«Готов пойти на интервью к Бабикову. У меня нет запретных людей». Заявления Виктора Майгурова

Глава Союза биатлонистов России подвел итоги первого этапа Кубка Содружества.

В Сочи прошел первый этап Кубка Содружества, который, по сути, открыл новый биатлонный сезон. Итоги этапа в разговоре с журналистами подвел президент СБР Виктор Майгуров.

Основная наша проблема — стрельба

— Какие итоги можно подвести после первого этапа?

— Сезон стартовал. Слава богу, все прошло удачно: без травм и падений, потому что перед началом этапа были определенные опасения в силу погоды. Отрадно, что достаточно большое количество спортсменов приняло участие: у мужчин было порядка 60 человек, женщин — больше 30, для Кубка Содружества это хороший показатель. Что касается самой организации, то у нас была хорошая атмосфера, потому что спортсменам выступать при пустых трибунах скучновато.

Хотел бы поздравить коллег из белорусской федерации, потому что Антон Смольский победил в трех гонках. Не могу сказать, что наши спортсмены сильно уступают. Да, они уступают в плане стрельбы, на что нам необходимо обратить внимание, о чем мы говорим много времени. Но оценку работы деятельности тренеров и выступления спортсменов мы будем давать по итогам двух главных стартов: Спартакиада и чемпионат России. По итогам этих соревнований будут утверждены критерии по составу сборной на следующий год. Естественно, спортсмен не может участвовать только в этих двух турнирах, так или иначе, нужно быть в рейтинге.

Масс-старты в воскресенье были очень интересными для зрителей, интрига в нашем виде спорта сохраняется. Для меня новые белорусские имена стали приятным открытием. Но не сильно радостно, что в мужской гонке в топ-10 попало только три человека из национальной команды. Наверное, это невозможно оставить без внимания, но никто не собирается делать вывод по одному старту. Будем смотреть, как эта работа будет проходить зимой. Не всегда спортсмены, проявляющие себя летом, идут среди лидеров зимой. Точно не будем делать выводы о работе тренеров, подготовке спортсменов. Отрадно, что пропускавшие сезон Логинов и Нигматуллина возвращаются в лидирующий пул спортсменов. Надеюсь, что все это продолжится, потому что для набора формы нужна соревновательная деятельность. Это хороший пример для молодых спортсменов, которые здесь выступали. Надеюсь, они сделают правильные выводы, чтобы шлифовать проблемные моменты, которые есть сейчас. Сказать по ним что-то конкретное мы сможем только весной, но, наверное, сложно ожидать какого-то чуда, если ты плохо выступаешь в декабре, январе и так далее.

— По мужскому масс-старту: вы успели поговорить с тренерами, почему так произошло?

— Еще нет. Понятно, что белорусы провели сбор в Армении на другой высоте, но это, конечно, не может быть однозначным ответом, почему они выглядят лучше, хотя высота тоже имеет большое значение. Но лидеры должны попадать. К сожалению, не выступил Карим, Серохвостов, но, надеюсь, что они будут готовы к Тюмени. Основная наша проблема — это стрельба.

— Не хотели проводить большой масс-старт?

— Нет, потому что был бы большой разрыв среди участников. Ну и сюда не все желающие могли приехать в силу финансовых причин. Мы хотим, чтобы как можно больше спортсменов принимало участие в наших турнирах, но также не будем забывать про соревнования, потому что падать зимой и летом — это разные вещи.

— Не все профессиональные спортсмены выдержали всю программу. Каково будет юношам зимой?

— Я вспоминаю себя, когда я приехал на юниорский чемпионат мира во Франции на высоте 1800 метров, ну и ничего — бежали нормально. Никто не рассуждал, что тяжело. Ну да, тяжелее, чем обычно, но здесь, в Сочи, даже не такая высота, всего 1300 метров. У кого будет желание и возможность, они могут приехать раньше. Ну и никто не приезжает с чистого листа. Можно же еще жить внизу, а соревноваться здесь. Задача государства — провести эти мероприятия очень круто, показать юношам атмосферу, не как-то кулуарно, а вот здесь и сейчас. Нам бы в свое время на олимпийских трассах посоревноваться... Было бы круто.

Виктор Майгуров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортсменов много что интересует, но основные разговоры про деньги

— Призовые остаются такими же в этом сезоне?

— Да, все верно.

— На Кубке Содружества, чемпионате и Кубке России?

— А также первенстве России и Всероссийских соревнованиях.

— Но при этом бюджет СБР стал меньше?

— Да, в целом уменьшился. Но мы стараемся не уменьшать призовые.

— В прошлом сезоне было три этапа Кубка Содружества в белорусских Раубичах, сейчас остался один. Почему так?

