Белорусы остались без золота.

Кубок России. Второй этап. Гонка преследования. Мужчины

1. Даниил Серохвостов — 33.33,5 (1 промах)

2. Никита Поршнев — +24,3 (1)

3. Антон Смольский (Белоруссия) — +29,4 (1)

Женщины

1. Наталия Шевченко — 29.18,7 (1 промах)

2. Анастасия Зырянова — отставание +7.0 (1)

3. Тамара Дербушева — +13,1 (1)

В субботу, 7 декабря, в Ханты-Мансийске прошли гонки преследования на втором этапе Кубка России-2024/25 по биатлону. У женщин лучшей стала Наталия Шевченко, а у мужчин победу одержал Даниил Серохвостов.

Борьба до финиша

Шевченко преодолела трассу за 29 минут и 18,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Все решилось в самой концовке. После четвертой стрельбы лидировала Анастасия Зырянова, но с каждым отрезком она теряла преимущество. На отметке 8,6 километра Шевченко сократила отставание до 0,6 секунды, а вскоре вышла на первое место. А затем уже не упустила победу на финише.

Помимо Зыряновой, в топ-3 попала Тамара Дербушева, которая также на протяжении большей части гонки шла в когорте лидеров.

«Это была классная гонка. Очень рада, что сегодня у меня уверенная стрельба в положении стоя. Я не боялась, не спешила никуда, работала своим темпом, и это дало результат. На финише мне было важно догнать Анастасию Зырянову до спуска. Затем отсиделась за ней немного на спуске, а потом финиш был в спринтерском исполнении. Если бы она не допустила промах, то у меня было отставание секунд 25, которые я не смогла бы отыграть», — сказала Шевченко matchtv.ru.

Награждение по итогу гонки преследования на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Фото Сергей Аверьянов / СБР

Без интриги

У мужчин такой напряженной борьбы за первую строчку не получилось. Серохвостов начал делать себе задел еще после первой стрельбы, а затем только увеличивал его. Допустив всего один промах на четырех огневых рубежах, Даниил финишировал с золотом без особых проблем, хотя и растерял десяток секунд преимущества ближе к финишу.

«Сегодня тяжелый день был, тяжело на трассе. Поэтому совсем не легко. Есть ли куда добавить? Думаю, есть. Форма не идеальная. Хорошая, но не идеальная. Была бы идеальная — было бы легко в гонке. Судя по тому, что я прихожу потом домой и лежу на диване — мне не особо легко.

Кубок мира? Вообще не думаю об этом. Я просто рад бегать и все», — приводит слова Серохвостова matchtv.ru.

Никита Поршнев и белорус Антон Смольский ожесточенно сражались за серебро. В итоге россиянин не отдал второе место, показав великолепную скорость на заключительном круге.

В воскресенье, 8 декабря, пройдут мужской и женский масс-старты. И, конечно же, все внимание на Серохвостова. Пока что Даниил — главный герой стартов в Ханты-Мансийске, учитывая серию побед на первом этапе Кубка.