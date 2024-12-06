«Белка подмигнула». У Зыряновой первое личное золото на Кубке России, Смольский опередил Латыпова на три десятых

Веселый спринт в Ханты-Мансийске.

Кубок России по биатлону. 2-й этап. Спринт. Женщины

1. Анастасия Зырянова (Московская область) — 21.50,7 (0)

2. Полина Плюснина (ЯНАО/Мордовия) — +20,3 (0)

3. Анастасия Гришина (Новосибирская область/Алтайский край) — +22,7 (1)

Мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 23.37,8 (0)

2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — +0,3 (0).

3. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — +1,7 (2)

В Ханты-Мансийске стартовал второй по счету этап Кубка России по биатлону. На прошлой неделе спортсмены соревновались в спринтах и различных вариациях смешанных эстафет, в эти выходные программа соревнований куда более привычная для зрителей со стажем- сразу две личные контактные гонки: пасьют и масс-старт. А начался этап со спринта. У женщин гонку с двумя огневыми рубежами неожиданно выиграла Анастасия Зырянова, у мужчин лучший результат показал Антон Смольский. Его время всего на три десятых оказалось лучше, чем у Эдуарда Латыпова.

Зыряновой помогли «знаки» на трассе

В женском спринте весь пьедестал почета заняли молодые спортсменки. Выиграла гонку 23-летняя Анастасия Зырянова. Она не допустила ни одного промаха на огневых рубежах, а дистанцию прошла за 21 минуту 50,7 секунды. Это, безусловно, успех для биатлонистки, представляющей Московскую область. На взрослом уровне девушка выступает уже третий сезон, но до этого поднималась на пьедестал почета лишь в командных видах программы — на ее счету два серебра в сингл-миксте и золото в женской эстафете.

«Сегодня мне перед выходом сказали, что в шестерке должны быть три представительницы сборной Московской области, но почему-то на себя я не поставила. Однако теперь я очень рада, что в итоге очень высоко сегодня поднялась, поскольку ощущение уверенности у меня было. Знаки по трассе следовали, что сегодня проходит моя гонка. Какие знаки? А вот это небольшой секрет. Например, белочка тоже пробежала, подмигнула», — приводит слова Зыряновой match.tv.

Второй результат показала 25-летняя Полина Плюснина, он также была точна на стрельбище, однако ходом уступила победительнице 20,3 секунды. Впрочем, и серебро для биатлонистки — отличный результат. До этого ей ни разу не удавалось подняться на подиум.

Бронзу завоевала 22-летняя Анастасия Гришина. В отличие от соперниц, у нее в нынешнем сезоне уже было серебро в пасьюте на этапе Кубка Содружества. Тогда она уступила только Динаре Смольской, а в этот раз сумела взять у соперницы реванш. Белоруска так же, как и россиянка, не справилась с одним выстрелом, но ходом проиграла 6,4 секунды и осталась только шестой.

При этом для многих звездных биатлонисток гонка сложилась не лучшим образом. Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Анастасия Халили совершили по три промаха, Анна Сола и вовсе промазала четыре раза и замкнула топ-15. Лидер общего зачета Кубка России Наталия Шевченко и Виктория Сливко не закрыли по две мишени, заняв 7-е и 10-е места соответственно.

Полина Плюснина, Анастасия Зырянова и Анастасия Гришина. Фото Сергей Аверьянов / СБР

Латыпов закрыл все мишени

У мужчин в новом сезоне борьбу за золото ведут между собой Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Антон Смольский. Поэтому все внимание болельщиков было приковано именно к данной тройке.

На этот раз Латыпов хорошо отработал на огневых рубежах. Он закрыл все 10 мишеней, хотя вновь заставил понервничать своих фанатов, сделав огромную паузу перед последним выстрелом на стойке. На финишный круг он уходил с преимуществом в 4,4 секунды над Смольским, который также в пятницу был точен. Но выиграть гонку не смог: время белоруса оказалось лучше всего на 0,3 секунды.

Как признал Антон, ему пришлось понервничать во время финиша Эдуарда. «Я стоял в разминочной зоне. Кричал: «Эдик, не надо!» Эмоции крутые, такая плотность, борьба. Рад, что удалось победить. Плотность результатов говорит о том, что я в неплохой форме и Эдуард хорошо себя чувствует. Все в оптимальной форме, скольжение плюс-минус одинаковое. Гонку занесу в актив, доволен работой на рубеже и на дистанции. Не скажу, что сегодня холодно. Да, холоднее, чем в предыдущие дни, но не так, как обычно в Ханты-Мансийске», — сказал Смольский.

Впрочем, обоим биатлонистам откровенно повезло, что Серохвостов допустил два промаха на стойке. Ведь даже с таким приличным для спринта штрафом Даниил финишировал третьим с отставанием всего на 1,7 секунды. Так что в субботу в пасьюте между биатлонистами ожидается очень интересная борьба.

Что касается остальных, то хорошую скорость продемонстрировал Александр Поварницын. С одним промахом он уступил Смольскому 27,2 секунды. Также неплохо прошел дистанцию Никита Поршнев. У него один штраф и отставание на 34,0 секунды.