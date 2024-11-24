Сегодня, 14:15
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап. Масс-старт.
Женщины
1. Анна Сола (Белоруссия) — 38.04,7 (3)
2. Анастасия Халили (Россия) — 21,1 (2)
3. Виктория Сливко (Россия) — 57,2 (1)
Мужчины
1. Даниил Серохвостов (Россия) — 38.13,4 (2)
2. Никита Поршнев (Россия) — 15,3 (1)
3. Эдуард Латыпов (Россия) -22,1 (3)
В воскресенье, 24 ноября, у женщин и мужчин прошли масс-старты на втором этапе Кубка Содружества по биатлону. Победителями стали белоруска Анна Сола и россиянин Даниил Серохвостов.
Сола преодолела дистанцию 12,5 километра за 38 минут 4,7 секунды. Белоруска показала хорошую скорость на трассе и, несмотря на два промаха на «лежках», сумела удержаться в группе лидеров, а после третьего огневого рубежа создать небольшой отрыв от соперниц.
Одна не закрытая Анной мишень на последней «стойке», казалось бы, возродила интригу — отставание преследовавшей ее Анастасии Халили на выходе со стрельбища составляло всего 15 секунд. Однако Сола была в этот раз сильнее оппонентки на лыжне и финишировала с комфортным преимуществом, позволив себе даже прокатиться по стадиону с флагом Белоруссии в руках.
Халили с двумя промахами стала второй (+21,1 секунды). Третье место заняла еще одна представительница нашей страны Виктория Сливко. Она не закрыла лишь одну мишень, тем не менее ходом сильно уступила Соле. Ей отставание — 57,2 секунды. При этом ни одной из 30 участниц гонки не удалось отстрелять на ноль.
Интересно, что после финиша победительница не верила в свой успех, поскольку последние старты сложились для нее не очень успешно. В спринте Анна была 13-й, а в гонке преследования — седьмой.
«Пока сложно в это поверить. Наконец все получилось после всех этих неудач. Уже хотелось опустить руки. Я очень рада, что сегодня получилось даже с флагом финишировать, еще и в гонке с четырьмя огневыми рубежами. Я рада этому. Лично для меня получилась достойная гонка», — цитирует Солу «Матч ТВ».
Главным героем мужского масс-старта стал Даниил Серохвостов. После второй «лежки» из-за промаха он уступал лидировавшему на тот момент Кириллу Бажину 20 секунд, однако уже за круг сумел отыграть отставание, а затем благодаря чистой стрельбе на «стойке» — первым уйти на круг с небольшим отрывом от Антона Смольского. При этом ходом он смотрелся на дистанции лучше белоруса, поэтому даже одна незакрытая мишень на последнем огневом рубеже не помешала ему финишировать первым.
Второе место в итоге занял еще один россиянин Никита Поршнев (1 промах, отставание — 15,3 секунды), Эдуард Латыпов (3 промаха, +22,1) замкнул тройку лучших. Смольский же допустил два промаха на последней стойке и стал только седьмым.
Даниил Серохвостов завоевал второе золото в Ханты-Мансийске. Накануне он выиграл гонку преследования, а в спринте завоевал серебро, уступив только Латыпову.
Третий этап Кубка Содружества пройдет в Чайковском (Пермский край) с 20 по 22 декабря, а уже 29 ноября в Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России-2024/25.