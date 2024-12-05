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Биатлонисты четвертую неделю подряд соревнуются в Ханты-Мансийске. Больше негде?

Второй этап Кубка России в Ханты-Мансийске пройдет с 6 по 8 декабря
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Биатлонистки во время гонки в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске пройдет второй этап Кубка России по биатлону.
Фото Валентин Козленко/ЦСП
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Гид по второму этапу Кубка России.

С 6 по 8 декабря в Ханты-Мансийске пройдет второй этап Кубка страны по биатлону. Это будут уже четвертые подряд соревновательные выходные в Югре с участием сильнейших спортсменов России и Белоруссии. Рассказываем, что ожидать от новых стартов на том же месте.

Гостеприимные Ханты

Биатлонисты уже не первый год начинают сезон в Ханты-Мансийске. Выбор места для старта вполне оправдан. Стадион в Югре проверенный и в свое время принимал этапы Кубка мира, но одна из главных причин в том, что там не бывает проблем со снегом в ноябре. Например, в нынешнем году такие трудности из-за аномально теплой погоды испытала Тюмень, в результате пришлось переносить этап лыжного Кубка России. В Ханты же, наоборот, могут в это время прийти жесткие морозы и вмешаться в биатлонное расписание, как было в 2022-м, когда гонки отменяли. Хотя это, скорее, исключение из правил.

В прошлом сезоне биатлонисты соревновались в Югре три выходных подряд, в этом — добавился еще один уик-энд. Открывали сезон 16-17 ноября Кубком МЛКБ (Международной лиги клубного биатлона). Этот старт неофициальный и не входит в календарь СБР. Однако призовые на нем высокие, за победу дают 1 миллион рублей, в том числе поэтому никто из сильнейших спортсменов от него не отказался.

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Официально же сезон открыл этап Кубка Содружества. В прошлом году его в Хантах не было, да и сам сезон начинался на неделю позже. Глава СБР Виктор Майгуров так объяснял изменения в календаре: «Все там (в Ханты-Мансийске) вкатываются, делают подводящую работу к сезону. Если бы не соревнования, они так же бежали бы контрольную тренировку, а теперь сделают это за деньги. Мы предлагаем посоревноваться несколько дней. Если хочешь проводить подводящую работу через соревнования, то пожалуйста, если нет, то мы никого не заставляем. Мы и заканчиваем сезон на неделю раньше. Пусть спортсмены сами выбирают, где им участвовать».

После этапа Кубка Содружества в календарном плане остались два этапа Кубка России, которые были и в прошлом сезоне, но с чуть более расширенной программой.

Биатлонист Даниил Серохвостов
Даниил Серохвостов.
Фото Союз Биатлонистов России

Избирательность лидера

Мощный старт сезона в этом году выдает Даниил Серохвостов. На текущий момент его можно назвать сильнейшим биатлонистом России и Белорусии. В пяти личных гонках он не опускался ниже второго места: три золота и два серебра. Одно серебро — особенное. Его Даниил взял в масс-старте на Кубке МЛКБ. Тогда победу он просто отдал своему другу Кариму Халили, а точнее, проиграл в «Камень, ножницы, бумага» за несколько метров до финиша.

В зачете Кубка Содружества Серохвостов не находится в топе, так как из-за болезни пропустил летний этап соревнований. Зато лидирует в рейтинге СБР и зачете Кубка России, поэтому второй этап он начнет в желтой майке лидера. При этом особых целей он тут не ставит, ведь главными стартами сезона считает уже прошедший Кубок МЛКБ и февральские соревнования. «Кубок России я бегать не собираюсь весь полностью. Поэтому только если за Кубок СБР бороться и все», — сообщил он в интервью «Матчу».

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Лидерство в зачете Кубка России у Серохвостова пока не надежное, ведь на первом этапе была только одна личная гонка — спринт. Поэтому на втором в топе вполне возможны перестановки. Серебро в спринте на стартовом этапе взял призер Олимпиады и чемпион мира Александр Логинов, который летом ломал руку, а бронзу — белорус Антон Смольский. Раньше у представителей сборной Белоруссии не считали очки и не включали их в зачет Кубка России, но в этом все изменилось. На сайте СБР именно Смольский идет третьим в тотале, а не россиянин Никита Поршнев, оказавшийся на четвертом месте. Также в топ-10 Кубка России присутствуют еще три белоруса: Максим Воробей — 5-й, Иван Тулатин — 6-й, Дмитрий Лазовский — 10-й.

В женском зачете Кубка России после одной гонки лидирует лучшая биатлонистка прошлого сезона Наталия Шевченко. Второе место в спринте на первом этапе в Ханты-Мансийске заняла Кристина Резцова, третье — белоруска Динара Смольская.

Центр зимних видов спорта в Ханты-Мансийске
Фото Валентин Козленко/ЦСП

Призовые

Суммы призовых в Кубке России остались прежними в сравнении с предыдущими сезонами. Победитель в каждой личной гонке получает 70 тысяч рублей, серебряный призер — 60 тысяч, бронзовый — 50 тысяч. Всего награждаются топ-6 сильнейших участников.

Самые высокие призовые, если вынести за скобки Кубок МЛКБ, биатлонисты могут выиграть на Кубке Содружества. Там за победу в личных гонках дают 300 тысяч рублей (белорусам с учетом налогов выплачивают больше — 370 тысяч за первое место). На чемпионате России суммы тоже выше Кубка страны — 100 тысяч победителю.

Победители и&nbsp;призеры смешанной эстафеты на&nbsp;этапе Кубка России по&nbsp;биатлону в&nbsp;Ханты-Мансийске. Белоруссия — лучшая в смешанной эстафете на Кубке России. Лазовский принес ей победу на финише

В нынешнем году появились дополнительные вознаграждения для спортсменов. В конце сезона лидеры рейтинга СБР у мужчин и женщин получат 1 миллион рублей, а, помимо этого, сильнейшим биатлонистам до 23 лет достанется 500 тысяч рублей.

После второго этапа Кубка России спортсмены наконец-то сменят локацию. С 12 по 15 декабря соревнования пройдут в Ижевске. Четыре гонки в Удмуртии состоятся в рамках Кубка страны, а две (индивидуальные у мужчин и женщин) — чемпионата России, то есть призовые на них будут выше.

Расписание II этапа Альфа-Банк Кубок России
6 декабря, пятница
9.00 — спринт, женщины
12.00 — спринт, мужчины
7 декабря, суббота
9.00 — гонка преследования, женщины
12.00 — гонка преследования, мужчины
8 декабря
9.00 — большой масс-старт, женщины
12.00 — большой масс-старт, мужчины
Время начала гонок московское

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Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Даниил Серохвостов
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