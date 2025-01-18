Биография Йоханнеса Бе: жизнь титулованного норвежского биатлониста

История лучшего спортсмена Олимпийских игр-2022 в Пекине во всех видах спорта.

Йоханнес Тиннес Бе

Дата рождения: 16 мая 1993 года

Место рождения: Стрюн (Норвегия)

Место проживания: Осло (Норвегия)

Гражданство: Норвегия

Рост: 187 см

Вид спорта: биатлон

Детство и юность Йоханнеса Бе

Йоханнес Бе родился 16 мая 1993 года в Стрюне (Норвегия). Его отец Клемент Бе работал в фермерском хозяйстве, а мать Аслауг Тиннес была физиотерапевтом в местной больнице. У Йоханнеса также есть братья Расмус, Тарьей, Гете и сестра Мартина. Родители с детства прививали своим детям любовь к здоровому образу жизни. Неудивительно, что в семье выросли два олимпийских чемпиона по биатлону.

Старший брат Тарьей — трехкратный олимпийский чемпион, трехкратный призер Олимпиады и 11-кратный чемпион мира. Именно он был примером для Йоханнеса. Правда, изначально будущий биатлонист выбрал футбол. На поле он играл на позиции центрального защитника и даже попал в сборную округа. Но родители смогли уговорить мальчика попробовать свои силы в биатлоне и не прогадали.

Первые успехи к нему пришли, когда Йоханнес начал выступать на юниорском уровне. В 2010 году на чемпионате Норвегии среди юниоров он выступал вместе с 18-летними, хотя на тот момент ему было еще 16 лет. Но это не помешало восходящей звезде стать первым. Через год он легко обгонял именитых Руне Браттсвеена и Ларса Хельге Биркеланна.

В общей сложности на юниорском уровне он завоевал пять золотых и одну серебряную медаль чемпионата мира. На его счету золото, серебро и бронза чемпионата Европы.

В 2012-м Бе переехал в Лиллехаммер, где были лучше условия для тренировок.

Йоханнес Бе. Фото Reuters

Карьера Йоханнеса Бе в биатлоне

С сезона-2012/13 Бе начал выступать на взрослом уровне. 19-летний биатлонист был включен в состав национальной команды на эстафетную гонку на Кубке мира в Антерсельве. Но Норвегия финишировала только на 10-м месте. Первую победу на Кубке мира Йоханнес одержал 14 декабря 2013-го в спринте на этапе в Анси. На следующий день он выиграл пасьют.

Первые медали чемпионата мира Бе-младший завоевал в сезоне-2014/15. На этапе в Контиолахти биатлонист выиграл золото в спринтерской гонке, серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете. Через год из Холменколлена спортсмен привез две золотые медали в эстафете и масс-старте, бронзу в смешанной эстафете.

Удачным получился для Йоханнеса сезон-2018/19, когда спортсмен одержал 16 личных побед на этапах Кубка мира. Это позволило ему установить мировой рекорд. Также норвежский спортсмен взял Малые хрустальные глобусы во всех дисциплинах.

Еще одно достижение — Бе-младший впервые в профессиональной карьере стал обладателем Кубка мира в общем зачете.

В 2020-м биатлонист одержал 10 побед в личных гонках на этапах Кубка мира. Это позволило ему опередить француза Мартена Фуркада на два очка и второй раз в карьере получить Большой хрустальный глобус. На данный момент он обладатель пяти БХГ.

В профессиональной карьере Йоханнес стал 20-кратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира в общем зачете. Также Бе занимает второе место в истории КМ по количеству побед.

В январе 2025 года норвежский биатлонист объявил, что сезон-2024/25 станет для него последним.

«На протяжении 13 лет я был частью лучшей в мире национальной команды, которую поддерживали лучшие в мире спонсоры. Последние шесть сезонов я совмещал спорт высшего уровня с семейной жизнью. Это было удивительно, но в то же время и сложно. Сейчас я чувствую, что настало время отдать приоритет семье», — написал Бе в соцсетях.

Йоханнес Бе. Фото AFP

Йоханнес Бе на Олимпиаде

Йоханнес Бе дебютировал на Олимпийских играх в 2014 году. В личных гонках он стал лишь восьмым в масс-старте, а в остальных дисциплинах не смог войти в топ-10. В мужской эстафете Бе использовал только один дополнительный патрон, но на последней стрельбе Эмиль Свендсен из-за штрафного круга лишил сборную медалей. Как итог — обидное четвертое место. Однако после перераспределения наград из-за дисквалификации российской сборной, которая стала первой, Норвегии досталась бронза.