— У нас добавилась Спартакиада сильнейших. Кубок Содружества уменьшился на пять мужских и пять женских гонок. Спартакиада — это те же пять гонок. Не будь ее, у нас добавилось бы два этапа Кубка Содружества. В прошлом году все тренеры и спортсмены говорили, что много стартов. Сейчас сделали двухнедельную паузу после декабрьских стартов, затем в январе блок и две недели подготовки к Спартакиаде, затем после февральских стартов — две недели перед чемпионатом России. На самом деле стартов стало меньше на пять гонок.

— Контакт спортсменов с СБР стал лучше или хуже?

— Благодаря тому что создали комитет спортсменов, стали больше общаться. Раньше были индивидуальные общения, а сейчас регулярно раз в месяц обсуждаем какие-то насущные темы. Подключается комитет спортсменов — семь человек. Если кто-то хочет еще подключиться — ради бога.

— Какие-то идеи спортсменов вас удивили?

— Меня в большей степени напрягает, что все разговоры про деньги: почему, сколько. Я просто ассоциирую со своим временем. Понятно, что у нас не было призовых... Не знаю. Наверное, их много что интересует, но основные разговоры про деньги. Да, деньги всем нужны. Все равно в жизни это не самое главное.

— Нет же ничего плохого, что человек хочет зарабатывать?

— Конечно, нет. Но когда мы объясняем, что по тем или иным причинам бюджет СБР уменьшился, но мы сохраняем призовые на том же уровне, нам говорят: «А давайте больше?» Мы отдаем приоритет спортсменам. Если все сложить, то это навскидку 80-90 миллионов. И 55 миллионов — мы помогаем региональным федерациям. Давайте спросим региональные федерации, куда двинуть эту чашу: в сторону молодежи, которую мы воспитываем, или в сторону призовых спортсменов? Думаю, что выбор будет очевиден. Поэтому мы стараемся сохранить определенный паритет. Стараемся максимально поддерживать наши региональные федерации, которые занимаются теми, кто придет к нам завтра-послезавтра. Впервые эта программа в размере 55 миллионов была реализована. В следующем году хотим тоже максимально сохранить программу поддержки регионов и программу поддержки региональных спортсменов. Также у нас никогда не было призовых для юниоров. В том году 111 юниоров получили выплаты за призовые места в соревнованиях. У взрослых это было 58 или 68 человек. Считаю, что тоже неплохая поддержка, чтобы мотивировать их в непростое время, когда у нас закрыт международный сезон. Они понимают, куда им двигаться. Это важная составляющая для молодежи для того, чтобы они занимались нашим видом спорта.

— Вы говорили, что на Ивановскую область было выделено 15 тысяч рублей на сезон. Доехали ли вы туда, чтобы решить вопрос? И много ли таких регионов, у которых все совсем печально?

— Если говорить про Ивановскую область, то мы до сих пор не доехали. До сих пор согласовываем через их министерство встречу с руководством региона. Мы так или иначе им поможем — через их руководство или каким-то другим путем. Со всеми регионами, которые к нам обращаются по тем или иным вопросам, мы находим пути решения. За это лето объездил много регионов: Марий Эл, Чувашия, Ульяновская область. В некоторых регионах был повторно: на Дальнем Востоке, в Карелии. У каждого своя степень развития биатлона и степень своих проблем. Для кого-то 100 тысяч — большие деньги, для кого-то нужны другие истории. В Горно-Алтайске, где стрельбище до сих пор не достроено, пытаемся всяческими способами помочь. У меня сегодня есть вице-президент по спорту Павел Ростовцев, который в большой степени погружен в жизнь команд, а я занимаюсь региональной политикой.

Виктор Майгуров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не сижу в соцсетях, потому что есть чем заниматься

— Есть ли какие-то новости по коллаборации с лыжниками?

— Не могу сказать что-то конкретное. Все в процессе обсуждения, но не более того.

— Готовы вы пойти на интервью к Антону Бабикову для его Telegram-канала?

— Я вообще со всеми готов общаться. У меня нет запретных людей, с кем бы я ни общался. Я даже не знаю, что у него есть Telegram-канал.

— Это канал троих человек: Бабикова, Поварницына и Логинова.

— Я минимум читаю те или иные новости. У меня есть люди, которые информируют о том, что пишут. Реально есть чем заняться. Я говорю не только про спортивные, но и глобальные новости. Дома телевизор не смотрю, на работе пробегаю новостную ленту. Я не сижу в соцсетях, сам ничего не публикую. Потому что есть чем заниматься. Не скучаю.

— Но о «Союзе трех биатлонистов» знаете?

— Конечно. Я знаю, что у нас есть три спортсмена, которые готовятся самостоятельно. Все. Это доносится косвенно. С каждым из них я в хороших отношениях. Когда они просили о той или иной поддержке, через ЦСП мы проработали, дали информацию по Шукаловичу. Там на самом деле не все так просто. Можно было сделать. Но они решили не заморачиваться. С одной стороны, я их понимаю. Это такая бюрократическая цепочка, которую надо пройти. Пока они ее пройдут, уже осень закончится.