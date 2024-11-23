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Серохвостов вырвал победу у Латыпова. Как прошли гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества

Серохвостов вырвал победу у Латыпова на втором этапе Кубка Содружеств
Артемий Кутейников
Корреспондент
Биатлонисты Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Даниил Серохвостов (справа) опередил Эдуарда Латыпова в гонке преследования в Ханты-Мансийске.
Фото Союз Биатлонистов России
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Бронзовый призер мужской гонки поднялся на 20 позиций.

Кубок Содружества
Гонка преследования
Мужчины
1. Даниил Серохвостов (Россия) — 33.32,1 (2)
2. Эдуард Латыпов (Россия) — 25,8 (2)
3. Иван Колотов (Россия) — 1.02,4 (0)
Женщины
1. Динара Смольская (Белоруссия) — 29.33,7 (2)
2. Анастасия Гришина (Россия) — 10,6 (1)
3. Виктория Сливко (Россия) — 30,5 (1)

23 ноября в Ханты-Мансийске прошли гонки преследования в рамках второго этапа Кубка Содружества по биатлону. Не обошлось без неожиданных результатов. У женщин победила Динара Смольская, у мужчин — Даниил Серохвостов.

Смольская взяла реванш за спринт

Победительницей у женщин стала Динара Смольская — спринт она завершила четвертой с 12-секундным отставанием от Тамары Дербушевой, финишировавшей накануне с лучшим временем. В пасьюте белоруска допустила два промаха, причем оба — на стойке, что едва не помешало ее победе: отрыв от второго места составил всего 10 секунд.

В топ-3 вошли россиянки Анастасия Гришина и Виктория Сливко: поднялись с шестой и восьмой строчки соответственно благодаря хорошей стрельбе — промахнулись всего по разу. 21-летняя Гришина и вовсе впервые поднялась на подиум Кубка Содружества и после выступления объяснила второе место хорошей работой в межсезонье.

Эдуард Латыпов выиграл спринт на&nbsp;этапе Кубка Содружества в&nbsp;Ханты-Мансийске. Латыпов начинает отыгрываться за провал летом. Выиграл спринт даже с двумя промахами

«Большого секрета нет — мне кажется, это подготовка. После лета начинаем разбегаться, и поэтому такой результат. Как-то более уверенной стала, когда выхожу на старт. Уже нет такого: о боже, это женщины, они такие большие, а я юниорка! С этого сезона я чувствую, что могу конкурировать, что мне пора показывать себя. Я пыталась до последнего бежать за Смольской, до последнего подъема. Но потом мне сказали, что я не приблизилась, и поэтому просто доехала», — сказала Гришина.

Сливко упустила возможность побороться за серебро с Анастасией на последнем огневом этапе — смазала четвертый выстрел и ушла на штрафной круг. Отставания Анастасии и Виктории от Смольской составили 10,6 и 30,5 секунды. Дербушева, стартовавшая первой, с тремя промахами заняла лишь восьмое место.

Биатлонисты Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Эдуард Латыпов (слева) и Даниил Серохвостов.
Фото Союз Биатлонистов России

Серохвостов выиграл дуэль с Латыповым

На финише пасьюта Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов, победитель и серебряный призер спринта, поменялись местами. Золото ушло 25-летнему уроженцу Барнаула, который оказался быстрее конкурента ходом: оба допустили по два промаха, причем Даниил — на двух последних этапах, но все равно привез Эдуарду 25,8 секунды.

«Гонка прошла достаточно хорошо. С Даниилом хорошо работали вначале. Лежка немножко не удалась, потому что засуетился, обойма не вытаскивалась, хотелось спешить, чтобы не отставать. Поторопился с выстрелами. Этот момент, наверное, был решающим. Учитывая, что Даниил сейчас в хорошей форме, его по дистанции тяжело догонять. Очень интересная борьба, когда все сильнейшие соперники выходят на дистанцию. Даниил много стартов пропустил, не было той борьбы на трассе, а сейчас очень здорово. Думаю, болельщики это оценивают. И для меня как для спортсмена это тоже очень важно», — поделился впечатлением Латыпов.

Эдуард Латыпов. Латыпов готов к погоне в Кубке Содружества. В нашем биатлоне стартует зимний сезон

Третье место сенсационно занял 27-летний Иван Колотов, который закончил спринт только на 23-й строчке. Спортсмен чисто прошел все огневые рубежи, благодаря чему обогнал конкурентов. А Карим Халили, стартовавший третьим, навязать борьбу оппонентам не смог, допустив суммарно четыре промаха.

Биатлонистка Тамара Дербушева на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Тамара Дербушева.
Фото Союз Биатлонистов России

Как проходит Кубок Содружества

Второй этап завершится 24 ноября — пройдут масс-старты. В общем зачете у женщин с 530 баллами лидирует Дербушева. Ее отрыв от идущей второй Сливко составляет 45 очков. Лидером среди мужчин остался белорус Антон Смольский, который завершил гонку преследования восьмым. Следующий этап пройдет с 20 по 22 декабря в Чайковском.

Даниил Серохвостов
Динара Алимбекова-Смольская

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