Олимпиада-2018 для норвежского биатлониста была удачнее. В Пхенчхан он приехал в качестве главной звезды своей сборной. В Южной Корее Йоханнес завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км и два серебра в составе сборной в мужской и смешанной эстафетах.

Самыми успешными Олимпийскими играми в карьере Бе стали старты в Пекине.

В первый соревновательный день по биатлону норвежец стал олимпийским чемпионом в смешанной эстафете. Затем Йоханнес взял еще три золота — в спринте, мужской эстафете и масс-старте. Также он завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 км. На Играх-2022 Бе признали самым успешным атлетом среди всех видов спорта.

Таким образом, Йоханнес Бе — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный бронзовый и серебряный призер Олимпиады.

Йоханнес Бе. Фото Global Look Press

Достижения Йоханнеса Бе

Пятикратный олимпийский чемпион (2018, 2022)

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2018)

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2022)

20-кратный чемпион мира (2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024)

13-кратный серебряный призер чемпионатов мира (2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024)

Пятикратный бронзовый призер чемпионатов мира (2015, 2016, 2021, 2023, 2024)

Пятикратный обладатель Большого хрустального глобуса? (победитель Кубка мира в общем зачете)

Чемпион Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2011)

Йоханнес Бе. Фото Global Look Press

Скандалы с Йоханнесом Бе

Вне спорта братья Бе любят поразвлечься. Они большие юмористы. Например, в 2013 году на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске решили необычно поздравить Туру Бергер с Большим глобусом. Йоханнес, Тарьей и Свендсен станцевали голыми в лесу у трассы. Все бы ничего, но Свендсена успели заснять телеоператоры. Норвежцам пришлось разбираться с российской полицией.

Были и другие инциденты. Весной 2014-го в Словении эта же тройка, немного перебрав с алкоголем, спустила шины у машин на стоянке. Одним из пострадавших оказался Бьорндален. Без наказания не обошлось: каждого оштрафовали на 100 тысяч крон.

После первого золота на чемпионате мира в Контиолахти в 2015 году Йоханнес надел костюм Человека-паука и босиком отправился на прогулку.

С возрастом выходок стало меньше. Теперь он сосредоточен на караоке и участии в развлекательных программах на норвежском телевидении.

Норвежец регулярно дает интервью и зачастую говорит о России и наших спортсменах. Так, он негативно высказывался в СМИ в адрес Александра Логинова, который в 2014 году был обвинен в употреблении запрещенных веществ. При этом Бе выступил в защиту российской сборной в вопросе допинговых скандалов на Олимпийских играх-2018.

В октябре 2021 года вышла книга братьев Бе, в которой норвежские биатлонисты очень жестко отзывались о лыжнике Сергее Устюгове. Россиянина перепутали с обвиняемым в нарушении антидопинговых правил олимпийским чемпионом Сочи-2014 в биатлонной эстафете Евгением Устюговым.

«Один из братьев написал. Они взяли номер у [тренера лыжников] Маркуса Крамера, принесли извинения в личном сообщении. Но я уже отпустил. Ладно норвежцы ошибаются. Гораздо обиднее, когда ты бегаешь за страну, а потом тебя в ней же путают с человеком, который закончил карьеру семь лет назад. Понимаешь, что не особенно ты кому-то и нужен», — отреагировал Сергей в интервью «СЭ».

Йоханнес Бе с Хеддой Дэли. Фото соцсети

Личная жизнь Йоханнеса Бе

В 2015 году Йоханнес Бе познакомился с Хеддой Дэли. Первое время пара скрывала свой роман, только через год они стали выкладывать совместные фото в социальных сетях. В 2017-м молодые люди обручились. Через год жених и невеста сыграли свадьбу после Олимпийских игр в Пхенчхане. Медовый месяц молодожены провели в Италии и Испании.

Девушка после свадьбы взяла двойную фамилию. Известно, что она работает юристом. Зачастую ее можно увидеть на турнирах, болеющей за своего мужа.

«Хедда категорически против того, чтобы я посвящал спорту меньше времени. Это то, с чем мы должны жить, и она знает, что мы будем так жить несколько ближайших лет, но так будет не всегда», — признавался Бе.

В семье спортсмена родились двое детей: сын Густав (2020) и дочь София (2023).

У братьев Тарьея и Йоханнеса хорошие отношения, несмотря на то что они соперники на многих соревнованиях.

«Попав в сборную, мы стали относиться друг к другу с еще большим уважением и взяли паузу в соперничестве. Если мы начнем постоянно цепляться друг к другу, будет не так весело путешествовать по этапам Кубка мира», — говорил Йоханнес.

Социальные сети Йоханнеса Бе