Олимпийская чемпионка из сборной Украины отстранена антидопинговыми службами. Печальный финал карьеры

Биатлонистка Вита Семеренко обвиняется в пропуске трех тестов в течение одного года.

Национальный антидопинговый центр Украины объявил об отстранении от соревнований олимпийской чемпионки по биатлону Виты Семеренко. 38-летняя биатлонистка обвиняется в пропуске трех обязательных проверок в течение одного года, последний такой инцидент случился с ней 20 марта нынешнего года. Если ветерану не удастся доказать свою невиновность, ей грозит от года отстранения (в случае признания вины и сотрудничества с борцами за чистый спорт) до восьми лет (при отягчающих обстоятельствах). В любом случае карьеру Виты, которая не появлялась на международных стартах уже два года, можно считать завершенной. Причем не самым триумфальным образом.

Мы должны упорно работать над допинговой бедой

Все спортсмены топ-уровня обязаны сообщать в антидопинговые органы временной промежуток, в который к ним могут нагрянуть с внесоревновательной проверкой. Если в указанное время атлета не оказывается в указанном месте, ему ставится «красный флажок». Три флажка в течение одного года приравниваются к положительному тесту. При кажущейся простоте правил соблюдать их непросто, ведь предварительные данные о своих передвижениях надо вносить на четыре месяца вперед, а потом исправлять информацию не так просто, особенно при постоянных переездах. Порой за корректностью сведений из системы ADAMS следят люди из федераций, но атлетам, которые тренируются вне сборных, как сестры Семеренко, приходится заниматься этим самостоятельно.

Фото Global Look Press

Вита и ее сестра-двойняшка Валентина в прошлом сезоне выиграли в составе сборной Сумской области смешанную эстафету на чемпионате Украины, но с 2023 года олимпийская чемпионка тренируется отдельно от национальной команды и не принимает участия в международных стартах. Последним крупным выступлением для Виты был чемпионат Европы в январе 2022-го, после чего она, в отличие от сестры, не попала в заявку на Олимпиаду в Пекине и стало понятно, что карьера звездной спортсменки клонится к закату. Впрочем, и Валя на Играх-2022 сошла с дистанции индивидуальной гонки — возрастная спортсменка начала задыхаться и у нее случился спазм легких.

Звездный час в карьере сестер Семеренко пробил на Олимпиаде-2014, когда Вита и Валентина выиграли золото в составе женской эстафетной команды. Вита стала в Сочи еще и третьей в спринте. Занявшую второе месте в той гонке россиянку Ольгу Вилухину сначала лишили серебряной медали, но затем оправдали. Тем не менее украинская биатлонистка высказывалась о допинговых проблемах наших девушек достаточно корректно. «Игра не по правилам, к большому сожалению, сегодня характерна далеко не только в спорте и далеко не только в России, — говорила спортсменка в интервью газете «Сегодня». — Все без исключения, кто так или иначе имеет отношение к теме запрещенных препаратов в спорте, должны упорно работать над этой бедой! Мотивация очень простая: из-за подобных махинаций мы теряем уважение к спорту в целом, мы теряем лояльность наших болельщиков».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Слухи о переезде в Россию

После Игр-2014 в Сочи ходили слухи, что сестры Семеренко, расстроенные задержкой с выплатами олимпийских бонусов, могут сменить гражданство и оказаться в составе сборной России. Однако сами девушки подобную информацию категорически опровергали. Но и больших личных успехов за украинскую команду сестры после этой истории уже не добивались. Вита в 2016 году родила сына и после возвращения с трудом попала в заявку на Пхенчхан-2018. Ну а Валя на корейской Олимпиаде устроила скандал, написав в соцсетях после непопадания в заявку на эстафету: «У нас не команда, а ***».

После начала СВО Вита Семеренко, как и многие звезды украинского спорта, допускала оскорбительные высказывания в отношении россиян в соцсетях. При этом олимпийская чемпионка нарвалась на скандал с радикалами-националистами, после того как поздравила свою подругу Ольгу Абрамову ссылкой на русскоязычную песню Юрия Шатунова. Бывшая россиянка Абрамова, перешедшая в сборную Украины, после начала военного конфликта в 2022 году через Венгрию бежала на историческую родину. Правда, впоследствии Ольга снова покинула Россию, попытавшись перезагрузить карьеру в Южной Корее.

В российском биатлоне за пропуск трех допинговых тестов в 2019 году была отстранена на полтора года чемпионка мира по летнему биатлону в смешанной эстафете Маргарита Васильева. Отбыв наказание, эта спортсменка вернулась к соревнованиям, но в апреле 2022-го завершила карьеру «по личным причинам». Вскоре Васильева родила своего второго ребенка, а через год — третьего.

В 2020-м стало известно, что проблемы с пропуском трех допинговых тестов возникли у чемпиона Европы Алексея Слепова. Сначала этот спортсмен был оправдан, поскольку в одном из случаев неявки на тестирование якобы имело место ЧП — отравление спортсмена. Потом оправдательный приговор был пересмотрен, Алексей получил два года дисквалификации, а потом — еще дополнительный срок за то, что работал детским тренером в период отстранения.