соревнования планируют провести 18-19 ноября в Ханты-Мансийске — там же, где 25 ноября возьмет старт первый этап Кубка России. В рамках Лиги профессионального биатлона хотят организовать по две гонки среди мужчин и женщин: мегамасс-старт и по его итогам — гонку преследования. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из России, Белоруссии и Китая.

Изначально шла речь о призовом фонде в 8 миллионов рублей, из которых один миллион предназначался победителю гонки, 500 тысяч — обладателю второго места, 250 тысяч — третьего. Однако в одном из своих последних интервью Нуждов сообщил, что награждать будут топ-6: «От 500 тысяч, затем 250 и вниз до полтинника». Получается следующее уравнение: (500000+250000+200000+150000+100000+50000)*4 гонки = 5 миллионов. Не восемь. В любом случае это значительно больше, чем получают сильнейшие биатлонисты на других соревнованиях, которые сейчас проходят в России и Белоруссии. Например, победителю гонки Кубка Содружества вручают чек на 150 тысяч рублей.

Исполнительным директором Международной лиги клубного биатлона был назначен заслуженный тренер России Валерий Польховский. Он поддерживал Нуждова на выборах главы СБР. Польховский был в совете Союза биатлонистов России, который подавал жалобу в прокуратуру на президента федерации Виктора Майгурова, обвинив того в злоупотреблении служебным положением. При этом специалист при Майгурове был главным тренером сборной, но по окончании сезона-2020/21 добровольно покинул пост, сославшись на состояние здоровья.

Валерий Польховский. Фото Евгений Тумашов, СБР

Что о лиге думают в СБР?

От представителей Союза биатлонистов России был один комментарий, который прозвучал тогда, когда о лиге только стало известно общественности — 3 октября. «Мы можем только приветствовать, если найдутся меценаты, готовые подставить плечо Союзу биатлонистов России в плане формирования призового фонда для наших спортсменов. Это касается и возникновения каких-то новых соревнований, если их появление не противоречит федеральному закону о спорте и правилам Международного союза биатлонистов. СБР как всероссийская федерация по виду спорта не получал никаких официальных документов или предложений об организации таких соревнований», — заявил Виктор Майгуров «Р-Спорт».

По информации «СЭ», Нуждов до сих пор не согласовывал проект с Союзом биатлонистов России. Однако в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской федерации» говорится о том, что профессиональная спортивная лига имеет право проводить спортивные соревнования с согласия общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду спорта (в данном случае СБР). А так как в этих соревнованиях предполагается участие иностранных профессиональных спортивных клубов, то, согласно закону, необходимо согласование и с соответствующей международной федерацией (IBU).

Хотя по поводу IBU Нуждов косвенно уже ответил: «Основная задача лиги — проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов соревнований. Так как указанные структуры (Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона) формально не входят в члены национальных федераций по биатлону, то их деятельность не попадает под юрисдикцию и, соответственно, не регламентируется уставными документами IBU. На планируемых соревнованиях лиги спортивные коллективы стран будут представлять клубные команды», — передает слова Нуждова ТАСС.

Какие будут клубы?

На данный момент есть всего два зарегистрированных клуба: белорусский и Московской области. Плюс будут обещанные гости из Китая. «Мой клуб «Ляонин» из города Шэньян планирует участие в этих соревнованиях. Еще в середине лета обсудили с Нуждовым возможность участия моей команды в этом турнире, — сообщил «Матчу» тренер Андрей Прокунин. — Внутренних соревнований в Китае почти нет, по нашему участию в Кубке IBU сказать сложно: 50 на 50, поэтому этот турнир здорово вписывается в наш календарь. Мы планируем привезти семь человек: трех девочек, одна из которых юниорка, а также трех мужчин и одного юниора».

Помимо белорусов, китайцев и подмосковных спортсменов должны принять участие в этих соревнованиях и сильнейшие российские биатлонисты. Но так как турнир возник для многих внезапно, никаких других клубов на нем не будет. Несколько действующих спортсменов сообщили «СЭ», что сами пока не до конца понимают систему. Одни говорят, что, вероятно, каждый побежит сам за себя. Другие — что будут представлять свой регион.

По факту мы имеем этап Кубка России с двумя отличиями: более высокий призовой фонд плюс иностранные участники из Китая и Белоруссии (хотя белорусы часто выступают на наших соревнованиях, пусть и вне зачета). От клубного биатлона остается слишком мало. Да и названия клубов, которые сейчас зарегистрированы, предполагают устоявшуюся систему региональных соревнований. Вряд ли за Белорусский клуб биатлона станет выступать Александр Логинов, а в Региональном клубе биатлона Московской области окажется, например, Эдуард Латыпов, который при этом продолжит представлять Башкортостан в Кубке и чемпионате России. Поэтому идея клубного биатлонного турнира выглядит, конечно, интересной, но ее нынешняя реализация вызывает вопросы.